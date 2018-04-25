Обзор OPPO F7. Телефон с искусственным интеллектом

Ситуация на современном мобильном рынке такова, что Apple является чуть ли не единственным законодателем мод: стоило компании выпустить безрамочный смартфон с «монобровью», как все производители бросились копировать идею. Однако качественно реализовать все «яблочные фишки», сохранив при этом низкую цену, получается далеко не у всех производителей.

Комплектация

Компания OPPO может не только следовать модным тенденциям в индустрии, но и реализовывать собственные идеи, и сегодня на российский рынок выходит новый флагман OPPO F7, в котором упор сделан не только на максимальное заполнение передней панели экраном, но и искусственный интеллект (ИИ). Нам повезло протестировать его еще до официального старта продаж и проверить, насколько он умный. Теперь же спешим поделиться своими изысканиями с вами.Комплект поставки OPPO всегда радовал: телефон, зарядка (2А), microUSB-кабель, документация, SIM-скрепка, а также силиконовый чехол и глянцевая пленка, уже наклеенная на экран. Последние два аксессуара все равно лучше приобретать для сохранности внешнего вида телефона, и такой подход реально экономит время и деньги. В отличие от предыдущей модели, бампер тут мягкий, а не пластиковый, а значит, поглотит больше энергии при падении.

В нем намного меньше шансов, что телефон выскользнет, а класть его на стол, можно не беспокоясь за сохранность экрана или задней камеры. Однако удивила нас, как не странно, гарнитура, которая также входит в комплект поставки.

По внешнему виду, это точная копия проводных наушников Apple, да и звучат они не хуже: звук чистый и объемный, различимы как низкие, так и высокие частоты. Это определенно одна из самых хороших гарнитур, среди тех, что идут в комплекте с телефоном.

Дизайн и эргономика

Помню было время, когда выходил первый фаблет с экраном 5,3 дюйма, и все, кому было не лень, ругали его за то, что в одной руке он не помещался. Здесь же диагональ 6,23 дюйма, и телефон неплохо в ней лежит. Достичь этого удалось за счет экрана, занимающего 88% поверхности и соотношения сторон 19:9.

Сверху «красуется» пресловутая «челка», но в отличие от того же iPhone, тут она намного уже, хотя и вмещает в себя фронтальную камеру, динамик (длиной всего 5 мм) и датчики приближения и освещения. Самая большая полоска «не экрана», расположенная снизу, имеет ширину 7 мм, а остальные по 2 мм.

Доставшийся нам экземпляр оказался ярко алого цвета, это, так называемое, «красное солнце» (будут еще «серебристое сияние» и «черная звезда»). И действительно, при попадании на поверхность любого луча света, корпус начинает сиять: поверхность оказалась зеркальная. Это палка о двух концах: выглядит супер, но отпечатки притягиваются словно магнитом, да и из рук норовит выскользнуть. Спасает лишь комплектный чехол.

Между экраном и корпусом проходит серебристая полоска-фаска, в начале вводящая в заблуждение: смартфон выглядит металлическим. На самом деле, это лишь искусная имитация из композитного пластика. Такая концепция мне понравилась: выглядит дорого, а вот если упадет, то пластик вполне может спасти его от повреждений. Кнопки у телефона выполнены из металла в виде узких полосок: слева качель громкости, справа – клавиша блокировки.

К сожалению, чувствуется небольшой люфт, но это, возможно, особенность образца. На правой стороне расположен отсек для карт, и он (о, счастье!) не гибридный: в нем ровно три отсека для 2-х nanoSIM и microSD. Сверху непрерывность поверхности нарушает лишь точка дополнительного микрофона, а динамик, разъем microUSB, основной микрофон и порт mini jack расположились снизу. Почему китайцы так упорно не хотят переходить на USB Type-C - загадка.

Переходим на заднюю панель. Сверху по центру расположен датчик отпечатка пальца. И что бы не говорили маркетологи Apple, он все-таки нужен, и я искренне рад, что OPPO не отказалась от него (как, впрочем, и от радио со звуковым разъемом). Датчик находится в очень удобном месте, указательный палец ложится прямиком на него. Под ним находится логотип. Основную же камеру разместили в верхнем левом углу. Тут опять не соответствие тренду: камера всего одна.

Лично я слабо понимаю, когда «лепят» две камеры только лишь для получения размытого фона. OPPO F7 и с одной камерой прекрасно справляется с эффектом боке, так что тоже поддерживаю такое решение. Рядом расположена достаточно яркая светодиодная вспышка. Объектив камеры слегка выступает из корпуса, но эту проблему опять же решает чехол.

В отличие от предыдущей модели, дизайнеры решили отказаться от «концепции обмылка», когда смартфон со всех сторон скруглен. Здесь перед нами прямоугольник размерами 156x75.3, а острые грани лишь слегка скруглены, чтобы не резать руку. Выглядит такое решение более презентабельно, но вот держать было удобнее F5, да и из-за увеличенного экрана, иногда придется перехватывать телефон.

Толщина новинки 7,8 мм, а вес 158 г: невесомым телефон, конечно, не назовешь, но и руку тоже не оттягивает. Выглядит девайс монолитным, дорогим и ярким. Любители «лопат» будут явно довольны, а вот поклонникам небольших смартфонов, лучше все же присмотреть что-то другое.

Экран

Соотношение сторон 6,23-дюймового дисплея 19:9, а разрешение составляет 2280x1080 точек, что дает плотность 405 ppi. Этого более чем достаточно, чтобы глаз не разглядел зернистость. По сравнению, с классическими смартфонами, здесь экран вытянут в высоту, что наводит на размышления, действительно ли это так необходимо? Ну, во-первых, когда в руке сплошной экран, то это просто клево выглядит, а во-вторых, во всех приложениях на такой экран выводится информации больше. Однако наличие «моноброви» вводит свои нюансы: если интерфейс расположен вплотную к границе экрана, то он запросто может оказаться закрыт этой площадкой. YouTube умеет растягивать видео на всю площадь (достаточно лишь развести два пальца), но при этом отрезаются полоски сверху и снизу. Тем не менее, инженеры OPPO придумали элегантное решение для «экранных рожек»: если держать смартфон горизонтально и запустив любое приложение, достаточно сделать свайп со стороны «моноброви», и на выступах появится небольшое меню, в котором можно включить записать происходящего на экране, создать скриншот, отключить уведомления или запустить мессенджер в окошке поверх игры.

Аппаратная платформа

Экран закрыт защитным стеклом Gorilla Glass. По всей видимости, у дисплея отсутствует антибликовое покрытие, и, если включен режим энергосбережения, то на солнце экран слепнет. При отключенной опции, яркость повышается примерно на треть, и элементы интерфейса становятся различимы. Автоподстройка яркости справляется со своей работой довольно шустро. Качество изображения хорошее: цветопередача естественная, цвета не выцветают при взгляде под любым углом, высокая контрастность. Так же разработчики дали нам возможность регулировать цветовую температуру экрана по своему усмотрению. Есть и отдельный ночной режим, для которого можно выставить автоматическую активацию по времени и свои параметры температуры.Сердцем нового смартфона является новейший процессор MediaTek Helio P60 - первая SoC-платформа с многоядерным блоком обработки данных, построенная на принципах искусственного интеллекта. Чип выполнен по 12-нм техпроцессу и включает четыре ядра Cortex-A73 с частотой 2,0 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A53, также работающих на частоте 2,0 ГГц. За графику тут отвечает ускоритель Mali-G72 MP3 с частотой 800 МГц. Как заверяет производить чипов, Helio P60 на 70% мощнее предшественника и на 25% потребляет энергии меньше.

Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, а постоянной 64 ГБ (с поддержкой microSD до 256 ГБ). По результатам бенчмарков, OPPO F7 – крепкий середнячок, количество его «попугаев» находится на уровне топовых флагманов 2016 года. Но гораздо важнее, чтобы при реальном использовании все работает плавно: интерфейс не лагает, и даже в самых «тяжелых» играх не проседает FPS. Mortal Kombat X, WoT: Blitz, Goddess: Primal Chaos, War and Magic и многие другие «порхают» на максималках. Оперативки хватает, чтобы не задумываться об открытых вкладках в браузере или количестве запущенных программ. Самое интересное, что во время тестирования гаджет совсем не нагрелся.

Камеры

Есть в смартфоне и беспроводные модули: Wi-Fi (наконец-то полноценный 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 LE и LTE, поддерживающий все актуальные для России диапазоны. Причем 4G тут может работать одновременно на обеих SIM-картах. Навигация осуществляется по спутникам GPS, ГЛОНАСС и BeiDou всего за несколько секунд, а для особых любителей разработчики оставили FM-радио. Ну а главное разочарование – отсутствие так актуального в современном мире модуля NFC. Китайцы упорно не хотят его ставить даже в свои флагманы, как, впрочем, и порт Type-C. Если в наушниках, звук очень качественный и громкий, то из динамика он воспроизводится намного тише, хотя и вполне чисто.Как уже отмечалось, специалисты OPPO не пошли на поводу у моды, отказавшись от двойной основной камеры, зато предложили свою «фишку», сделав количество мегапикселей у фронтальной камеры (25 Мп) больше, чем у основной (16 Мп). Кроме того, в первую встроен аппаратный HDR-сенсор. Но не думайте, что все фото получатся лучше на фронталку: у нее хуже апертура (2.0 против 1.8 у основной) и она настроена именно на создание селфи, в то время как основная камера намного лучше справится с пейзажем.

Автономная работа

Софт

Главная же «фишка» - использование во время съемки искусственного интеллекта, причем в каждой камере, он работает по-своему. Основной модуль определяет то, что находится в кадре, выбирает подходящую из 16 сцен и выставляет соответствующие настройки. А фронтальную камеру необходимо вначале «подучить», сделав пару десятков селфи-фото. ИИ проанализирует полученные фотографии, причем, может делать это одновременно для четырех человек в кадре, а также все манипуляции, что вы сделали с фото (какие фильтры наложили, добавляли ли резкость и т.д.), и затем будет сам выставлять настройки, чтобы снимки получились именно такими, какими вы хотите их видеть. Думаю, такой функционал должен приглянуться любителям Инстаграма. ИИ, кстати, работает и после съемки, группирует фотографии по различным категориям, самостоятельно определяя, что на них изображено. Так в поиске достаточно просто ввести «архитектура», чтобы показать все здания или «еда», чтобы подгрузить все фотки натюрмортов.Обновился так полюбившийся многим пользователям предыдущей модели «улучшайзер» AI SelfieTune. Пользуясь средствами ИИ, он анализируют лицо любителя селфи, и делает его максимально красивым на снимке: убирает прыщи, мешки под глазами, делает зубы белее, губы розовее и омолаживает кожу. Если же вы не доверяете машине, то можно выставить степень ретуширования принудительно. Функция работает в реальном времени и даже во время съемки видео. Инженеры OPPO не удержались, и внедрили в камеры популярные среди девушек стикеры: теперь можно делать фотки с кошачьими ушками и собачьими мордашками. Еще одно нововведение: режим Super Vivid, который делает окружающую серость более яркой и сочной. К сожалению, иногда он переусердствует и превращает черные волосы в рыжие.Никуда не делись и такие режимы, как размытие фона, автоматический HDR, наложение фильтров и панорама, а у основной камеры есть еще и режим эксперта, в котором можно менять все настройки вручную.Имеются два режима съемки видео: обычный и «ускоренный», предназначенный для запечатления медленно текущих процессов. Видео обе камеры могут снимать в разрешениях 720p и 1080p. Присутствует кнопка двойного зума, коротая позволит приблизить объект одним касанием. Оптическую стабилизацию, к сожалению, не завезли.Как работают обе камеры мне, в принципе, понравилось, однако, заметил интересую закономерность: чтобы получить качественные фото надо немного «привыкнуть» к смартфону, ведь почти у всех, кто снимал им впервые, фотки получались размытыми, а вот после пары дней упражнений, начинает получаться отлично. Может, действительно, ИИ подстраивается под своего владельца или просто руки перестают быть кривыми. При дневном освещении, даже самая простая камера снимет хорошо, гораздо важнее что обе камеры OPPO довольно хорошо снимают и при недостатке света. Снимки обладают высокой детализацией, и при этом сносной зернистостью, однако, если приглядываться, на каждом из них заметны следы программной обработки. Фронталка больше всего не любит, когда на заднем плане есть источник света, тогда вокруг объектов возникают явные пересветы. Будем надеяться, что ИИ сможет исправить этот недостаток. Вспышка подчеркивает детали объекта на переднем плане и не искажает цвета, но глаза часто получаются «горящими». Склейка панорамных кадров происходит аккуратно, движущиеся объекты не смазываются. Фотографировать можно нажатием клавиши громкости. К видео претензий нет совсем: картинка хорошая, цвета сочные, артефакты отсутствуют. OPPO F7 с легкостью заменит мыльницу на отдыхе, а видеорепортажи теперь делаю только на него.В OPPO F7 установлена несъемная батарея емкостью 3300 мАч – средний показатель для столь большого экрана, но и тут ИИ не спит, а постоянно оптимизирует работу приложений, и в строке уведомлений постоянно пишут, какая именно программа вдруг начинает «наглеть», и «кушать» много энергии. Благодаря хорошему режиму энергосбережения, который снижает яркость дисплея, отключает вибрацию, снижает частоту процессора, и «убивает» нежелательные фоновые процессы, телефон при полной загрузке (игры, браузинг, видео и т.д.) проживет сутки. Если пользоваться телефоном умеренно, то гаджет протянет двое-трое суток. Одного полного заряда аккумулятора хватит, чтобы 14 часов непрерывно смотреть видео и 8 часов наслаждаться играми. Особенно высокую автономность, телефон демонстрирует на последних 10%: на остатках заряда OPPO F7 способен проработать полдня. К сожалению, быстрой зарядки тут нет, и для полного восстановление энергии, телефону требуется 2,5 часа.OPPO F7 работает на новенькой Android 8.1, умело замаскированной обновленной фирменной оболочкой ColorOS 5.0. В ней соединили все самое лучшее от iOS и «зеленого робота». Тут отсутствует отдельный список всех приложений, вместо этого ярлыки отображаются только на рабочем столе, а вот быстрые переключатели снова вернули наверх. На месте остались виджеты, причем есть несколько интересных из предустановленных. Добавили в оболочку и интеллектуального помощника (еще бы, при таком количестве функций с ИИ). В нем собраны быстрый доступ к избранным приложениям и контактам, предстоящим мероприятиям, погоде и пройденных шагах (считает, на удивление точно, и без ложных срабатываний). Из интересного можно также отметить создание скриншота тремя пальцами, режим разделения экрана, одновременный запуск приложений под разными учетными записями и поддержку жестов (очень понравилось управлять музыкой, свайпая по выключенному экрану). Теперь на дисплее можно создать ярлык для конкретной функции приложения, например, записи видео. Улучшили и разблокировку «по лицу»: распознавание происходит практически мгновенно и работает даже при плохом освещении. Более того, телефон теперь автоматически разблокируется, если вы просто поднимите его со стола, а вот если это проделает кто-то другой, то у него ничего не получится. Дактилоскопический датчик также работает без нареканий.

Появилось много нового и в работе с расширенным экраном. Настройка управления стала более гибкая: можно использовать традиционные виртуальные клавиши, одну многофункциональную кнопку или один из 4-х вариантов управления свайпами. К последнему привыкаешь очень быстро и начинаешь наслаждаешься всеми его преимуществами. При поступлении смс или уведомления из соцсети, можно не ставя видео или игру на паузу, тут же ответить на него в небольшом окошке, тоже справедливо и для звонков.

В «игровом режиме», ИИ поможет настроить железо под конкретную игру, дополнительно разогнать графику, ограничить доступ к каналу связи для всех других приложений, запретить любые уведомления или начать запись игрового процесса. В «секретном режиме» можно скрыть ярлыки, защитить папки, файлы или приложения паролем или отпечатком пальца. Телефон даже способен блокировать смс с рассылками. Имеется функция интеллектуальной очистки фотоархива, которая удаляет идентичные кадры, полученные, например, при непрерывной съемке, оставляя только наиболее удавшиеся. Не стали убирать возможность делать записи телефонных переговоров, что бывает крайне полезно в жизни. Самое приятное, что интерфейс «не тормозит», и все функции работает так, как должны.

Выводы

Из предустановленных приложений стоит отметить ПО для просмотра и редактирования фото, видео и прослушивания музыки, файловый менеджер, а также утилиту Phone Manager для очистки памяти телефона. В клавиатуру встроена функция непрерывного ввода, а ввод паролей осуществляется уже другой «клавой», которая препятствует перехвату важной информации злоумышленниками. Все прошлые недоработки софта старательно исправлены.Хочется отметить упорство, с котором компания OPPO стремится завоевать новые позиции на рынке. По сравнению с предыдущей моделью улучшилось буквально все: экран теперь действительно можно назвать безрамочным, камеры стали снимать лучше, автономность и производительность повысились, большинство прошлых «косяков» исправлены, ПО стало удобнее и функциональнее. Если так пойдет и дальше, то, возможно, скоро OPPO добавит в свой телефон даже модуль NFC и разъем Type-C!Главная «фишка» OPPO F7 – искусственный интеллект, который сумел просочиться практически в весь функционал телефона: от создания фотографий до управления питанием и сортировки файлов. Самое неожиданное, что все эти «умные» функции действительно работают. Более того, если верить разработчикам, то чем дольше вы пользуетесь телефоном, тем эффективнее его ИИ будет подстраиваться под ваши запросы, благодаря машинному обучению. Oppo F7 станет отличным выбором для любителей больших диагоналей, безрамочников с «монобровью», мобильной фотографии, игр и искусственного интеллекта, тем более, что цена на флагман OPPO совсем не «кусачая».