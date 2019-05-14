Обзор No.1 DT58. Недорогой браслет с ЭКГ и тонометром

2019-05-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - No.1 DT58; [328]
Не так давно компания No.1 расширила линейку спортивных браслетов, выпустив No.1 DT58 со встроенным пульсометром, ЭКГ и измерением давления. При этом всем многообразии он относится к недорогому сегменту. По функционалу он схож с часами No.1 DT28, обзор которых у нас выйдет на следующей неделе.

No.1 DT58

Доступен браслет с доставкой в интернет-магазине GearBest - http://grbe.st/X4mS4Z

No.1 DT58 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением браслета и ссылкой для загрузки программного обеспечения под разные платформы. Комплект включает только сам браслет.

Внешний вид

Первоначально удивляет отсутствие кабеля зарядки в комплекте. Секрет заключается в том, что одна из граней часов скрывает под браслетом USB-разъем.

No.1 DT58

Для осуществления зарядки нужно будет извлечь ремешок и подключить к свободному USB-адаптеру. Крепится браслет туго, но при неаккуратном обращении можно будет повредить его.

No.1 DT58

Доступен в черном, синем и белом вариантах исполнения. В первых двух корпус черный, в третьем белый. Внешний вид аккуратный.

No.1 DT58

На лицевой панели расположен цветной дисплей, защищенный стеклом. Ниже хромированная кнопка. На внутренней стороне группа датчиков, отвечающих за работу всего заявленного функционала. Корпус браслета защищен от попадания влаги. Ремешок выполнен из твердой резины с текстурным рисунком. Степень обхвата ремешка регулируется.

Экран

В No.1 DT58 установлен IPS-дисплей с разрешением 135 на 240 пикселей. Яркость у экрана высокая, изображение читаемо под прямыми солнечными лучами и наклоном. Диагональ 1.14 дюйма.

Начинка

За обработку данных отвечает процессор Nordic NRF52832. Здесь используется собственная оболочка, не перегруженная софтом и функционалом. Зависаний за время тестов не наблюдалось.

No.1 DT58

На главный экран выводится текущее время, заряд аккумулятора, пройденные шаги, калории и расстояние.

No.1 DT58

На втором экране отображается сводная таблица по активности. По мере набора шагов выводятся дополнительные стимулирующие награды и бонусы.

No.1 DT58

Третий экран отвечает за функцию мониторинга сердечного ритма.

No.1 DT58

Замера давления. Конечно, считать и доверять на 100% данным браслета не стоит, но для общего мониторинга и понимания вполне подойдет.

No.1 DT58

Выводится статистика по фазам сна.

No.1 DT58

В No.1 DT58 есть функционал для записи ЭКГ. Для работы рука должна быть неподвижна.

Доступен помощник по дыхательной медитации с отметками по вдоху и выдоху.

No.1 DT58

Дополнительные приложения, вывод данных о погоде, уведомлений со смартфона и общей технической информации.

Встроенного аккумулятора при активной эксплуатации хватает примерно на 10 дней беспрерывной работы. В экономном режиме можно будет протянуть до 20 дней.

Софт

Для смартфона доступна программа «Спутник». После синхронизации появляется возможность выбора приложений для вывода уведомлений.

No.1 DT58

No.1 DT58

Здесь же задается время будильника, формат часов, тип системы мер, пульс в течение дня, таймер отключения дисплея, обновление программного обеспечения.

No.1 DT58

No.1 DT58

Программа также будет полезна для проведения мониторинга данных активности.

Итоги по No.1 DT58

No.1 DT58 при своей невысокой стоимости предлагает хороший функционал и качество исполнения. Все заявленные функции тут действительно реализованы корректно. Программное обеспечение, длительное время автономной работы, яркий IPS-экран.

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