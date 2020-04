Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?

Компания Motorola постоянно радует нас недорогими устройствами, имеющими свою «изюминку». Сегодня к нам на тесты попал самый бюджетный смартфон из линейки 2019 года – Moto E6 Plus. Спросите, почему же он из прошлого? Дело в том, что в гаджете реализованы идеи, которые были популярны несколько лет назад: сколько сейчас новых смартфонов выходит со съемной задней крышкой или слотом microSIM? Количество камер здесь меньше трех, используется устаревающие разъемы mini jack и microUSB с медленной зарядкой, в наличии светодиодный индикатор, но нет NFC. Впрочем, не все так плохо, ведь некоторые современные тенденции вовсе не по нраву многим пользователям. А вдруг у Motorola получится вдохнуть новую жизнь в уходящие тренды?

Комплектация

Конструктив

Набор поставки традиционный для смартфонов Motorola: телефон, силиконовый бампер, кабель microUSB, адаптер питания (5 Вт) и набор документации. Отсутствует пленка на экран, что не слишком печалит, учитывая невысокую цену устройства.Одна из главных особенностей смартфона – съемная пластиковая крышка, что одновременно и хорошо, и плохо. Запасной аккумулятор к Moto E6 Plus можно найти в интернете за 750 рублей, поэтому не составит труда прикупить его, чтобы не остаться без связи в самый неподходящий момент, либо заменить им родной, когда тот сильно деградирует.

Однако разборный корпус заметно хуже защищает от проникновения внутрь влаги, и телефон может просто перестать включаться после разговора под проливным дождем или падения в лужу. Крышка прилегает плотно и снимается весьма неохотно, причем прямо вместе с боковой рамкой. Помимо батареи, под ней расположено три слота: microSD, microSIM (такие не встречал последние года три) и nanoSIM. Устанавливать первые две карты можно не отключая смартфон, а чтобы поставить третью, придется вынуть батарею, что не очень-то удобно.

Крышка имеет зеркальное покрытие, что оценят девушки, которым требуется иногда поправить свой макияж в «походном режиме». Кроме этого, смартфон выглядит довольно дорого и его нетрудно перепутать с металлическим. Впрочем, собирает отпечатки и царапины задняя поверхность очень быстро, так что рекомендую не вынимать устройство из защитного чехла.

По центру задней панели расположен сканер отпечатков с логотипом, а слева – сдвоенная камера, вспышка и… микрофон, который будет использоваться для шумоподавления и записи видео. В других смартфонах в худшем случае второго микрофона просто нет, в лучшем же – он расположен на верхнем торце, и во время видеосъемки часто перекрывается ладонью.

Месторасположение остальных элементов привычное: качель громкости и ребристая клавиша блокировки вынесены на правую грань, сверху находится mini jack, а снизу находятся microUSB, основной динамик и микрофон. Фронтальная камера «упакована» в небольшой полукруглый вырез в центре экрана, над ним расположен разговорный динамик, к сожалению, не умеющий работать в паре с основным.

Немного левее установили светодиодный индикатор, сигнализирующий о новых уведомлениях и процессе зарядки. Тоже своего рода «атавизм», но, замечу, весьма полезный. Боковые рамки узкие, не считая «подбородка» шириной 10 мм. Смартфон получился очень легким (150 г) для своего размера, а благодаря вытянутому экрану, он надежно удерживается в руке, а тянуться к клавишам и сканеру здесь не придется.

Экран

На чем не стали экономить, так это на экране. В Moto E6 Plus установлен дисплей с диагональю 6,1 дюйма, выполненный в современном стиле Full View с соотношением сторон 19.5 к 9. Стоит отметить, что большинство приложений работает в режиме полного экрана, но встречаются игры, в которых «обрезается» полоска в месте выреза, и в настройках этот процесс никак не контролируется. Часть информации также пропадает из-за модных скруглений углов. Сенсор чувствительный, поддерживает до 5 одновременных касаний.

Разрешение дисплея составляет 1560x720, что дает плотность пикселей 282 ppi. Для бюджетной модели этого более чем достаточно, тем более что Android «научился» неплохо сглаживать мелкие шрифты. Благодаря неплохой IPS-матрице, здесь реализованы хорошая цветопередача (цветовой охват близок к sRGB), высокая контрастность (1750 к 1) и широкие углы обзора. Максимальной яркости (400 нит) впритык хватает для работы солнечным днем, а на минимальной (7 нит) можно с комфортом читать в полной темноте (есть также «ночной режим»). Благодаря наличию датчика освещенности, работает автоматическая подстройка. Сверху экран закрывает защитное стекло с олеофобным покрытием, воздушной прослойки нет.

«Железо»

Система построена на бюджетном восьмиядерном кристалле MediaTek Helio P22 (4xCortex-A53 2 ГГц и 4xCortex-A53 1,5 ГГц), за графику отвечает чип PowerVR GE8320 650 МГц. У меня на тестах оказалась модель с памятью 2/32 ГБ, но в продаже есть улучшенная версия 4/64 ГБ (стоит на 2500 рублей дороже). Тест AnTuTu выдает 90 000 «попугаев», при этом, смартфон даже под нагрузкой не греется, а значит отсутствует и троттлинг.

Производительности устройства хватает для относительно плавной работы интерфейса. Во время тестирования он не бесил меня своей «задумчивостью», а работать с почтой и браузером можно с большой долей комфорта.

В плане игровых проектов все куда интереснее: часть игр просто не поддерживается (TES: Blades), для запуска же другой придется долго ждать, а после наблюдать графику на «минималках». Однако, если уж игра запустилась, то идет она плавно и не лагает (Darkness Rises, Raid, PUBG, Asphalt 9, WoT: Blitz и другие). Конечно, Moto E6 Plus не предназначен для гейминга, но при желании, поиграть на нем тоже можно.

Дактилоскопический датчик срабатывает быстро, а «страхует» его разблокировка по лицу. Динамик довольно громкий, хотя на максимуме хрипит. Несмотря на старую версию Bluetooth 4.2, имеется поддержка музыкального кодека aptX. Смартфон работает в сетях 4G, а вот модуль Wi-Fi здесь однодиапазонный. Поддерживаются навигационные системы GPS, GLONASS и GALILEO, но из-за отсутствия цифрового компаса, на картах не указывается направление движения. Нет тут ни модуля NFC, ни гироскопа (прощайте игры, в которых он задействован), но FM-радио на месте.

Камеры

В Moto E6 Plus используется основной модуль камеры на 13 Мп с апертурой f/2,0. При свете солнечного дня, снимки получаются очень качественными, хотя избежать ошибок в цветопередаче не всегда получается. Встроенный режим Auto HDR неплохо справляется с коррекцией засветов. Во время съемки в помещении, проявляются все признаки бюджетной камеры: измененные цвета, неправильный баланс белого, шум, замыливание и т.д. Специального ночного режима тут нет, а без него качество снимков, сделанных в темное время суток, тоже хромает. Вспомогательный модуль на 2 Мп помогает достаточно качественно реализовывать эффект боке, причем разрешается менять степень размытия. Из дополнительных возможностей стоит отметить режимы Face Beauty и «Панорама».

С фронтальной камерой на 8 Мп и f/2,0 примерно такая же история, как и с основной: на улице все замечательно, в помещении – шумы, «мыло» и неправильная экспозиция. Интересно, что фронтальная камера также умеет размывать фон, и делает это чуть ли не лучше основной. Видео оба модуля снимают в максимальном разрешении FullHD со среднем качеством.

Автономность

Софт

У предшественника Moto E5 Plus стояла батарея на 5 000 мАч, здесь же случился даунгрейд до 3000 мАч. Спасает ситуацию лишь энергоэффективное «железо»: синтетический тест разрядил аккумулятор со 100 до 20% за 11 часов, а видео на максимальной яркости проигрывалось в течение 9 часов. На практике, с включенной функцией энергосбережения, смартфон «живет» полный рабочий день, и на том спасибо. Намного сильнее расстраивает время, необходимое на восстановление заряда: с комплектным адаптером этот процесс занимает целых четыре часа! Ну, по крайней мере, батарейка будет «стареть» медленно.Смартфон работает практически на девственной операционной системе Android 9.0. Из дополнительных приложений есть не удаляемые Яндекс-браузер и Алиса. А вот любимых многими фирменных «улучшалок» вроде включения фонарика встряхиванием или постоянно включенного экрана здесь нет.

Выводы

Управление же представляет собой некую смесь кнопок и жестов: используется только две клавиши «Назад» и «Дом», чтобы увидеть приложения в памяти, нужно смахнуть снизу к центру экрана, а если провести пальцем дальше к верхнему краю, откроется список установленных приложений. Надо признаться, система «на любителя», но изменить ее не получится.Moto E6 Plus получился довольно противоречивым смартфоном. С одной стороны, здесь великолепный экран, довольно интересный дизайн, съемная батарея и «чистый» Android, с другой – отсутствие компаса, NFC, «фишек» Moto и низкая скорость зарядки. Приложения и игры работают относительно плавно, но требуют значительного времени для запуска, а качество снимков сильно зависит от внешних факторов. Ситуацию во многом спасает цена гаджета – все-таки до 7500 рублей не так много приличных смартфонов. Я бы порекомендовал Moto E6 Plus поклонникам смартфонов со съемным аккумулятором, чистого Android и легендарной торговой марки Motorola, при условии, что они не желают тратить две зарплаты на средство связи, либо присматриваются к покупке второго аппарата. Неплохим выбором Moto E6 Plus станет для пожилых людей или школьников младших классов в качестве «звонилки».Артем Костенко