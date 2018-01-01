Обзор Meizu EP52. Беспроводные наушники в массы!

2018-01-01, Автор - Марсель Гарипов; [231]
В 2016 году Apple выпустила iPhone 7 без разъема для наушников, предоставив как альтернативу только переходник на 3,5 мм. Этим жестким методом компания заявила миру об отсталости проводных наушников и о переходе на беспроводные технологии.

После этого все производители ринулись бездумно убирать разъемы для наушников из смартфонов. Мы оказались в такой ситуации, когда рынок пополняется все большим количеством телефонов без разъемов, но качественных беспородных наушников по приятной цене найти сложно. На что компания Meizu сделала грамотный ход, выпустив доступные наушники Meizu EP 52. О них сегодня и поговорим.

Технические характеристики

  • Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном
  • Назначение: для занятий спортом
  • Вид: вставные (затычки)
  • Тип: динамические
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц
  • Чувствительность: 93 дБ
  • Импеданс: 32 Ом
  • Максимальная мощность: 10 мВт
  • Вес: 22 г
  • Диаметр мембраны: 10 мм
  • Тип крепления: без крепления
  • Индикация: светодиод
  • Беспроводная связь: Поддержка Bluetooth 4.1
  • Поддержка профилей: Hands free, Headset, AptX
  • Радиус действия: 10 м
  • Емкость аккумулятора:130 мА⋅ч
  • Время работы:8 ч
  • Время ожидания: 150 ч
  • Время зарядки:2 ч

    • Комплектация

    Meizu EP52 получил богатую комплектацию. В красивой коробке-книжке расположились: сами наушники, силиконовый чехол, провод для зарядки micro USB и 4 пар вакуумов и крылышек разных размеров. Из комплектующих есть претензия только к чехлу.

    Из-за того, что чехол, как и наушники выполнены из силикона, материалы цепляются друг за друга и как итог наушники трудно извлечь из чехла. Проблема была решена очень просто — на протяжении теста чехол вовсе не использовался.

    Внешний вид

    Meizu EP52 — это второе поколение беспроводных наушников. По сравнению с Meizu EP51 они претерпели существенные изменения. Размеры наушников ощутимо уменьшились и теперь конструкция выглядит менее громоздкой и более привлекательной. Аккумуляторы переместились на небольшие выпуклости по обе стороны конструкции. Внешняя сторона наушников выполнена из алюминия с логотипом компании — выглядит симпатично.

    Все элементы управления находятся на правой стороне: клавиши «+», «-» и «Pause», Чтобы прибавить звук нужно нажать на клавишу «+», а чтобы убавить на «-». Для переключения же на следующий или предыдущий трек, необходимо зажать одну из них.

    Тестирование

    Для включения наушников достаточно зажать центральную кнопку. Дальше необходимо подключиться к наушникам через смартфон. После того как наушники запомнили устройство, последующее подключение будет осуществляться за мгновенье. Но при использовании Meizu EP52 больше чем с одним устройством, приходится ждать несколько минут, пока они сконнектятся .Наушники имеют водонепроницаемый корпус по стандарту IPX5 – защита от пыли и флаги. Это означает, что их можно смело брать на тренировки, но поплавать с ними уже не выйдет.

    Данная конструкция имеет существенные преимущества перед, к примеру, Apple AirPods. За счет того, что наушники имеют ободок, то при выпадании наушник не упадет и не потеряется.

    Еще одной приятной особенностью модели являются, расположенные на обеих наушниках магниты. Они позволяют сцепляться наушникам друг с другом. Кстати Meizu в этот момент музыка ставится на паузу. Очень предусмотрительно со стороны Meizu.

    За звук здесь отвечает технология Qualcomm aptX. По сравнению с прошлым поколением, модель звучит заметно лучше. Отличная детализация с хорошим высокими частотами и небольшим упором на низкие. Именно такого качества звучания будет достаточно большинству пользователей. Здесь поддерживается версия Bluetooth 4.1, которая отличается стабильностью и низким уровнем энергопотребления.

    Время работы

    Meizu EP52 заряжаются через разъем micro-USB, хотя поры бы и наушники оснащать USB Type-C. Производитель заявляет, что полной зарядки хватает на 8 часов работы и по факту так и оказалось. Кстати уровень зарядки отображается в статус баре вашего смартфона. Meizu EP52 заряжаются за 1,5-2 часа.

    Итоги

    На данный момент Meizu EP52 — лучшее решение среди Bluetooth-гарнитур по соотношению цена качество. Они смогут стать вашим спутником в течение каждого дня. Офис, спортзал, пробежка, дорога до дома — это далеко не все сюжеты их использования. Конструкция получилась настолько удачной, что порой ты их носишь не для того чтобы послушать музыку, а без какой-либо причины, ведь они совсем не ощущаются на голове. В России наушники стоят всего 3500 рублей. Думаем, в предверии нового года они станут отличным подарком.

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