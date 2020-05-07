Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?

В конце прошлого года мы посетили официальную презентацию нового смартфона Meizu 16Xs в России. Он стал одним из тройки моделей, с которыми компания вернулась на российский рынок. Напомним, это модель с рекомендованной стоимостью 17 990 рублей, предлагающая Super AMOLED дисплей, сканер отпечатка пальца, процессор Qualcomm Snapdragon 675, камеру с разрешением 48 Мп и аккумулятор 4000 мАч.

Комплектация

На момент мая 2020 года он остается актуальным. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает скрепку для лотка SIM, кабель USB, зарядное устройств 24 Вт, руководство пользователя и гарантийный талон. Отсутствует характерный для китайских смартфонов силиконовый чехол.

Внешний вид

Выполнен в корпусе с классическим исполнением. Внешний вид смартфона разрабатывался компанией WingTech.

Задняя крышка выполнена из пластика с градиентным рисунком. Она очень быстро собирает следы пальцев.

Покупатель может выбрать между четырьмя расцветками: белой, синей, коралловой и черной. В коралловой и белой передняя рамка вокруг экрана белая.

Блок камеры с тремя объективами смещен влево. Под ним светодиодная вспышка. В центре логотип производителя.

В Meizu 16Xs установлен USB Type-C разъем. Есть поддержка проводных наушников.

Пара SIM ставятся в выдвижной лоток. Для доступа к нему потребуется комплектная скрепка. Слота под карту памяти нет.

Сканер пальца в смартфоне интегрирован в дисплей. Скорость срабатывания быстрая, но уступает флагманам. Сверху узкая рамка с объективом камеры и решеткой динамикой.

Набор элементов управления традиционный. Справа кнопка включения и качелька регулировка громкости.

Экран

Визуально выглядит привлекательно. Но нельзя не отметить выбор в пользу дешевых материалов. Использование без защитного чехла приведет к появлению царапин.Изображение выводится на 6.2 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2320x1080 пикселей). Соотношение сторон 18.6:9. Отсутствуют вырезы и выступы. Широкий диапазон регулировки яркости. Засветов замечено не было. Хорошо настроена цветопередача.

Начинка

Это Super AMOLED матрица. Широкие углы обзора. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.Используется платформа Qualcomm Snapdragon 675. Она часто встречалась в моделях более дешевого ценового сегмента. Доступны 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Также есть модификация с накопителем объемом 64 Гбайт. С учетом отсутствия поддержки карт памяти рекомендуем сразу определиться с модификацией.

Связь

Аккумулятор

Камера

С большинством игр процессор справлялся корректно. Вполне хватает для широкого круга задач.Работает в сетях LTE. Проблем в работе Meizu 16Xs в сетях российских операторов не зафиксировано. Поддержки бесконтактных платежей нет. Wi-Fi с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0. Точность геопозиционирования высокая.Установлен аккумулятор с емкостью 4000 мАч. Его хватает на весь рабочий день в смешанном сценарии эксплуатации. Примерно 4 часа в играх. Комплектуется зарядным устройством мощностью 24 Вт. Скорость зарядки сокращена.Основная камера в смартфоне с разрешением 48 Мп и диафрагмой F/1.7. Качество снимки высокое. Дополнен модулем 5 Мп для определения глубины и размытия фона. Есть широкоугольный 8 Мп модуль. Корректно работает фокусировка.

Дневная съемка Meizu 16Xs

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Снимки далеко не лучшего качества. Съемку ведет в разрешении 4К.

Ночная съемка Meizu 16Xs

Софт

Итоги по Meizu 16Xs

Предустановлена операционная система с фирменной оболочкой Flyme OS. Скорость выпуска обновлений с моменты выхода желает лучшего.Сегмент 17-20 000 рублей представлен большим количеством решений от сильных игроков. Из конкурентных преимуществ Meizu 16Xs можно выделить только камеру, но и по ней оценивая остальные характеристики его выбор спорен из-за отсутствия бесконтактных платежей, карты памяти и пластиковой крышки.