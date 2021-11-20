Обзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

Мы продолжаем изучение недорогой игровой периферии и сегодня в центре внимания будут наушники Marvo HG9062 USB с виртуальным 7.1 звуком. Они оснащены всенаправленным микрофон с высокой чувствительностью и получили зону с многоцветной подсветкой. Для них отмечается поддержка программного обеспечения.

Marvo HG9062

Средняя стоимость составляет 1999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с прозрачным окошком. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и наклейку с логотипом бренда.

Marvo HG9062

Внешний вид

Оголовье наушников выполнено из металла. Это две изогнутые в дугу металлические пластины, соединенные между собой по краям.

Marvo HG9062

Внутри зафиксировано мягкое оголовье из экокожи. Внутри него пенная подкладка с небольшой толщиной.

Marvo HG9062

Наушники сами подстраиваются под форму головы пользователя. Подходят пользователям разного возраста. Сидят удобно.

Marvo HG9062

На внешней части оголовья выбит девиз: «рождены для игр». По периметру аккуратный стежок нитками.

Marvo HG9062

Конструкция у Marvo HG9062 прочная. Она достаточно гибкая, выдерживая небольшие деформации и падения. Злоупотреблять этим не стоит, но явно надежнее, чем распостраненные решения из пластика.

Marvo HG9062

Чашки круглой формы. На внешней стороне многозонная подсветка с кольцевой зоной и островком с логотипом бренда. Отдельного управления подсветкой не предусмотрено, как и синхронизации.

Marvo HG9062

Отметим еще одну зону с подсветкой на капсуле микрофона. Ее работа зависит от статуса микрофона.

Marvo HG9062

Амбушюры в этой модели выполнены из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Решетку динамика защищает ткань.

Marvo HG9062

На нижнем торце левой чашки выведен барабан, отвечающий за управление громкостью воспроизведения. Его местоположение определяется слепым методом.

Marvo HG9062

Микрофон у гарнитуры выполнен в виде гибкой ножки. Владелец сможет менять его положение.

Marvo HG9062

Кабель несъемный. Место выхода усилено и защищено от излома. Длина кабеля 2.1 метра.

Софт

Для Marvo HG9062 предлагается утилита управления. С помощью нее можно изменить баланс звука отдельно для левого и правого канала.

Marvo HG9062

Изменить громкость микрофона и его чувствительность

Marvo HG9062

Посмотреть данные по технологии объемного звучания.

Marvo HG9062

Тесты

Наушники мы тестировали с ПК на базе Windows и игровой консолью Sony PlayStation 5, с последней не было проблем при удаленном размещении от консоли. Определяется и работает сразу после подключения к USB-разъему.

Marvo HG9062

Конструкция легкая. На уши наушники не давят. При длительном ношении, как и у всех наушников с амбушюрами из кожзама, наблюдается запотевание, это своего рода плата за возможность быстро удалить накопившиеся загрязнения и улучшенную пассивную звукоизоляцию.

Marvo HG9062

За воспроизведение отвечают динамики диаметром 50 мм. Поддерживают виртуальный 7.1 звук, который может быть полезен в сетевых шутерах и играх, требующих контроль происходящего на карте. Акцент в звуке смещен в басы и средние частоты. Верхние частоты выражены слабее.

Marvo HG9062

Есть микрофон, позволяющий координировать действия с командой при игре в онлайн. Оценить его работу можно в отдельном примере ниже.

Тест микрофона Marvo HG9062 USB

Итоги

При ограниченном бюджете на покупку, Marvo HG9062 станут хорошим выбором при поиске наушников для игр. Металлическое оголовье, подсветка, микрофон, кабель длиной 2.1 метра и виртуальный 7.1 звук.
Комментарии и отзывы Marvo HG9062
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