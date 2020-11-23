Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем

Сегодня стартовали продажи умных часов Mibro Air, созданных в альянсе с компанией Xiaomi. Это недорогие умные часы с цветным дисплеем, оснащенные датчиком сердечного ритма, поддерживающие 12 спортивных режимов и улучшенную функцию мониторинга фаз сна. Из особенностей также отмечаются водонепроницаемый корпус и длительное время автономной работы.

Mibro Air обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Приобрести можно с ускоренной доставкой на Aliexpress.

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с изображением часов и данными по спецификациям. Комплект включает зарядный кредл и документацию.

Внешний вид

Это классические часы с круглым дисплеем. Выглядят неплохо. Корпус окрашен в темно-серебристый цвет.

На боковой грани кнопка, стилизованная под элемент подзавода. Защита от воды соответствует стандарту IP68. Можно погружать в воду, принимать в них душ и мыть руки.

По периметру дисплея есть небольшой кант он предотвратит появление царапин при размещении часов на ровной поверхности.

На обратной стороне находится контактная группа под комплектный зарядный кредл. В центре группа датчиков.

Комплектуются часы силиконовым ремешком черного цвета. Есть возможность изменения обхвата запястья.

Владелец Mibro Air сможет выбрать альтернативные варианты. Тут применен распространённый тип крепежа шириной 20 мм.

Начинка

Корпус у часов легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.Оснащены дисплеем с диагональю 1.28 дюйма. Это цветной TFT TN дисплей. Яркость у него не высокая. Под прямыми солнечными лучами разобрать изображение проблематично. Разрешение его 240 на 240 пикселей. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0.

Софт

Для подключения используется одноименное приложение. Процесс поиска включает традиционный набор шагов с поиском часов и добавлением в аккаунт.

Оно на русском языке. Окно управления включает данные по статусу подключения, оставшемуся заряду и списком опций управления.

Есть возможность выбрать пользовательское изображение и тип выводимого циферблата. После завершения оформления переносится в память часов.

Включаются уведомления для приложений. Список приложений ограничен, он включает телефон, текстовые сообщения, почту, Skype, Telegram, Whatsapp и Instagram.

Окно данных с Mibro Air включает данные по пульсу, режиму сна, весу тела, уровню усталости, общей деятельности. Задаются цели на день.

Количество пройденных шагов за день. Расстояние и сожжённые калории за день, неделю, месяц или год.

Подробная статистика для анализа. Баланс по калориям за день.

Интерфейс

Тренировки можно будет включить вручную. Помимо данных в них отслеживается местоположение.По умолчанию циферблат включает данные по времени и данным активности, а также прогноз погоды на день.

Циферблат меняется длительным зажатием.

Иконки быстрого снижения яркости, включения фонарика, поиска телефона и перевода в режим сна.

Вывод уведомлений с выбранных приложений. Ответить на них возможности нет.

Окно с запуском приложений оформлено в виде карусели из иконок. Интерфейс тут тоже на русском языке. Работают без видимых зависаний.

По точности шагов и пульса заметных расхождений замечено не было. Стоит понимать, что это не профессиональный трекер.

Автономность

Итоги по Mibro Air

За автономную работу тут отвечает батарея с емкостью 200 мАч. Хватает ее при выводе уведомлений на 8-9 дней автономной работы. Снизив уровень яркости, можно будет продлить время. Для зарядки потребуется наличие комплектного зарядного кредла с магнитным креплением.Mibro Air – недорогие часы с функцией мониторинга активности. Круглый цветной дисплей, корпус с защитой от пыли и воды, интерфейс на русском языке, приложение для анализа активности, вывод уведомлений без возможности ответа, отслеживание сна и упражнений, выбор циферблатов и возможность создания собственных из фотографий, простой подбор ремешков для замены.