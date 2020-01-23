Обзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраном

Не так давно компания NO.1 представила новые смарт-часы с круглым дисплеем и выполненные в корпусе с защитой по стандарту IP68. Для них заявлены 10 дней автономной работы в режиме ожидания. Предлагается классический набор функций, характерных для фитнес-браслетов. Это один из первых подробных обзоров NO.1 DT78.

NO.1 DT78 обзор

В официальном интернет-магазине на Aliexpress они доступны в среднем за 1600 рублей - https://ali.ski/E9oiU

Комплектация

Комплект включает зарядный кабель, ремешок, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением часов и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

NO.1 DT78 предлагают классический формат исполнения с круглым дисплеем. Есть варианты с серебристым и темным корпусом.

Также стартовая комплектация отличается цветом ремешков. Сам же пользователь сможет выбрать в последующем любой 22мм браслет самостоятельно, здесь используется классическое крепление.

Силиконовый браслет с регулировкой по объему обхвата. Ставится и снимается быстро.

Корпус часов защищен по стандарту IP68. Они не боятся попадания воды и влаги. Но сам производитель предупреждает о риске повреждения при купании. В душ в них

Выведено две кнопки управления, оформленные в виде традиционных элементов механических часов. Основное же взаимодействие сенсорное.

Экран

С обратной стороны группа сенсоров, а также контактная группа. Используется магнитное крепление.Изображение выводится на 1.3-дюймовый дисплей. Разрешение 240 на 240 пикселей. Хорошо читается под разными углами наклона. Максимальный уровень яркости не позволит комфортно пользоваться под солнечными лучами. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Софт

За быстродействие NO.1 DT78 отвечает энергоэффективный процессор Hs6620. Встроены модули Wi-Fi и Bluetooth. Есть сенсоры давления, кислорода и датчик сердечного ритма.Для первоначальной настройки и взаимодействия со смартфоном потребуется загрузка утилиты Wearfit 2.0. После сопряжения на главный экран выводится подробная информация по активности.

Данные можно просмотреть в виде подробных графиков для анализа.

В настройках выбирается ограниченное количество приложений для вывода уведомлений.

Интерфейс

Управление проводится жестами. Длительное нажатие переключает предустановленные дисплее.

В верхнем меню скрывается опция фонарика, корректировки яркости и данные по оставшемуся заряду. Есть режим молчания.

В левом меню список сообщений. NO.1 DT78 выводят только последние три уведомления. Отвечать нельзя.

В правом меню опция замера давления.

Снизу данные по активности и дополнительные опции часов.

Просмотр данных по времени сна.

Режим управления воспроизведения музыкой.

Аккумулятор

Итоги по NO.1 DT78

Дистанционный пульт для камеры в смартфоне. Замер уровня насыщения кровью кислородом.Встроенного аккумулятора по опыту наших тестов хватало примерно на 5 часов автономной работы. На полное восстановление уйдет примерно 1.5 часа. Продлить время работы можно будет снижением яркости экрана и уменьшением активности использования сенсоров.NO.1 DT78 при своей невысокой стоимости выступают хорошей альтернативой покупке недорогих фитнес-браслетов. Это классические часы с алюминиевым корпусом и круглым IPS-дисплеем. Набор датчиков для мониторинга активности и здоровья. До 1 недели автономной работы, простая смена ремешков, магнитный зарядник. Из недостатков отметим ограниченное количество поддерживаемых приложений для вывода уведомлений.