Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения

В начале текущего года NZXT сообщила о выходе обновленной серии системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X73. В ней был обновлен внешний вид крышки с RGB-зеркалом, появилась возможность ее поворота относительно центра для правильной ориентации логотипа, добавлен канал управления внешних элементов подсветки и увеличена длина трубок.

Комплектация

Рады представить ее первый подробный обзор. Тестирование проводили с процессором Intel Core i9-9900K. Продажи в России стартовали, доступна она за 14 500 рублей.Комплект включает три вентилятора, крепежные пластины для AMD и INTEL, усиливающую пластину, набор винтов, кабель питания, руководство по установке и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. На нее предоставляется 6-летнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Это классическая конструкция неразборной системы жидкостного охлаждения, произведенная по лицензии Asetek. Визуально она повторяет прошлое поколение Kraken X72.

Радиатор типоразмера 360 мм выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 14 каналов с заполненным между ними пространством гофролентой.

Группы крепежных отверстий расположены с двух сторон радиатора. Трубки опрессованы, места выхода усилены. Здесь не стали использовать фитинги, ограничив возможности обслуживания и расширения контура.

Радиатор и помпа соединяются с помощью резиновых трубок длиной 40 см. Есть защитная нейлоновая оплетка.

Изменения в NZXT Kraken X73 коснулись водоблока, совмещенного с помпой. Его верхнюю крышку теперь можно вращать, изменяя расположение логотипа NZXT на крышке.

Зеркальный дизайн с уходящей в бесконечность многоцветной подсветкой. Она управляемая и синхронизируемая.

Тут также применена необслуживаемая опрессовка в угловые фитинги. Питается по линии 12 Вольт. На боковой грани находится разъем с десятью контактами и microUSB. Последний задействуется для управления с помощью софта.

Основание помпы медное. Оно хорошо отполировано. Следы фрезы отсутствуют. Плоскость ровная.

По периметру пазы для фиксации опорной площадки. Снимается поворотом против часовой стрелки.

К основанию помпы надо будет подключить кабель с десятиконтактным разъемом. На выходе подсоединяется к SATA линии блока питания и материнской плате. Несмотря на наличие трех вентиляторов, тут не предусмотрели комплектного разветвителя.

Его нужно будет приобретать самостоятельно или задействовать сразу три разъема на материнской плате. Усложняется аккуратный монтаж в корпусе.

За активный отвод тепла отвечают три вентилятора Aer P120 с регулируемой скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту. Для них заявлен ресурс службы в 60 000 часов. Без подсветки.

Софт

С официального сайта для NZXT Kraken X73 можно загрузить утилиту управления. В главном окне выводится мониторинг по компонентам в системе.

Вкладка с теми же данными, но в виде списка комплектующих.

Мониторинг по запуску игр за интервалы времени.

Управление подсветкой. Два элемента настраиваются в отдельности: кольцо и логотип.

Предустановлено большое количество эффектов. Для них можно откорректировать цвет и скорость эффекта, а также яркость.

Инструменты для проведения разгона процессора и тактовой частоты памяти.

Контроль охлаждения процессора с выбором профилей.

Сборка

Для ряда источников питания ведется настройка самого блока питания. Общие настройки системы.Установку проводили на плату с сокетом LGA1151v2. Начинаем установку с фиксации вентиляторов на радиаторе с помощью комплектных винтов.

Далее фиксируется усиливающая пластина четырьмя двухсторонними винтами. Ставится опорная пластина на радиатор.

Слой термопасты изначально нанесен на центр контактной пластины радиатора. Предварительно рекомендуем подключить интерфейсный кабель. В NZXT Kraken X73 он может быть недоступен после фиксации на материнской плате.

Подключаем соответствующие кабели к разъемам на плате и блоке питания. Напомним, вполне реально столкнутся с проблемами подключения вентиляторов. Потребуется разветвитель, про который забыли при комплектации этой СВО.

Тесты

Шум

Intel Core i7 9700K

Intel Core i7 7820X

AMD Ryzen 5 3600

Итоги по NZXT Kraken X73

NZXT Kraken X73 – необслуживаемая система жидкостного охлаждения флагманского уровня. Привлекательный внешний вид с поворотной крышкой водоблока, поддержка тонких настроек с помощью фирменного ПО, высокая эффективность отвода тепла, мультиплатформенность и низкий уровень шума. Но и без минусов не обошлось, не устроить может отсутствие в комплекте разветвителя для вентиляторов.