Ocypus Iota A62 BK обзор башенного кулера с матричным экраном и тесты с Intel Core Ultra 5 245K

В центре внимания сегодня двухсекционный башенный кулер Ocypus Iota A62 BK со встроенным светодиодным экраном, отображающим температуру процессора. Представлен в белом и черном вариантах исполнения. В конфигурацию входят два вентилятора типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту. Система поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel.

Ocypus Iota A62 BK

Комплектация

Ocypus Iota A62 BK

Коробка из плотного картона с изображением системы в сборе, на обратной стороне приведена подробная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает усиливающую пластину, наклейку с логотипом бренда, монтажный набор для AMD и INTEL, кабель для совместного подключения вентиляторов, тюбик с термопастой.

Ocypus Iota A62 BK

Внешний вид

Ocypus Iota A62 BK

Высота системы в сборе составляет 158 мм, вес 810 грамм. Состоит конструкция из двух секций с 51 пластин в каждой. Расстояние между пластинами 1.5 мм.

Ocypus Iota A62 BK

С двух сторон в нижней части семь пластин меньше по площади, это обеспечивает совместимость с высокими планками оперативной памяти. Края радиаторов с вырезами образующими шахматную сетку, уменьшающую сопротивление воздуху от вентиляторов.

Ocypus Iota A62 BK

Шесть медных тепловых трубок диаметром 6мм, так же как и пластины окрашены в черный цвет. Они симметрично пронизывают оба радиатора.

Ocypus Iota A62 BK

Основание никелировано. Поверхность зеркальная, видны мелкие следы обработки фрезой. Прижим к крышке процессора осуществляется равномерный. Сами трубки в основании распределены вдоль всей ширины и это должно положительно сказаться на эффективности отвода тепла.

Ocypus Iota A62 BK

Укомплектована Ocypus Iota A62 BK двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Лопасти их расширяются к краю, увеличивая объем прокачиваемого воздуха. На уголках нанесены антивибрационные накладки.

Ocypus Iota A62 BK

Крепятся на радиаторе они при помощи металлических скоб. Подключаются при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором. В комплекте есть Y-образный переходник для совместного подключения к одному разъему. Также от радиатора отходит отдельный кабель с USB 2.0 коннектором, необходимым для проведения мониторинга температуры процессора.

Ocypus Iota A62 BK

Теперь к уникальной особенности данной системы охлаждения, это LED экран в верхней части, на который при работе выводится температура, отслеживаемая в режиме реального времени.

Ocypus Iota A62 BK

При этом сама реализация сделана интересно, тут перфорированная решетка вдоль всей площади и в нее органично встроен экран.

Сборка

Ocypus Iota A62 BK

Поддерживаются все доступные сокеты, включая новый от Intel. Установка проходит со снятыми вентиляторами. Тестовый стенд построен с сокетом LGA-1851. Для начала устанавливается усиливающая пластина.

Ocypus Iota A62 BK

С рабочей стороны она прижимается при помощи винтов и опорных планок. Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.

Ocypus Iota A62 BK

Прижимаем равномерно башенную конструкцию с двух сторон и после этого устанавливаем вентиляторы.

Ocypus Iota A62 BK

Тесты

Для работы экрана с отображением температуры необходимо установить необходимо установить небольшую утилиту. Она включает и отключает экран, переключает мониторинг между центральным процессором и графическим у видеокарты, а также между Цельсием и Фаренгейтом. Исполнение Ocypus Iota A62 BK понравилось. Не перегружено оформлением и при этом информативно.

Ocypus Iota A62 BK

Тестирование велось с новым процессором Intel Core Ultra 5 245K, работающим на тактовой частоте 5000 МГц.

Ocypus Iota A62 BK

Замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров при обычной работе системы и низкими оборотами вращения.

Ocypus Iota A62 BK

А также при синтетической полной нагрузке на максимальных оборотах.

Ocypus Iota A62 BK

Итоги

Ocypus Iota A62 BK – система охлаждения процессора с аккуратным внешним исполнением, матричным экраном, отображающим температуру процессора или видеокарты, хорошей эффективностью отвода тепла, совместимостью с разными сокетами и простым монтажом. Система определённо может заинтересовать и обеспечить стабильную работы системы, обеспечив комфортные температурные режимы работы процессоров Intel и AMD.
Невысокая башня с эффективным отводом тепла. Обзор и тесты F…
Изучаемый сегодня башенный кулер Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P поддерживает актуальные платформы Int…
Двухсекционное башенное охлаждение. Обзор и тесты Thermaltak…
Башенный кулер Thermaltake ASTRIA 600 ARGB выполнен в двухсекционной конструкции с двумя вентиляторами. В…
Ocypus Iota A62 BK обзор башенного кулера с матричным экрано…
В центре внимания сегодня двухсекционный башенный кулер Ocypus Iota A62 BK со встроенным светодиодным экр…
Кулер и система охлаждения ПК: как их состояние влияет на оц…
Когда вы решаете сдать компьютер или ноутбук в залог для получения …
Корпусные вентиляторы с удобными кабелями. Обзор FORMULA V L…
Комплект FORMULA V Line Air Bridge Plus включает сразу три вентилятора типоразмера 120 мм. Особенностью н…
Все кулеры Noctua поддерживает процессоры Intel Core Ultra 2…
Сегодня компания Noctua официально подтвердила, что все её процессорные кулеры и монтажные комплекты, под…
Корпусные вентиляторы с подсветкой. Обзор Formula V Line Flo…
Вентиляторы являются неотъемлемой частью как рабочих, так и игровых сборок. Выполняют они важную функцию …
Тихое и эффективное жидкостное охлаждение. Обзор и тесты ID-…
Не так давно ID-COOLING обновили линейку жидкостного охлаждения FX представив 240 INF и 360 INF. Одним из…
Надежные и быстрые вентиляторы для корпуса и радиатора. Обзор PentaWave PF-P12E PWMНадежные и быстрые вентиляторы для корпуса и радиатора. Обзор PentaWave PF-P12E PWM
Недорогое и эффективное водяное охлаждение. Обзор Thermalright Frozen Prism 360 ARGBНедорогое и эффективное водяное охлаждение. Обзор Thermalright Frozen Prism 360 ARGB
Недорогой кулер с пятью тепловыми трубками. Обзор PentaWave PC-Z05E BK PWMНедорогой кулер с пятью тепловыми трубками. Обзор PentaWave PC-Z05E BK PWM
Доступный и эффективный башенный кулер. Обзор PCCooler RZ400 V2 BKДоступный и эффективный башенный кулер. Обзор PCCooler RZ400 V2 BK
Премиальные вентиляторы с простым монтажом и 3 режимами. Обзор Lian Li UNI FAN P28Премиальные вентиляторы с простым монтажом и 3 режимами. Обзор Lian Li UNI FAN P28
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor