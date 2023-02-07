Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом

Бренд OPPO неожиданно выпустил модель Reno8 T. Смартфон может похвастаться броским дизайном, мощным процессором, ярким AMOLED-экраном, аккумулятором на 5000 мАч, быстрой зарядкой на 33 Вт и тройной камерой, причем одним из модулей является полноценный микроскоп. Об этом всем и не только рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

OPPO Reno8 T поставляется вместе кабелем USB Type-C, блоком питания с быстрой зарядкой SUPERVOOC на 33 Вт, скрепкой для извлечения SIM-карты, руководством пользователя и гарантийным талоном. С завода на экран смартфона наклеена защитная пленка.

Внешний вид

OPPO Reno8 T в плане дизайна по сравнению с прошлым поколением претерпел серьезные изменения. Теперь грани не острые, а скругленные, поэтому в руках смартфон лежит лучше.

Задняя крышка тоже заметно преобразилась. Теперь блок камер состоит из двух отдельных круглых элементов, а на одной оси с ними проходит красивая строчка в форме, скажем, эллипса. Сама рамка выполнена из пластика. Вес устройства составляет 180 грамм. Корпус защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP65.

К нам на тест попал образец смартфона в ярком оранжевом цвете. В данном случае задняя крышка изготовлена из эко кожи, причем ее структура довольно точно имитирует настоящую, но при этом она намного устойчивее к появлению царапин. Также смартфон доступен в черном цвете. В таком случае задняя крышка будет изготовлена по технологии OPPO Glow. Это означает, что она сочетает в себе матовую текстуру и глянцевый блеск одновременно.

На правой грани находится кнопка разблокировки.

На левую сторону вынесли качельку громкости и слот для двух SIM-карт и MicroSD объемом до 512 Гбайт.

На нижней же грани находятся аудиоджек, микрофон, USB Type-C и основной динамик.

Передняя часть выглядит неперегруженно. Фронтальную камеру вынесли в каплевидный вырез, а разговорный динамик спрятали над экраном. Нижний подбородок хоть и есть, но он не сильно бросается в глаза. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Работает весьма шустро и точно.

Экран

Размер экрана составляет 6.43 дюйма, и это чуть меньше, чем в большинстве смартфонов. По этой причине его легче удерживать одной рукой. Разрешение экрана в 1080 x 2400 точек обеспечивает довольно высокую плотность пикселей (409 ppi), поэтому картинка не выглядит зернистой. Тип матрицы у экрана AMOLED, что сильно радует. Цвета выглядят насыщенными, в особенности черный, который кажется наиболее глубоким. Запас яркости, как и ожидалось от подобного экрана приличный. Его хватает, чтобы с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечную погоду.Так как экран AMOLED, то он поддерживает технологию Always On Display. Она позволяет всегда отображать часы на выключенном экране, при этом почти не тратя на это зарядку.Еще одной особенностью экрана является повышенная частота обновления экрана в 90 Гц. Благодаря этому интерфейс в большинстве приложений выглядит более плавным, чем обычно. При желании в настройках экрана можно снизить частоту обновления до постоянных 60 Гц. Это позволит повысить запас автономности.

Начинка

Также в настройках экрана можно включить темную тему, поменять режим затемнения, активировать функцию защиты глаз и подкорректировать цветопередачу или температуру экрана.OPPO Reno8 T работает на процессоре Mediatek Helio G99, построенном по 6-нм техппроцессу. Его запаса производительности достаточно для запуска любой требовательной мобильной игры. К примеру PUBG Mobile, Call Of Duty Mobile и Standoff 2 идут на высоком уровне графики с хорошим запасом fps. Корпус при этом сильно не греется. Откровенных проблем с троттлингом замечено не было.

Количество оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 8 Гбайт, но ее можно расширить до 16 Гбайт за счет использования части памяти внутреннего накопителя. Ее объем, к слову составляет 128 Гбайт.

Камера

Смартфон работает на свежем Android 13, поверх которого установлена фирменная оболочка ColorOS 13. Система красивая и стабильная. С какими-либо багами и зависаниями приложений мы не столкнулись. Модуль NFC для бесконтактной оплаты у OPPO Reno8 T есть, что не может не радовать. Wi-Fi поддерживает стандарт 802.11 a/b/g/n/ac, а Bluetooth имеет свежую версию 5.3.Набор камер у OPPO Reno8 T не самый банальный. Он состоит из трех модулей:- Основной на 100 Мпикс со светосилой f/1.7;- Датчик измерения глубины на 2 Мпикс со светосилой f/2.4;- Микроскоп на 2 Мпикс со светосилой f/3.3. Самым важным является первый модуль. Благодаря нему в дневное время суток можно делать четкие кадры с высокой степенью детализации. Автофокус у камеры быстрый, баланс белого чаще всего определяется верно. Цифровой зум до Х2 приближения неплохо себя проявляет и делает кадры практически без потери качества. Из интересного есть поддержка алгоритмов искусственного интеллекта, которые могут сами определить тип сцены в кадре и подобрать наиболее подходящий стиль обработки. Среди камер хотелось бы видеть еще ультраширокоугольный модуль, но его нет.

Больше всего эмоций вызвал модуль с микроскопом. Он позволяет фотографировать объекты с увеличением 20X или 40X. И эта фишка пробуждает внутри некий детский исследовательский интерес к миру и желание рассмотреть некогда знакомые вещи под совершенно новым углом. Для того, чтобы сделать фото в данном режиме, нужно вплотную приложить смартфон к предмету съемки и постараться пару секунд удержать руки в одном положении, чтобы лучше поймать фокус.

Фронтальная камера получила разрешение в 32 Мпикс и светосилу f/2.4. Фотографии на нее выходят насыщенными и резкими. При желании можно воспользоваться портретным режимом, чтобы размыть задний фон в стиле боке.

Аккумулятор

Видео смартфон записывает в разрешении Full HD при 30 кадров/сек. Есть поддержка электронной стабилизации, которая довольно эффективно сглаживает всевозможные подергивания.Запас автономности у смартфона порядочный. Батареи на 5000 мАч хватает на день активной работы, и это если активно использовать мессенджеры, периодически смотреть видео, пользоваться навигатором и иногда запускать игры. Уровень яркости при этом был выставлен на 60%. Поддержки беспроводной зарядки в смартфоне нет.Чтобы полностью зарядить OPPO Reno8 T от комплектной зарядки SuperVOOC на 33 Вт понадобится чуть больше 1 часа.

Итоги