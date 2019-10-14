Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola

2019-10-14, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Moto E5 Play; [274]
В 2000-е годы на пике популярности в нашей стране были телефоны Motorola. Не смотря на народную любовь, долго удержаться на «гребне волны» компании все же не удалось. Уступив свою долю рынка, Motorola Mobility в 2015 году была приобретена компанией Lenovo.

Moto E5 Play

Через некоторое время, словно гром среди ясного неба, пронеслась новость о том, что Lenovo собирается возродить легендарный бренд, и в 2016 году на российские прилавки вновь поступили смартфоны с логотипом Moto. Сегодня на тестах у нас оказался самый бюджетный смартфон линейки в его 5-й реинкарнации: Moto E5 Play. Посмотрим, чем Motorola сможет порадовать нас в 2019 году.

Дизайн

Moto E5 Play

Удивление вызывает его форм-фактор, а именно съемная задняя крышка. Под ней прячутся не только 2 слота для nanoSIM и microSD, но и вполне себе съемная батарейка – настоящая редкость в современном мобильном мире.

Moto E5 Play

При этом, крышка, изготовленная из матового пластика, устанавливается очень плотно, и при скручивании смартфона, не отходит и не скрипит. На задней стороне устройства присутствуют два круга: один содержит совмещенный с логотипом сканер отпечатков, а второй – объектив камеры и вспышку.

Moto E5 Play

Не экран-водопад, конечно, но хоть какая-то «фишка». Хотя площадка с камерой на 0,5 мм выступает из корпуса, сами объективы слегка утоплены нее, поэтому не будут собирать царапины.

Moto E5 Play

Справа находятся традиционные качель громкости и кнопка включения (с ребристой поверхностью), снизу – разъем microUSB и микрофон, а сверху – дополнительный микрофон и разъем mini jack.

Moto E5 Play

На лицевой панели разместились динамик (он тут всего один и исполняет функции как разговорного, так и мультимедиа), фронтальная камера и вспышка. Телефон приятен тактильно, а благодаря небольшому весу (150 г) и толщине (9,2 мм), он удобно лежит в руке. Moto E5 Play легко управляется одной рукой.

Moto E5 Play

Экран

Экран диагональю 5,3 дюйма имеет модное нынче соотношение сторон 2:1. При этом, производитель решил не экспериментировать с вырезами, а просто увеличить рамки: 10 мм сверху, 12 мм снизу и 4 мм по бокам. Поймал себя на мысли, что смешное, по сегодняшним меркам, разрешение 960x480 точек совершенно не портит впечатление: «лесенок» практически незаметно. Скорее неприятные ощущения создает довольно дешевая IPS-матрица, темнеющая при отклонении от вертикали уже на 60 градусов и поддержка всего двух одновременных касаний. Запас по яркости 390 нит – этого будет вполне достаточно в солнечный день.

Производительность

Работает смартфон на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425 с частотой 1,4 ГГц и графическом чипе Adreno 308. Оперативной памяти всего 1 ГБ, постоянной – 16 ГБ с расширением за счет карты microSD.

Moto E5 Play

Moto E5 Play работает на чистой версии ОС Android 8.1 Oreo. На удивление, при таких характеристиках, интерфейс совсем не лагает, а запуск большинства приложений происходит сравнительно быстро. Конечно, ни о каком игровом потенциале говорить не приходится: хотя большинство игр и запускаются на устройстве, без «фризов» можно играть разве что в Angry Birds и им подобные.

Moto E5 Play

Moto E5 Play

Сканер работает четко: менее секунды требуется аппарату с момента прикосновения к датчику, чтобы загрузить рабочий стол. Устройство поддерживает работу в сетях 4G LTE, есть двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.2. А вот беспроводной зарядки и чипа NFC сюда «не завезли».

Moto E5 Play

Камеры

Основной модуль камеры Moto E5 Play имеет разрешение 8 Мп, фронтальный – 5 Мп. Качество съемки радует не сильно: более-менее приличные фотографии получаются лишь при хороших условиях освещения. HDR-алгоритмы далеко не всегда справляются с пересветами.

Moto E5 Play

Moto E5 Play

При недостаточном освещении, сильно заметна работа шумодава, а детализация снимка теряются. Ситуацию немного выравнивают вспышки, но тогда имеем искажение цветов и «плоские» фото.

Moto E5 Play

Moto E5 Play

Moto E5 Play

Moto E5 Play

Moto E5 Play

Moto E5 Play

Еще есть ручной режим, и с ним фото получаются, безусловно, лучше, но мало кто будет в современном мире выставлять ручные настройки для камеры телефона. При плохом освещении, аппарат не всегда правильно и быстро фокусируется. Обе камеры снимают видео в Full HD. Качество среднее, часть деталей «замыливается», присутствует дерганье из-за отсутствия стабилизации.

Пример съемки Moto E5 Play

Автономность

В Moto E5 Play установлена батарея на 2300 мАч. Благодаря энергоэффективному «железу» и энергосбережению, ее хватает примерно на сутки активного использования или 7 часов просмотра видео. В комплекте идет зарядное устройство на 5 Вт, с его помощью аккумулятор восстанавливается за 2 часа.

Moto E5 Play

Вывод

Moto E5 Play имеет как свои преимущества, так и недостатки. Телефон вполне справится с простыми задачами вроде просмотра видео или общения в мессенджерах. Неплохим выбором Moto E5 Play станет в качестве второго смартфона, во время поездок на природу по причине «не жалко» или, например, для младших школьников в качестве первого телефона. Но, в первую очередь, этот смартфон приглянется фанатам бренда: круглый логотип Moto на сканере будет навивать теплые воспоминания.

Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы Moto E5 Play
Corsair i145 выглядит шикарно...
Corsair i145 выглядит шикарноВ последнее время производители компьютеров стали активно выпускать свои компактные решения, так как это ...
iPhone SE 2 выйдет в первом квартале 202...
iPhone SE 2 выйдет в первом квартале 202Аналитики мобильного рынка уверены, что в первом квартале 2020 года компания Apple представит свой новый ...
Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5G...
Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5GПоявилась информация о новом смартфоне Xiaomi Redmi K30, который совсем скоро должны официально представи...
Huawei еще долго будет отходить от удара...
Huawei еще долго будет отходить от удараПрезидент компании Huawei официально заявил, что ущерб, нанесенный запретами США, получится перекрыть усп...
Cherry Stream с дополнительным рядок кла...
Cherry Stream с дополнительным рядок клаОфициально представлена совершенно новая клавиатура под названием Cherry Stream, которая выглядит крайне ...
Corsair HS Pro Series для заядлых геймер...
Corsair HS Pro Series для заядлых геймерВ последнее время производители компьютерных гарнитур стали все чаще выпускать модели, которые выглядят п...
Galaxy A91 готов к релизу...
Galaxy A91 готов к релизуНа просторах интернета появилась информация о смартфоне Galaxy A91 от компании Samsung, который выглядит ...
У клавиатур Microsoft появились две новы...
У клавиатур Microsoft появились две новыКомпания Microsoft выпустила проводную эргономичную клавиатуру и более компактную беспроводную с Bluetoot...


Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной MotorolaОбзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola
Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкойОбзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой
Обзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкойОбзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкой
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинкиОбзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинки
Обзор Rombica NEO Aria Olive. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0Обзор Rombica NEO Aria Olive. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощ...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. МощМы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для все...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Обычно пользователи весьма негативно высказываются о готовых компьютерах, так как это не самый оптимальны...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные драк...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные дракПришло время окунуться в удивительный мир войны против монстров и включить мозги на сто процентов, ведь и...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor