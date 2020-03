Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой

Одни производители смартфонов гонятся за гигагерцами, гигабайтами и мегапикселями, другие – стараются наполнить свой продукт интересными и полезными «фишками». Среди последних находится и компания Motorola, представившая в конце года свой новый флагман – Moto G8 Plus.

Комплектация

Среди особенностей можно выделить экшен-камеру с возможностью съемки не переворачивая смартфон, поддержку жестов и практически стоковый Android. Впрочем, остальные характеристики тоже вполне достойны телефона за 14 000 рублей. Давайте познакомимся с ним немного ближе.В комплекте со смартфоном идет блок питания с поддержкой технологии TurboPower на 18 Вт, кабель USB Type-C, SIM-скрепка, прозрачный силиконовый чехол и набор документации. Единственного, чего здесь явно не хватает, так это защитной пленки на экран.

Дизайн

Среди сотен одноликих моделей, смартфоны Motorola всегда выделялись своей собственной дизайнерской «изюминкой», будь то вытянутый дисплей или круглый модуль с камерами.

К сожалению, производитель решил отказаться и от того, и от другого, в итоге, Moto G8 Plus выделяет лишь сканер отпечатков с логотипом на тыльной стороне, а все остальное мы уже видели в половине смартфонов 2019 года: выступающий из корпуса вертикальный ряд камер слева, «безрамочный» экран с каплевидным вырезом под «фронталку», две физические клавиши на правом и комбинированный SIM-слот на левом торцах, а также градиентная расцветка (в продаже есть модели с синим и красным переливами).

Спасибо, что хоть оставили разъем mini jack на верхнем торце. Также стоит отметить наличие двух микрофонов, порта USB-Type-C и широкого фронтального динамика, который в паре с основным умеет работать в стереорежиме.

Основа корпуса изготовлена из алюминиевого сплава, задняя переливающаяся крышка – из глянцевого маркого пластика, а спереди установлено защитное стекло Panda Glass.

Носить смартфон лучше в чехле – так и объективы не поцарапаются, и меньше шансов, что из рук выскользнет. В ладони гаджет лежит вполне удобно, приятно тяжеля ее (188 г).

Указательный палец четко попадает на сканер, а вот за качелькой громкости придется немного тянуться. На корпус нанесено водоотталкивающее покрытие, которое защитит от дождя, но вот купаться со смартфоном в душе точно не стоит.

Экран

В смартфоне установлен 6,3-дюймовым экран с IPS-матрицей, обеспечивающей широкие углы обзора и яркие насыщенные цвета. Соотношение сторон 19:9, а разрешение составляет 2280x1080 точек (400 ppi). В настройках можно настроить цветовую схему, выбрать светлое или темное оформление, включить «защиту глаз». Есть автоматическая регулировка яркости до максимума в 465 нит, которых достаточно, чтобы смартфон оставался читаемым на улице. Поддерживается одновременно до 10 точек касания, а на защитное стекло нанесено олеофобное покрытие.

Ученые посчитали, что в 90% случаев, мы включаем смартфон только лишь для того, чтобы посмотреть время или проверить наличие уведомлений из соцсетей и мессенджеров. У Moto G8 Plus есть отличная «фишка», которая называется Active Display – когда берешь в руки смартфон, на выключенном экране отображаются часы, уровень заряда и уведомления. Как итог – быстрее получаем доступ к информации и сохраняем батарею.

«Железо»

Смартфон строится на базе 8-ядерного чипа Qualcomm Snapdragon 665, предназначенного для смартфонов среднего ценового диапазона, он включает 4 ядра Cortex A73 2 ГГц и 4 Cortex A53 1,8 ГГц, а также графический процессор Adreno 610 с поддержкой API Vulkan 1.1. Используется также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной с возможностью расширения последней за счет microSD (вместо второй SIM) или флэш-карты (в режиме OTG). Хотя при тестах смартфон сильно не грелся, в проверке на троттлинг выявлено падение производительности на 21% при среднем значении быстродействия в 110,3 GIPS. Как уже говорилось, Motorola делает упор не на производительность, впрочем, это не особо мешает интерфейсу работать плавно, а большинству игр запускаться с адекватным FPS.

Камеры

Дактилоскопический датчик работает быстро, а также позволяет вызывать панель уведомлений простым поглаживанием по нему. Стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Audio отлично подходят для просмотра фильмов без наушников. Такая роскошь редко встречается в данном ценовом сегменте. Впрочем, если вы фанат беспроводных гарнитур, то к вашим услугам поддержка Bluetooth 5.0 LE и кодека aptX HD. Конечно, есть поддержка 4G, двухдиапозонного Wi-Fi, популярных систем геопозиционирования (GPS, ГЛОНАСС и Galileo), а также ставшего практически народным NFC.При первом взгляде может показаться, что основной модуль состоит из пяти камер, но по сути, их тут всего две. Основная имеет разрешение 48 Мп и объектив со светосилой f/1.7. Технология Quad Bayer группирует пиксели в кластеры по 4 штуки, добиваясь большей светочувствительности, но уменьшая разрешение до 12 Мп. В принципе, этим «балуются» сейчас практически все производители. Качество съемки у Moto G8 Plus оказалось весьма достойным: сочные четкие кадры с правильной цветопередачей выходят как солнечным днем, так и при скудном искусственном освещении, благодаря «светлой» оптике, а если использовать соответствующий режим, то детализированные фотографии можно получить даже ночью.

Модуль с разрешением 5 Мп служит исключительно для замера глубины, благодаря чему можно размывать фон, убирать или вставлять свой собственный, правда, работает этот прием только на людей или статуи: получить качественное размытие за другими объектами не получится. Еще две «камеры» на поверку оказываются лазерным датчиком и светодиодной вспышкой.

Художественное фото можно получить, обесцветив фотографию, но сохранив один яркий цвет. Интересный результат выходит, если совместить неподвижную и анимированную картинки. Можно устанавливать фильтры и делать панорамные снимки, поддерживается режим HDR и распознавание сцен с помощью ИИ, но, если вы не доверяете технике, то имеется и ручной режим, где можно самому выставить все настройки. Для видео доступны замедленная и ускоренная съемки.

Отдельно от остальных расположена широкоугольная (117 градусов) экшен-камера с апертурой f/2.2. Ее номинальное разрешение 16 Мп, но использование технологии Quad Bayer делает ее всего на 4 Мп. «Фишка» камеры в том, что модуль повернут на 90 градусов, по отношению к корпусу, что позволяет снимать горизонтальную картинку, держа сам аппарат вертикально. По причине малого разрешения, камера может снимать лишь в FullHD, а автофокус здесь отсутствует, зато есть цифровая стабилизация изображения, которая уберет дрожание рук.

Качество съемки на широкоугольный, сильно зависит от условий съемки: ролики могут получится как действительно отличными, так и весьма посредственными, с множеством шумов или пересветами на заднем плане. Интересно, что фото на нее можно делать лишь в процессе видеосъемки, и тут практически всегда получается плохо. Думаю, такая камера окажется удобной тем, кто любит делиться с общественностью всем, что происходит вокруг него. Экшен-камера используется по умолчанию для записи видео, но при желании, можно переключиться на основную, например, чтобы снять ролик в 4K.

Автономность

Софт

Выводы

Еще один модуль на 25 Мп и f/2.0 расположен на фронтальной панели, и эта камера тоже использует технологию Quad Bayer, снижая разрешение до 6,2 Мп. При свете дня фото получаются очень хорошими, а в сложных условиях, модуль может не справится с задачей. Максимально доступное разрешение видео FullHD. Помимо описанных выше «фич» основного модуля, тут добавляются автосъемка по улыбке или жесту, а также режим бьютификации. Так же камера поддерживает разблокировку смартфона по лицу.Moto G8 Plus может похвастаться наличием емкой батареи на 4000 мАч. С включенным режимом интеллектуального энергосбережения вполне можно рассчитывать на двое суток работы под средней нагрузкой. Тесту автономности PC Mark потребовалось 17 часов 46 минут, чтобы опустить заряд смартфона до 20%. Идущему в комплекте заряднику на 18 Вт необходимо около 2 часов, чтобы полностью восстановить заряд смартфона – не самый рекордный показатель в 2020 году.Устройство работает на чистом Android 9 (теплится надежда, что ОС когда-нибудь обновится и до 10-й версии), а из дополнительного софта установлено лишь несколько сервисов Яндекса. По началу, в работе интерфейса встречались лаги, но после недавнего обновления все заработало плавно. Motorola также сумела добавить несколько своих фирменных «фишек»: взмахи смартфоном включают фонарик, повороты вокруг своей оси запускают камеру, дисплей не погаснет, пока пользователь на него смотрит, поднятие телефона приглушит входящий вызов, а скриншоты перед сохранением можно отредактировать. Отдельно хочется сделать акцент на системе управления свайпами, которая оказалось одной из самых удобных. Все эти простые улучшения, собранные в отдельном приложении Moto, делают общение со смартфоном гораздо более приятным.Motorola Moto G8 Plus оставляет смешанные впечатления. Непонятно, зачем производитель решил отказаться от уникального дизайна, выпустив очередного клона. Повернутая экшен-камера – это просто отлично, но тогда стоило бы снабдить смартфон высоким уровнем защиты от воды и пыли, чтобы не волноваться за него, пока действительно активно снимаешь, к тому же качество модуля среднее. Для чего-то здесь убрали и раздельный слот для карт, хотя в 2020 году 64 ГБ – это уже минимум, и многие пользователи будут вынуждены отказаться от 2-й SIM в пользу microSD. С другой стороны, у Moto G8 Plus найдется предостаточно интересных «фишек»: самоактивирующийся дисплей, поддержка жестов и удобная система управления. К достоинствам смартфона можно отнести также отличный модуль основной камеры, неплохие стереодинамики, приличную автономность, разъем mini jack, модуль NFC и чистый Android. Не думаю, что аппарат станет хитом продаж, но своего покупателя найти должен: Moto G8 Plus может стать неплохим компаньоном для начинающих инстаграм-блогеров, а также всех, кому приглянулись фирменные «фишки» Motorola.