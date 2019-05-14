Обзор No.1 DT58. Недорогой браслет с ЭКГ и тонометром

Не так давно компания No.1 расширила линейку спортивных браслетов, выпустив No.1 DT58 со встроенным пульсометром, ЭКГ и измерением давления. При этом всем многообразии он относится к недорогому сегменту. По функционалу он схож с часами No.1 DT28, обзор которых у нас выйдет на следующей неделе.

No.1 DT58 обзор

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Комплектация

Внешний вид

Поставляется в коробке с изображением браслета и ссылкой для загрузки программного обеспечения под разные платформы. Комплект включает только сам браслет.Первоначально удивляет отсутствие кабеля зарядки в комплекте. Секрет заключается в том, что одна из граней часов скрывает под браслетом USB-разъем.

Для осуществления зарядки нужно будет извлечь ремешок и подключить к свободному USB-адаптеру. Крепится браслет туго, но при неаккуратном обращении можно будет повредить его.

Доступен в черном, синем и белом вариантах исполнения. В первых двух корпус черный, в третьем белый. Внешний вид аккуратный.

Экран

Начинка

На лицевой панели расположен цветной дисплей, защищенный стеклом. Ниже хромированная кнопка. На внутренней стороне группа датчиков, отвечающих за работу всего заявленного функционала. Корпус браслета защищен от попадания влаги. Ремешок выполнен из твердой резины с текстурным рисунком. Степень обхвата ремешка регулируется.В No.1 DT58 установлен IPS-дисплей с разрешением 135 на 240 пикселей. Яркость у экрана высокая, изображение читаемо под прямыми солнечными лучами и наклоном. Диагональ 1.14 дюйма.За обработку данных отвечает процессор Nordic NRF52832. Здесь используется собственная оболочка, не перегруженная софтом и функционалом. Зависаний за время тестов не наблюдалось.

На главный экран выводится текущее время, заряд аккумулятора, пройденные шаги, калории и расстояние.

На втором экране отображается сводная таблица по активности. По мере набора шагов выводятся дополнительные стимулирующие награды и бонусы.

Третий экран отвечает за функцию мониторинга сердечного ритма.

Замера давления. Конечно, считать и доверять на 100% данным браслета не стоит, но для общего мониторинга и понимания вполне подойдет.

Выводится статистика по фазам сна.

В No.1 DT58 есть функционал для записи ЭКГ. Для работы рука должна быть неподвижна.Доступен помощник по дыхательной медитации с отметками по вдоху и выдоху.

Софт

Дополнительные приложения, вывод данных о погоде, уведомлений со смартфона и общей технической информации.Встроенного аккумулятора при активной эксплуатации хватает примерно на 10 дней беспрерывной работы. В экономном режиме можно будет протянуть до 20 дней.Для смартфона доступна программа «Спутник». После синхронизации появляется возможность выбора приложений для вывода уведомлений.

Здесь же задается время будильника, формат часов, тип системы мер, пульс в течение дня, таймер отключения дисплея, обновление программного обеспечения.

Итоги по No.1 DT58

Программа также будет полезна для проведения мониторинга данных активности.No.1 DT58 при своей невысокой стоимости предлагает хороший функционал и качество исполнения. Все заявленные функции тут действительно реализованы корректно. Программное обеспечение, длительное время автономной работы, яркий IPS-экран.