Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения

В начале текущего года NZXT сообщила о выходе обновленной серии системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X73. В ней был обновлен внешний вид крышки с RGB-зеркалом, появилась возможность ее поворота относительно центра для правильной ориентации логотипа, добавлен канал управления внешних элементов подсветки и увеличена длина трубок.

NZXT Kraken X73

Рады представить ее первый подробный обзор. Тестирование проводили с процессором Intel Core i9-9900K. Продажи в России стартовали, доступна она за 14 500 рублей.

Комплектация

Комплект включает три вентилятора, крепежные пластины для AMD и INTEL, усиливающую пластину, набор винтов, кабель питания, руководство по установке и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. На нее предоставляется 6-летнее гарантийное обслуживание.

NZXT Kraken X73

Внешний вид

Это классическая конструкция неразборной системы жидкостного охлаждения, произведенная по лицензии Asetek. Визуально она повторяет прошлое поколение Kraken X72.

NZXT Kraken X73

Радиатор типоразмера 360 мм выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 14 каналов с заполненным между ними пространством гофролентой.

NZXT Kraken X73

Группы крепежных отверстий расположены с двух сторон радиатора. Трубки опрессованы, места выхода усилены. Здесь не стали использовать фитинги, ограничив возможности обслуживания и расширения контура.

NZXT Kraken X73

Радиатор и помпа соединяются с помощью резиновых трубок длиной 40 см. Есть защитная нейлоновая оплетка.

NZXT Kraken X73

Изменения в NZXT Kraken X73 коснулись водоблока, совмещенного с помпой. Его верхнюю крышку теперь можно вращать, изменяя расположение логотипа NZXT на крышке.

NZXT Kraken X73

Зеркальный дизайн с уходящей в бесконечность многоцветной подсветкой. Она управляемая и синхронизируемая.

NZXT Kraken X73

Тут также применена необслуживаемая опрессовка в угловые фитинги. Питается по линии 12 Вольт. На боковой грани находится разъем с десятью контактами и microUSB. Последний задействуется для управления с помощью софта.

NZXT Kraken X73

Основание помпы медное. Оно хорошо отполировано. Следы фрезы отсутствуют. Плоскость ровная.

NZXT Kraken X73

По периметру пазы для фиксации опорной площадки. Снимается поворотом против часовой стрелки.

NZXT Kraken X73

К основанию помпы надо будет подключить кабель с десятиконтактным разъемом. На выходе подсоединяется к SATA линии блока питания и материнской плате. Несмотря на наличие трех вентиляторов, тут не предусмотрели комплектного разветвителя.

NZXT Kraken X73

Его нужно будет приобретать самостоятельно или задействовать сразу три разъема на материнской плате. Усложняется аккуратный монтаж в корпусе.

NZXT Kraken X73

За активный отвод тепла отвечают три вентилятора Aer P120 с регулируемой скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту. Для них заявлен ресурс службы в 60 000 часов. Без подсветки.

NZXT Kraken X73

Софт

С официального сайта для NZXT Kraken X73 можно загрузить утилиту управления. В главном окне выводится мониторинг по компонентам в системе.

NZXT Kraken X73

Вкладка с теми же данными, но в виде списка комплектующих.

NZXT Kraken X73

Мониторинг по запуску игр за интервалы времени.

NZXT Kraken X73

Управление подсветкой. Два элемента настраиваются в отдельности: кольцо и логотип.

NZXT Kraken X73

Предустановлено большое количество эффектов. Для них можно откорректировать цвет и скорость эффекта, а также яркость.

NZXT Kraken X73

Инструменты для проведения разгона процессора и тактовой частоты памяти.

NZXT Kraken X73

Контроль охлаждения процессора с выбором профилей.

NZXT Kraken X73

Для ряда источников питания ведется настройка самого блока питания. Общие настройки системы.

Сборка

Установку проводили на плату с сокетом LGA1151v2. Начинаем установку с фиксации вентиляторов на радиаторе с помощью комплектных винтов.

NZXT Kraken X73

Далее фиксируется усиливающая пластина четырьмя двухсторонними винтами. Ставится опорная пластина на радиатор.

NZXT Kraken X73

Слой термопасты изначально нанесен на центр контактной пластины радиатора. Предварительно рекомендуем подключить интерфейсный кабель. В NZXT Kraken X73 он может быть недоступен после фиксации на материнской плате.

NZXT Kraken X73

Подключаем соответствующие кабели к разъемам на плате и блоке питания. Напомним, вполне реально столкнутся с проблемами подключения вентиляторов. Потребуется разветвитель, про который забыли при комплектации этой СВО.

NZXT Kraken X73

Тесты

Шум

Fractal Design Celsius+ S24 Prisma

Intel Core i7 9700K

Fractal Design Celsius+ S24 Prisma

Intel Core i7 7820X

Fractal Design Celsius+ S24 Prisma

AMD Ryzen 5 3600

Fractal Design Celsius+ S24 Prisma

Итоги по NZXT Kraken X73

NZXT Kraken X73 – необслуживаемая система жидкостного охлаждения флагманского уровня. Привлекательный внешний вид с поворотной крышкой водоблока, поддержка тонких настроек с помощью фирменного ПО, высокая эффективность отвода тепла, мультиплатформенность и низкий уровень шума. Но и без минусов не обошлось, не устроить может отсутствие в комплекте разветвителя для вентиляторов.
Комментарии и отзывы NZXT Kraken X73
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