Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения

Рады представить ее первый подробный обзор. Тестирование проводили с процессором Intel Core i9-9900K. Продажи в России стартовали, доступна она за 14 500 рублей.
NZXT Kraken X73 обзор
Содержание
КомплектацияКомплект включает три вентилятора, крепежные пластины для AMD и INTEL, усиливающую пластину, набор винтов, кабель питания, руководство по установке и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. На нее предоставляется 6-летнее гарантийное обслуживание.
Внешний видЭто классическая конструкция неразборной системы жидкостного охлаждения, произведенная по лицензии Asetek. Визуально она повторяет прошлое поколение Kraken X72.
Радиатор типоразмера 360 мм выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 14 каналов с заполненным между ними пространством гофролентой.
Группы крепежных отверстий расположены с двух сторон радиатора. Трубки опрессованы, места выхода усилены. Здесь не стали использовать фитинги, ограничив возможности обслуживания и расширения контура.
Радиатор и помпа соединяются с помощью резиновых трубок длиной 40 см. Есть защитная нейлоновая оплетка.
Изменения в NZXT Kraken X73 коснулись водоблока, совмещенного с помпой. Его верхнюю крышку теперь можно вращать, изменяя расположение логотипа NZXT на крышке.
Зеркальный дизайн с уходящей в бесконечность многоцветной подсветкой. Она управляемая и синхронизируемая.
Тут также применена необслуживаемая опрессовка в угловые фитинги. Питается по линии 12 Вольт. На боковой грани находится разъем с десятью контактами и microUSB. Последний задействуется для управления с помощью софта.
Основание помпы медное. Оно хорошо отполировано. Следы фрезы отсутствуют. Плоскость ровная.
По периметру пазы для фиксации опорной площадки. Снимается поворотом против часовой стрелки.
К основанию помпы надо будет подключить кабель с десятиконтактным разъемом. На выходе подсоединяется к SATA линии блока питания и материнской плате. Несмотря на наличие трех вентиляторов, тут не предусмотрели комплектного разветвителя.
Его нужно будет приобретать самостоятельно или задействовать сразу три разъема на материнской плате. Усложняется аккуратный монтаж в корпусе.
За активный отвод тепла отвечают три вентилятора Aer P120 с регулируемой скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту. Для них заявлен ресурс службы в 60 000 часов. Без подсветки.
СофтС официального сайта для NZXT Kraken X73 можно загрузить утилиту управления. В главном окне выводится мониторинг по компонентам в системе.
Вкладка с теми же данными, но в виде списка комплектующих.
Мониторинг по запуску игр за интервалы времени.
Управление подсветкой. Два элемента настраиваются в отдельности: кольцо и логотип.
Предустановлено большое количество эффектов. Для них можно откорректировать цвет и скорость эффекта, а также яркость.
Инструменты для проведения разгона процессора и тактовой частоты памяти.
Контроль охлаждения процессора с выбором профилей.
Для ряда источников питания ведется настройка самого блока питания. Общие настройки системы.
СборкаУстановку проводили на плату с сокетом LGA1151v2. Начинаем установку с фиксации вентиляторов на радиаторе с помощью комплектных винтов.
Далее фиксируется усиливающая пластина четырьмя двухсторонними винтами. Ставится опорная пластина на радиатор.
Слой термопасты изначально нанесен на центр контактной пластины радиатора. Предварительно рекомендуем подключить интерфейсный кабель. В NZXT Kraken X73 он может быть недоступен после фиксации на материнской плате.
Подключаем соответствующие кабели к разъемам на плате и блоке питания. Напомним, вполне реально столкнутся с проблемами подключения вентиляторов. Потребуется разветвитель, про который забыли при комплектации этой СВО.
Тесты
Шум
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 7820X
AMD Ryzen 5 3600