Обзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptX

Не так давно компания Mixcder расширила линейку беспроводных наушников выпуском Mixcder X1, выполненных в формате TWS. Для них заявлены поддержка актуальной версии Bluetooth, защищенный корпус по стандарту IPX4 и до 4.5 часов автономной работы. Забегая вперед, также отмечался кодек aptX, но его поддержка в итоге не подтвердилась, что, собственно, ожидаемо с учетом стоимости.

Mixcder X1

Средняя стоимость при покупке с официального магазина на Aliexpress выходит в районе 3000 рублей.

Mixcder X1 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя на английском языке и зарядный кейс.

Mixcder X1

Внешний вид

Выполнены в стиле Airpods. Доступны только в черном варианте исполнения. Основным материалом корпуса выступает пластик.

Mixcder X1

Внешние поверхности глянцевые. Отсутствуют декоративные элементы и логотип производителя в видимой части.

Mixcder X1

Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. В них можно будет прослушивать музыку во время пробежек и в дождливую погоду.

Mixcder X1

Механические кнопки отсутствуют. Управление в Mixcder X1 осуществляется с помощью сенсора. Зона есть на каждом из наушников.

Mixcder X1

Список поддерживаемых комбинаций подробно описан в комплектной инструкции, включая информацию на русском языке:
  • вызов голосового помощника,
  • ответ на входящий вызов,
  • завершить голосовой вызов,
  • отклонить вызов,
  • увеличить громкость воспроизведения,
  • уменьшить громкость воспроизведения,
  • переключить трек.
На нажатия реагирует точно, даже влажными пальцами. Визуально эта зона не выделяется.

Mixcder X1

Конструкция не предполагает установки силиконовых амбушюр. Решетку динамика защищает металлическая сетка.

Mixcder X1

Вытянутая ножка с контактной группы. Корпус с плавными линями. Вес легкий. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Mixcder X1

Комплектный зарядный кейс выполнен из тех же материалов. Глянцевый черный пластик. Из-за его форма, возможна установка или лежа или на крышку.

Mixcder X1

В основании находится актуальный разъем USB Type-C. Соответствующий кабель идет в комплекте.

Mixcder X1

Оставшийся заряд выводится в виде наглядной цифровой маркировки на боковую грань. Это светодиодная подсветка.

Mixcder X1

Тесты

Mixcder X1

Мы проводили тестирование Mixcder X1 со смартфоном OnePlus 8 Pro. Активация кодека aptX на нем не прошла, судя по всему, производитель изменил последующие планы и наушники в итоге вышли на более простой платформе. Соединение проходит с помощью Bluetooth 5.0. Проблем с качеством приема замечено не было.

Mixcder X1

В звуковой сцене акцент сделан на верхние частоты. Подойдут для тех кто приоритетом ставит прослушивания аудиоподкастов и просмотра видеороликов. При использовании во время просмотра Youtube рассинхронизации не было.

Mixcder X1

Встроенного аккумулятора хватает в среднем на 4 часа. С учетом того, что наушники могут использоваться по отдельности, в режиме моно воспроизведения наушники заряжаются поочередно. Комплектный кейс дает до 4 циклов зарядки.

Mixcder X1

Есть встроенный микрофон. Чудес ожидать от него не стоит. Вместе с голосом пользователя передается весь окружающий шум.

Mixcder X1

Итоги по Mixcder X1

Mixcder X1 можно рассматривать как недорогой вариант беспроводных наушников TWS. Привлекательный внешний вид, сенсорное управление, хорошие показатели автономной работы, IPX4, зарядный кейс с цифровой индикацией заряда, USB Type-C. Но чудес не произошло, в этом ценовом сегменте ждать aptX не стоит.
Комментарии и отзывы Mixcder X1
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