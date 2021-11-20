Обзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

Мы продолжаем изучение недорогой игровой периферии и сегодня в центре внимания будут наушники Marvo HG9062 USB с виртуальным 7.1 звуком. Они оснащены всенаправленным микрофон с высокой чувствительностью и получили зону с многоцветной подсветкой. Для них отмечается поддержка программного обеспечения.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 1999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с прозрачным окошком. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и наклейку с логотипом бренда.

Внешний вид

Оголовье наушников выполнено из металла. Это две изогнутые в дугу металлические пластины, соединенные между собой по краям.

Внутри зафиксировано мягкое оголовье из экокожи. Внутри него пенная подкладка с небольшой толщиной.

Наушники сами подстраиваются под форму головы пользователя. Подходят пользователям разного возраста. Сидят удобно.

На внешней части оголовья выбит девиз: «рождены для игр». По периметру аккуратный стежок нитками.

Конструкция у Marvo HG9062 прочная. Она достаточно гибкая, выдерживая небольшие деформации и падения. Злоупотреблять этим не стоит, но явно надежнее, чем распостраненные решения из пластика.

Чашки круглой формы. На внешней стороне многозонная подсветка с кольцевой зоной и островком с логотипом бренда. Отдельного управления подсветкой не предусмотрено, как и синхронизации.

Отметим еще одну зону с подсветкой на капсуле микрофона. Ее работа зависит от статуса микрофона.

Амбушюры в этой модели выполнены из экокожи. Внутри мягкий наполнитель. Решетку динамика защищает ткань.

На нижнем торце левой чашки выведен барабан, отвечающий за управление громкостью воспроизведения. Его местоположение определяется слепым методом.

Микрофон у гарнитуры выполнен в виде гибкой ножки. Владелец сможет менять его положение.

Софт

Кабель несъемный. Место выхода усилено и защищено от излома. Длина кабеля 2.1 метра.Для Marvo HG9062 предлагается утилита управления. С помощью нее можно изменить баланс звука отдельно для левого и правого канала.

Изменить громкость микрофона и его чувствительность

Посмотреть данные по технологии объемного звучания.

Тесты

Наушники мы тестировали с ПК на базе Windows и игровой консолью Sony PlayStation 5, с последней не было проблем при удаленном размещении от консоли. Определяется и работает сразу после подключения к USB-разъему.

Конструкция легкая. На уши наушники не давят. При длительном ношении, как и у всех наушников с амбушюрами из кожзама, наблюдается запотевание, это своего рода плата за возможность быстро удалить накопившиеся загрязнения и улучшенную пассивную звукоизоляцию.

За воспроизведение отвечают динамики диаметром 50 мм. Поддерживают виртуальный 7.1 звук, который может быть полезен в сетевых шутерах и играх, требующих контроль происходящего на карте. Акцент в звуке смещен в басы и средние частоты. Верхние частоты выражены слабее.

Тест микрофона Marvo HG9062 USB

Итоги

Есть микрофон, позволяющий координировать действия с командой при игре в онлайн. Оценить его работу можно в отдельном примере ниже.При ограниченном бюджете на покупку, Marvo HG9062 станут хорошим выбором при поиске наушников для игр. Металлическое оголовье, подсветка, микрофон, кабель длиной 2.1 метра и виртуальный 7.1 звук.