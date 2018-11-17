Обзор OPPO A5 4/32GB. Красивый телефон с отличной автономностью.

Чтобы там не говорили злые языки о том, что OPPO не продержится на российском рынке и года, китайская компания продолжает с завидной периодичностью радовать нас своими новинками. Особенно приятно то, что каждый смартфон отнюдь не безликий клон, а обладает своей индивидуальностью и «фишками». Сегодня к нам попал OPPO A5 – «середнячок» с интересным дизайном и высокой автономностью.

Комплектация

OPPO, всегда радовавшая хорошей комплектацией, в этот раз слегка разочаровала. В комплекте по-прежнему идет уже наклеенная пленка и силиконовый чехол, причем последний прекрасно защищает смартфон от ударов судьбы, но при этом не только скрывается яркая внешность, но и ухудшается функциональность: производитель забыл сделать вырез для сканера отпечатков. Приходится разблокировать смартфон лицом.

В коробке обнаруживается также кабель для зарядки с устаревающим разъемом microUSB, само же зарядное устройство выдает силу тока в 1А, а значит никакой «быстрой зарядки», ходя чипсет вполне позволяет её реализовать. Наконец, отсутствует гарнитура, при том, что комплектные наушники OPPO всегда отличались неплохим качеством, и, зачастую, использовались мной по назначению. Внутри также находятся «SIM-скрепка» и набор документации.

Дизайн

Дизайн – одна из сильных сторон нового смартфона. Невооруженным взглядом видно, что здесь использовались наработки более дорогого F7. Хотя корпус смартфона выполнен из пластика, задняя крышка выглядит словно металл, покрытый стеклом с текстурой, создающей эффект «гранености»: свет отражается от разных участков под разными углами, а в руках телефон действительно выглядит как премиальный продукт.

В продаже имеются смартфоны двух цветов: ярко-красный и насыщенный синий и оба смотрятся отлично. Как китайцам удается добиться такого крутого эффекта на пластике – для меня загадка. К сборке тоже никаких претензий – ничего не скрипит и не люфтит.

OPPO A5 – это «безрамочный» смартфон, поэтому несмотря на 6,2-дюймовый дисплей, держать его комфортно одной рукой (156x75.6x8.2 мм). Производитель не стал экспериментировать с «челкой», оставив сверху «традиционную монобровь», занимающую примерно треть по ширине, в которой разместили фронтальную камеру, динамик и датчики освещения и приближения.

У смартфона не самые тонкие на рынке рамки: по 3 мм по бокам и сверху и 10 мм снизу, а дисплей занимает примерно 88% фронтальной поверхности. Вес, благодаря использованию пластика, получился всего 170 г, и это не смотря на увеличенную батарею.

По центру задней панели находится сканер отпечатков пальцев. В левом верхнем углу, горизонтально расположились два объектива и вспышка, камера немного выступает из корпуса. Вокруг объективов и сканера находится металлическая окантовка.

Боковая рамка окрашена в цвет задней панели. Справа находится клавиша питания, слева – раздельные клавиши регулировки громкости и трехсекционный лоток над ними (2 nanoSIM + 1 microSD).

Сверху рамка пустая, а значит никакой системы аппаратного шумоподавления тут не ждите, снизу (слева-направо): отверстия основного динамика, порт microUSB, микрофон и 3.5 мм аудиовыход.

За последнее, конечно, спасибо, а вот USB Type-C сейчас уже хочется видеть и в недорогих современных смартфонах. Еще одна недоработка – отсутствие светодиодного индикатора, поэтому, пропустив звонок или уведомление, узнать об этом получится лишь, включив экран.

Экран

6,2-дюймовый дисплей имеет разрешение 1520x720 точек, что дает итоговую плотность 271 пиксель на дюйм. Это не самый большой показатель для современного рынка, но и класс устройства все же «средний», к тому же, чем меньше разрешение, тем меньше «тормозят» игры и медленнее расходуется заряд батареи, да и чтобы заметить неровности шрифтов, придется долго и упорно присматриваться. А вот матрица тут лучше многих конкурентов. Она построена на технологии In-Cell-IPS, обладает отличной цветопередачей (92% sRGB и 68% AdobeRGB) и неплохой контрастностью (1280:1). Цветовая температура тут 8000 K, белый слегка синит, но телефон позволяет «подкрутить» цветовые настройки под себя, а также включить один из «ночных» режимов, среди которых имеется черно-белый.

Диапазон яркости тоже приличный: от 2,8 до 388 кд/кв.м: экран остается читабельным в солнечный день. Автоматическое изменение происходит только при сильном изменении освещения, а также иногда при включении, смартфон выводит предупредительное сообщение и пару секунд оптимизирует яркость. При отклонении взгляда от вертикали, изображение темнеет, но продолжает оставаться разборчивым. Экран очень отзывчивый, ложных срабатывания отсутствуют, поддерживается до 10 точек касания одновременно. Вообще, для среднего сегмента экран можно назвать отличным. Сверху на него аккуратно наклеена глянцевая защитная пленка.

«Железо»

Топовой «начинкой» нас смартфон, конечно, не порадует, но характеристики вполне вменяемые: Snapdragon 450 c 8 ядрами Cortex-A53 частотой 1,8 ГГц, графика Adreno 506, 4 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, плюс поддержка microSD. В бенчмарках смартфон звезд с неба не хватает: 76 000 «попугаев» в AnTuTu, 4950 в PC Mark, а в графических тестах выдает иногда слайд-шоу, но вот при реальном использовании наблюдается совсем неожиданная картина.

Интерфейс работает быстро, не лагает, приложения запускаются без задержек, а игры идут на максималках без каких-либо намеков на «тормоза» (запускались WoT:Blitz, War Dragons, Dungeon Hunter, и другие), PUBG, к сожалению, позволил выставить лишь «средние» настройки, но работал плавно.

При этом смартфон не греется и не наблюдается падения производительности от троттлинга. В общем, страдать от недостатка производительности, владелец смартфона ближайшие пару лет не будет точно.

Из беспроводных интерфейсов в смартфоне имеется радиомодуль, поддерживающий работу сразу двух nanoSIM в сетях 2G/3G/4G/4G+ (при звонке на одну, вторая блокируется), Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS, а вот NFC, конечно, сюда не поставили.

Динамики средние по громкости и качеству: слушать на них музыку будет не слишком приятно, но пользоваться громкой связью самое оно, а в кармане звук вызова не заглушится. В шумном месте собеседника слышно средне – сказывается отсутствие шумоподавления, если внешнего шума нет, тогда собеседника слышно отлично.

Камеры

Для прослушивания в наушниках имеется «улучшайзер». Поддерживаются кодеки aptX, aptX HD и LDAC, так что при прослушивании через Bluetooth, качество записей портится не будет. Имеются радио и компас. Сканер отпечатков срабатывает всегда с первого раза, если, конечно, руки не слишком грязные или мокрые.Спереди установлен модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2.2, сзади – сдвоенный на 13 Мп + 2 Мп и диафрагмами f/2.2 + f/2.4, дополнительный объектив используется для создания эффекта боке. Обе камеры неплохо снимают при дневном свете: хорошо различимы детали, отсутствуют шумы, хорошая цветопередача, но при уменьшении количества света, качество фото резко падает. Причем, если фронталка пытается своими алгоритмами «замылить» фото, то основная, наоборот, добавляет много шумов, а насыщенность падает. Обе камеры снимают видео в разрешении 1080p30, качество не очень хорошее: сказывается отсутствие стабилизатора и не слишком удачная работа автофокуса.

В отличие от флагманов компании, здесь урезан функционал приложения камеры: отсутствует ручная настройка, размытие фона у фронтального модуля, анимированные персонажи (остались только различные ушки, да рожки).

Размытие фона для основной камеры работает, но не всегда точно определяются контуры объекта. Для фронталки работает функция AI SelfieTune 2.0: алгоритм создает карту лица по 200 точкам и затем обрабатывает изображение, убирая дефекты и улучшая снимок, и все это в реальном времени.

Автономность

Интересно, что для основной камеры такой функционал тоже есть, правда степень обработки придется выставлять вручную, а не полагаться на разум ИИ. От флагмана перекочевала в смартфон разблокировка по лицу, которая занимает полсекунды и, как и дактилоскопический датчик, работает без нареканий.Еще одно преимущество данного смартфона – его автономность. Емкая батарея на 4230 мАч в сочетании с энергоэффективным «железом» и программной оптимизацией позволяют ему работать двое суток при активной эксплуатации или почти трое при умеренной. Час игры в WoT снимает около 8% заряда. Тест PCMark Battery Life (при включенной функции энергосбережения) сумел разрядить смартфон со 100% до 20% за 19,5 часов эмуляции интенсивной работы!

Программное обеспечение

И при всем этом, автономность не отражается на толщине устройства. К сожалению, производитель решил не комплектовать телефон зарядным устройством с поддержкой Quick Charge, поэтому восстановление энергии занимает около 4-х часов.Oppo A5 работает на последней версии Android 8.1 Oreo, поверх которой установлена фирменная оболочка ColorOS 5.1, по внешнему виду сильно напоминающая iOS. Она удобная, быстрая и красивая. Из полезностей стоит отметить отдельный рабочий стол «OPPO Ассистент», на котором считаются пройденные шаги, выводится погода и прочие полезности. Функция «Разделенный экран» позволит запустить одновременно два приложения. Навигационные клавиши заменяются жестами, что весьма логично для панорамного экрана, а управлять музыкой можно прямо по выключенному дисплею.

Выводы

При удержании пальца на иконке, выводятся меню с действиями, которые можно сделать с приложением. Специальный «Игровой режим» разгонит частоты для ресурсоемких приложений, позволит заблокировать уведомления или записать видео с экрана. Так же присутствует множество более мелких улучшений базовой ОС, позволяющих сделать жизнь пользователя проще.OPPO A5 – интересный смартфон с ярким дизайном и отличной автономностью. «Железо» тут не самое передовое, но его хватит практически на любые задачи и игры. К преимуществам можно также отнести удобную оболочку, «умные» функции, поддержку кодека aptX HD и качественный безрамочный экран. А вот отсутствие модуля NFC, светодиода и ускоренной зарядки весьма печалит. Цена смартфона на российском рынке 16 990 рублей и, если ориентироваться на ценовую политику OPPO, то скоро должна еще снизится. OPPO A5 – хороший вариант для тех, кто хочет получить сбалансированный красивый смартфон не переплачивая.