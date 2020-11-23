Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем

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Mibro Air обзор
КомплектацияУпакованы в компактную коробку с изображением часов и данными по спецификациям. Комплект включает зарядный кредл и документацию.
Внешний видЭто классические часы с круглым дисплеем. Выглядят неплохо. Корпус окрашен в темно-серебристый цвет.
На боковой грани кнопка, стилизованная под элемент подзавода. Защита от воды соответствует стандарту IP68. Можно погружать в воду, принимать в них душ и мыть руки.
По периметру дисплея есть небольшой кант он предотвратит появление царапин при размещении часов на ровной поверхности.
На обратной стороне находится контактная группа под комплектный зарядный кредл. В центре группа датчиков.
Комплектуются часы силиконовым ремешком черного цвета. Есть возможность изменения обхвата запястья.
Владелец Mibro Air сможет выбрать альтернативные варианты. Тут применен распространённый тип крепежа шириной 20 мм.
Корпус у часов легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
НачинкаОснащены дисплеем с диагональю 1.28 дюйма. Это цветной TFT TN дисплей. Яркость у него не высокая. Под прямыми солнечными лучами разобрать изображение проблематично. Разрешение его 240 на 240 пикселей. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0.
СофтДля подключения используется одноименное приложение. Процесс поиска включает традиционный набор шагов с поиском часов и добавлением в аккаунт.
Оно на русском языке. Окно управления включает данные по статусу подключения, оставшемуся заряду и списком опций управления.
Есть возможность выбрать пользовательское изображение и тип выводимого циферблата. После завершения оформления переносится в память часов.
Включаются уведомления для приложений. Список приложений ограничен, он включает телефон, текстовые сообщения, почту, Skype, Telegram, Whatsapp и Instagram.
Окно данных с Mibro Air включает данные по пульсу, режиму сна, весу тела, уровню усталости, общей деятельности. Задаются цели на день.
Количество пройденных шагов за день. Расстояние и сожжённые калории за день, неделю, месяц или год.
Подробная статистика для анализа. Баланс по калориям за день.
Тренировки можно будет включить вручную. Помимо данных в них отслеживается местоположение.
ИнтерфейсПо умолчанию циферблат включает данные по времени и данным активности, а также прогноз погоды на день.
Циферблат меняется длительным зажатием.
Иконки быстрого снижения яркости, включения фонарика, поиска телефона и перевода в режим сна.
Вывод уведомлений с выбранных приложений. Ответить на них возможности нет.
Окно с запуском приложений оформлено в виде карусели из иконок. Интерфейс тут тоже на русском языке. Работают без видимых зависаний.
По точности шагов и пульса заметных расхождений замечено не было. Стоит понимать, что это не профессиональный трекер.