Обзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраном

2020-01-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NO.1 DT78; [200]
Не так давно компания NO.1 представила новые смарт-часы с круглым дисплеем и выполненные в корпусе с защитой по стандарту IP68. Для них заявлены 10 дней автономной работы в режиме ожидания. Предлагается классический набор функций, характерных для фитнес-браслетов. Это один из первых подробных обзоров NO.1 DT78.

NO.1 DT78

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NO.1 DT78 обзор

Комплектация

Комплект включает зарядный кабель, ремешок, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением часов и данными по техническим характеристикам.

NO.1 DT78

Внешний вид

NO.1 DT78 предлагают классический формат исполнения с круглым дисплеем. Есть варианты с серебристым и темным корпусом.

NO.1 DT78

Также стартовая комплектация отличается цветом ремешков. Сам же пользователь сможет выбрать в последующем любой 22мм браслет самостоятельно, здесь используется классическое крепление.

NO.1 DT78

Силиконовый браслет с регулировкой по объему обхвата. Ставится и снимается быстро.

NO.1 DT78

Корпус часов защищен по стандарту IP68. Они не боятся попадания воды и влаги. Но сам производитель предупреждает о риске повреждения при купании. В душ в них

NO.1 DT78

Выведено две кнопки управления, оформленные в виде традиционных элементов механических часов. Основное же взаимодействие сенсорное.

NO.1 DT78

С обратной стороны группа сенсоров, а также контактная группа. Используется магнитное крепление.

Экран

Изображение выводится на 1.3-дюймовый дисплей. Разрешение 240 на 240 пикселей. Хорошо читается под разными углами наклона. Максимальный уровень яркости не позволит комфортно пользоваться под солнечными лучами. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

NO.1 DT78

Начинка

За быстродействие NO.1 DT78 отвечает энергоэффективный процессор Hs6620. Встроены модули Wi-Fi и Bluetooth. Есть сенсоры давления, кислорода и датчик сердечного ритма.

Софт

Для первоначальной настройки и взаимодействия со смартфоном потребуется загрузка утилиты Wearfit 2.0. После сопряжения на главный экран выводится подробная информация по активности.

NO.1 DT78

NO.1 DT78

Данные можно просмотреть в виде подробных графиков для анализа.

NO.1 DT78

NO.1 DT78

В настройках выбирается ограниченное количество приложений для вывода уведомлений.

NO.1 DT78

NO.1 DT78

Интерфейс

Управление проводится жестами. Длительное нажатие переключает предустановленные дисплее.

NO.1 DT78

В верхнем меню скрывается опция фонарика, корректировки яркости и данные по оставшемуся заряду. Есть режим молчания.

NO.1 DT78

В левом меню список сообщений. NO.1 DT78 выводят только последние три уведомления. Отвечать нельзя.

NO.1 DT78

В правом меню опция замера давления.

NO.1 DT78

Снизу данные по активности и дополнительные опции часов.

NO.1 DT78

Просмотр данных по времени сна.

NO.1 DT78

Режим управления воспроизведения музыкой.

NO.1 DT78

Дистанционный пульт для камеры в смартфоне. Замер уровня насыщения кровью кислородом.

Аккумулятор

Встроенного аккумулятора по опыту наших тестов хватало примерно на 5 часов автономной работы. На полное восстановление уйдет примерно 1.5 часа. Продлить время работы можно будет снижением яркости экрана и уменьшением активности использования сенсоров.

Итоги по NO.1 DT78

NO.1 DT78 при своей невысокой стоимости выступают хорошей альтернативой покупке недорогих фитнес-браслетов. Это классические часы с алюминиевым корпусом и круглым IPS-дисплеем. Набор датчиков для мониторинга активности и здоровья. До 1 недели автономной работы, простая смена ремешков, магнитный зарядник. Из недостатков отметим ограниченное количество поддерживаемых приложений для вывода уведомлений.

Комментарии и отзывы NO.1 DT78
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Обзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраномОбзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраном
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