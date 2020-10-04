Обзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptX

Средняя стоимость при покупке с официального магазина на Aliexpress выходит в районе 3000 рублей.
Mixcder X1 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя на английском языке и зарядный кейс.
Внешний видВыполнены в стиле Airpods. Доступны только в черном варианте исполнения. Основным материалом корпуса выступает пластик.
Внешние поверхности глянцевые. Отсутствуют декоративные элементы и логотип производителя в видимой части.
Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. В них можно будет прослушивать музыку во время пробежек и в дождливую погоду.
Механические кнопки отсутствуют. Управление в Mixcder X1 осуществляется с помощью сенсора. Зона есть на каждом из наушников.
Список поддерживаемых комбинаций подробно описан в комплектной инструкции, включая информацию на русском языке:
- вызов голосового помощника,
- ответ на входящий вызов,
- завершить голосовой вызов,
- отклонить вызов,
- увеличить громкость воспроизведения,
- уменьшить громкость воспроизведения,
- переключить трек.
Конструкция не предполагает установки силиконовых амбушюр. Решетку динамика защищает металлическая сетка.
Вытянутая ножка с контактной группы. Корпус с плавными линями. Вес легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
Комплектный зарядный кейс выполнен из тех же материалов. Глянцевый черный пластик. Из-за его форма, возможна установка или лежа или на крышку.
В основании находится актуальный разъем USB Type-C. Соответствующий кабель идет в комплекте.
Оставшийся заряд выводится в виде наглядной цифровой маркировки на боковую грань. Это светодиодная подсветка.
Тесты
Мы проводили тестирование Mixcder X1 со смартфоном OnePlus 8 Pro. Активация кодека aptX на нем не прошла, судя по всему, производитель изменил последующие планы и наушники в итоге вышли на более простой платформе. Соединение проходит с помощью Bluetooth 5.0. Проблем с качеством приема замечено не было.
В звуковой сцене акцент сделан на верхние частоты. Подойдут для тех кто приоритетом ставит прослушивания аудиоподкастов и просмотра видеороликов. При использовании во время просмотра Youtube рассинхронизации не было.
Встроенного аккумулятора хватает в среднем на 4 часа. С учетом того, что наушники могут использоваться по отдельности, в режиме моно воспроизведения наушники заряжаются поочередно. Комплектный кейс дает до 4 циклов зарядки.
Есть встроенный микрофон. Чудес ожидать от него не стоит. Вместе с голосом пользователя передается весь окружающий шум.