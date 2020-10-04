Обзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptX

Не так давно компания Mixcder расширила линейку беспроводных наушников выпуском Mixcder X1, выполненных в формате TWS. Для них заявлены поддержка актуальной версии Bluetooth, защищенный корпус по стандарту IPX4 и до 4.5 часов автономной работы. Забегая вперед, также отмечался кодек aptX, но его поддержка в итоге не подтвердилась, что, собственно, ожидаемо с учетом стоимости.

Mixcder X1 обзор

Средняя стоимость при покупке с официального магазина на Aliexpress выходит в районе 3000 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя на английском языке и зарядный кейс.

Внешний вид

Выполнены в стиле Airpods. Доступны только в черном варианте исполнения. Основным материалом корпуса выступает пластик.

Внешние поверхности глянцевые. Отсутствуют декоративные элементы и логотип производителя в видимой части.

Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. В них можно будет прослушивать музыку во время пробежек и в дождливую погоду.

Механические кнопки отсутствуют. Управление в Mixcder X1 осуществляется с помощью сенсора. Зона есть на каждом из наушников.

вызов голосового помощника,

ответ на входящий вызов,

завершить голосовой вызов,

отклонить вызов,

увеличить громкость воспроизведения,

уменьшить громкость воспроизведения,

переключить трек.

Список поддерживаемых комбинаций подробно описан в комплектной инструкции, включая информацию на русском языке:На нажатия реагирует точно, даже влажными пальцами. Визуально эта зона не выделяется.

Конструкция не предполагает установки силиконовых амбушюр. Решетку динамика защищает металлическая сетка.

Вытянутая ножка с контактной группы. Корпус с плавными линями. Вес легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Комплектный зарядный кейс выполнен из тех же материалов. Глянцевый черный пластик. Из-за его форма, возможна установка или лежа или на крышку.

В основании находится актуальный разъем USB Type-C. Соответствующий кабель идет в комплекте.

Оставшийся заряд выводится в виде наглядной цифровой маркировки на боковую грань. Это светодиодная подсветка.

Тесты

Мы проводили тестирование Mixcder X1 со смартфоном OnePlus 8 Pro. Активация кодека aptX на нем не прошла, судя по всему, производитель изменил последующие планы и наушники в итоге вышли на более простой платформе. Соединение проходит с помощью Bluetooth 5.0. Проблем с качеством приема замечено не было.

В звуковой сцене акцент сделан на верхние частоты. Подойдут для тех кто приоритетом ставит прослушивания аудиоподкастов и просмотра видеороликов. При использовании во время просмотра Youtube рассинхронизации не было.

Встроенного аккумулятора хватает в среднем на 4 часа. С учетом того, что наушники могут использоваться по отдельности, в режиме моно воспроизведения наушники заряжаются поочередно. Комплектный кейс дает до 4 циклов зарядки.

Есть встроенный микрофон. Чудес ожидать от него не стоит. Вместе с голосом пользователя передается весь окружающий шум.

Итоги по Mixcder X1

Mixcder X1 можно рассматривать как недорогой вариант беспроводных наушников TWS. Привлекательный внешний вид, сенсорное управление, хорошие показатели автономной работы, IPX4, зарядный кейс с цифровой индикацией заряда, USB Type-C. Но чудес не произошло, в этом ценовом сегменте ждать aptX не стоит.