Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем

Сегодня стартовали продажи умных часов Mibro Air, созданных в альянсе с компанией Xiaomi. Это недорогие умные часы с цветным дисплеем, оснащенные датчиком сердечного ритма, поддерживающие 12 спортивных режимов и улучшенную функцию мониторинга фаз сна. Из особенностей также отмечаются водонепроницаемый корпус и длительное время автономной работы.

Mibro Air

К моменту публикации продажи уже стартовали. Приобрести можно с ускоренной доставкой на Aliexpress.

Mibro Air обзор

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с изображением часов и данными по спецификациям. Комплект включает зарядный кредл и документацию.

Mibro Air

Внешний вид

Это классические часы с круглым дисплеем. Выглядят неплохо. Корпус окрашен в темно-серебристый цвет.

Mibro Air

На боковой грани кнопка, стилизованная под элемент подзавода. Защита от воды соответствует стандарту IP68. Можно погружать в воду, принимать в них душ и мыть руки.

Mibro Air

По периметру дисплея есть небольшой кант он предотвратит появление царапин при размещении часов на ровной поверхности.

Mibro Air

На обратной стороне находится контактная группа под комплектный зарядный кредл. В центре группа датчиков.

Mibro Air

Комплектуются часы силиконовым ремешком черного цвета. Есть возможность изменения обхвата запястья.

Mibro Air

Владелец Mibro Air сможет выбрать альтернативные варианты. Тут применен распространённый тип крепежа шириной 20 мм.

Mibro Air

Корпус у часов легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Начинка

Оснащены дисплеем с диагональю 1.28 дюйма. Это цветной TFT TN дисплей. Яркость у него не высокая. Под прямыми солнечными лучами разобрать изображение проблематично. Разрешение его 240 на 240 пикселей. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0.

Mibro Air

Софт

Для подключения используется одноименное приложение. Процесс поиска включает традиционный набор шагов с поиском часов и добавлением в аккаунт.

Mibro Air

Оно на русском языке. Окно управления включает данные по статусу подключения, оставшемуся заряду и списком опций управления.

Mibro Air

Есть возможность выбрать пользовательское изображение и тип выводимого циферблата. После завершения оформления переносится в память часов.

Mibro Air

Включаются уведомления для приложений. Список приложений ограничен, он включает телефон, текстовые сообщения, почту, Skype, Telegram, Whatsapp и Instagram.

Mibro Air

Окно данных с Mibro Air включает данные по пульсу, режиму сна, весу тела, уровню усталости, общей деятельности. Задаются цели на день.

Mibro Air

Количество пройденных шагов за день. Расстояние и сожжённые калории за день, неделю, месяц или год.

Mibro Air

Подробная статистика для анализа. Баланс по калориям за день.

Mibro Air

Тренировки можно будет включить вручную. Помимо данных в них отслеживается местоположение.

Интерфейс

По умолчанию циферблат включает данные по времени и данным активности, а также прогноз погоды на день.

Mibro Air

Циферблат меняется длительным зажатием.

Mibro Air

Иконки быстрого снижения яркости, включения фонарика, поиска телефона и перевода в режим сна.

Mibro Air

Вывод уведомлений с выбранных приложений. Ответить на них возможности нет.

Mibro Air

Окно с запуском приложений оформлено в виде карусели из иконок. Интерфейс тут тоже на русском языке. Работают без видимых зависаний.

Mibro Air

По точности шагов и пульса заметных расхождений замечено не было. Стоит понимать, что это не профессиональный трекер.

Mibro Air

Автономность

За автономную работу тут отвечает батарея с емкостью 200 мАч. Хватает ее при выводе уведомлений на 8-9 дней автономной работы. Снизив уровень яркости, можно будет продлить время. Для зарядки потребуется наличие комплектного зарядного кредла с магнитным креплением.

Итоги по Mibro Air

Mibro Air – недорогие часы с функцией мониторинга активности. Круглый цветной дисплей, корпус с защитой от пыли и воды, интерфейс на русском языке, приложение для анализа активности, вывод уведомлений без возможности ответа, отслеживание сна и упражнений, выбор циферблатов и возможность создания собственных из фотографий, простой подбор ремешков для замены.
Комментарии и отзывы Mibro Air
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