Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola

В 2000-е годы на пике популярности в нашей стране были телефоны Motorola. Не смотря на народную любовь, долго удержаться на «гребне волны» компании все же не удалось. Уступив свою долю рынка, Motorola Mobility в 2015 году была приобретена компанией Lenovo.

Дизайн

Через некоторое время, словно гром среди ясного неба, пронеслась новость о том, что Lenovo собирается возродить легендарный бренд, и в 2016 году на российские прилавки вновь поступили смартфоны с логотипом Moto. Сегодня на тестах у нас оказался самый бюджетный смартфон линейки в его 5-й реинкарнации: Moto E5 Play. Посмотрим, чем Motorola сможет порадовать нас в 2019 году.

Удивление вызывает его форм-фактор, а именно съемная задняя крышка. Под ней прячутся не только 2 слота для nanoSIM и microSD, но и вполне себе съемная батарейка – настоящая редкость в современном мобильном мире.

При этом, крышка, изготовленная из матового пластика, устанавливается очень плотно, и при скручивании смартфона, не отходит и не скрипит. На задней стороне устройства присутствуют два круга: один содержит совмещенный с логотипом сканер отпечатков, а второй – объектив камеры и вспышку.

Не экран-водопад, конечно, но хоть какая-то «фишка». Хотя площадка с камерой на 0,5 мм выступает из корпуса, сами объективы слегка утоплены нее, поэтому не будут собирать царапины.

Справа находятся традиционные качель громкости и кнопка включения (с ребристой поверхностью), снизу – разъем microUSB и микрофон, а сверху – дополнительный микрофон и разъем mini jack.

На лицевой панели разместились динамик (он тут всего один и исполняет функции как разговорного, так и мультимедиа), фронтальная камера и вспышка. Телефон приятен тактильно, а благодаря небольшому весу (150 г) и толщине (9,2 мм), он удобно лежит в руке. Moto E5 Play легко управляется одной рукой.

Экран

Производительность

Экран диагональю 5,3 дюйма имеет модное нынче соотношение сторон 2:1. При этом, производитель решил не экспериментировать с вырезами, а просто увеличить рамки: 10 мм сверху, 12 мм снизу и 4 мм по бокам. Поймал себя на мысли, что смешное, по сегодняшним меркам, разрешение 960x480 точек совершенно не портит впечатление: «лесенок» практически незаметно. Скорее неприятные ощущения создает довольно дешевая IPS-матрица, темнеющая при отклонении от вертикали уже на 60 градусов и поддержка всего двух одновременных касаний. Запас по яркости 390 нит – этого будет вполне достаточно в солнечный день.

Работает смартфон на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425 с частотой 1,4 ГГц и графическом чипе Adreno 308. Оперативной памяти всего 1 ГБ, постоянной – 16 ГБ с расширением за счет карты microSD.

Moto E5 Play работает на чистой версии ОС Android 8.1 Oreo. На удивление, при таких характеристиках, интерфейс совсем не лагает, а запуск большинства приложений происходит сравнительно быстро. Конечно, ни о каком игровом потенциале говорить не приходится: хотя большинство игр и запускаются на устройстве, без «фризов» можно играть разве что в Angry Birds и им подобные.

Сканер работает четко: менее секунды требуется аппарату с момента прикосновения к датчику, чтобы загрузить рабочий стол. Устройство поддерживает работу в сетях 4G LTE, есть двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.2. А вот беспроводной зарядки и чипа NFC сюда «не завезли».

Камеры

Основной модуль камеры Moto E5 Play имеет разрешение 8 Мп, фронтальный – 5 Мп. Качество съемки радует не сильно: более-менее приличные фотографии получаются лишь при хороших условиях освещения. HDR-алгоритмы далеко не всегда справляются с пересветами.

При недостаточном освещении, сильно заметна работа шумодава, а детализация снимка теряются. Ситуацию немного выравнивают вспышки, но тогда имеем искажение цветов и «плоские» фото.

Пример съемки Moto E5 Play

Еще есть ручной режим, и с ним фото получаются, безусловно, лучше, но мало кто будет в современном мире выставлять ручные настройки для камеры телефона. При плохом освещении, аппарат не всегда правильно и быстро фокусируется. Обе камеры снимают видео в Full HD. Качество среднее, часть деталей «замыливается», присутствует дерганье из-за отсутствия стабилизации.

Автономность

В Moto E5 Play установлена батарея на 2300 мАч. Благодаря энергоэффективному «железу» и энергосбережению, ее хватает примерно на сутки активного использования или 7 часов просмотра видео. В комплекте идет зарядное устройство на 5 Вт, с его помощью аккумулятор восстанавливается за 2 часа.

Вывод

Moto E5 Play имеет как свои преимущества, так и недостатки. Телефон вполне справится с простыми задачами вроде просмотра видео или общения в мессенджерах. Неплохим выбором Moto E5 Play станет в качестве второго смартфона, во время поездок на природу по причине «не жалко» или, например, для младших школьников в качестве первого телефона. Но, в первую очередь, этот смартфон приглянется фанатам бренда: круглый логотип Moto на сканере будет навивать теплые воспоминания.

Автор: Артем Костенко