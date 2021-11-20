Обзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

Средняя стоимость составляет 1999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Внутри зафиксировано мягкое оголовье из экокожи. Внутри него пенная подкладка с небольшой толщиной.
Наушники сами подстраиваются под форму головы пользователя. Подходят пользователям разного возраста. Сидят удобно.
На внешней части оголовья выбит девиз: «рождены для игр». По периметру аккуратный стежок нитками.
Конструкция у Marvo HG9062 прочная. Она достаточно гибкая, выдерживая небольшие деформации и падения. Злоупотреблять этим не стоит, но явно надежнее, чем распостраненные решения из пластика.
Чашки круглой формы. На внешней стороне многозонная подсветка с кольцевой зоной и островком с логотипом бренда. Отдельного управления подсветкой не предусмотрено, как и синхронизации.
Отметим еще одну зону с подсветкой на капсуле микрофона. Ее работа зависит от статуса микрофона.
Амбушюры в этой модели выполнены из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Решетку динамика защищает ткань.
На нижнем торце левой чашки выведен барабан, отвечающий за управление громкостью воспроизведения. Его местоположение определяется слепым методом.
Микрофон у гарнитуры выполнен в виде гибкой ножки. Владелец сможет менять его положение.
Кабель несъемный. Место выхода усилено и защищено от излома. Длина кабеля 2.1 метра.
Изменить громкость микрофона и его чувствительность
Посмотреть данные по технологии объемного звучания.
Конструкция легкая. На уши наушники не давят. При длительном ношении, как и у всех наушников с амбушюрами из кожзама, наблюдается запотевание, это своего рода плата за возможность быстро удалить накопившиеся загрязнения и улучшенную пассивную звукоизоляцию.
За воспроизведение отвечают динамики диаметром 50 мм. Поддерживают виртуальный 7.1 звук, который может быть полезен в сетевых шутерах и играх, требующих контроль происходящего на карте. Акцент в звуке смещен в басы и средние частоты. Верхние частоты выражены слабее.
Есть микрофон, позволяющий координировать действия с командой при игре в онлайн. Оценить его работу можно в отдельном примере ниже.