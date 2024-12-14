Ocypus Iota A62 BK обзор башенного кулера с матричным экраном и тесты с Intel Core Ultra 5 245K

Коробка из плотного картона с изображением системы в сборе, на обратной стороне приведена подробная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает усиливающую пластину, наклейку с логотипом бренда, монтажный набор для AMD и INTEL, кабель для совместного подключения вентиляторов, тюбик с термопастой.
Высота системы в сборе составляет 158 мм, вес 810 грамм. Состоит конструкция из двух секций с 51 пластин в каждой. Расстояние между пластинами 1.5 мм.
С двух сторон в нижней части семь пластин меньше по площади, это обеспечивает совместимость с высокими планками оперативной памяти. Края радиаторов с вырезами образующими шахматную сетку, уменьшающую сопротивление воздуху от вентиляторов.
Шесть медных тепловых трубок диаметром 6мм, так же как и пластины окрашены в черный цвет. Они симметрично пронизывают оба радиатора.
Основание никелировано. Поверхность зеркальная, видны мелкие следы обработки фрезой. Прижим к крышке процессора осуществляется равномерный. Сами трубки в основании распределены вдоль всей ширины и это должно положительно сказаться на эффективности отвода тепла.
Укомплектована Ocypus Iota A62 BK двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Лопасти их расширяются к краю, увеличивая объем прокачиваемого воздуха. На уголках нанесены антивибрационные накладки.
Крепятся на радиаторе они при помощи металлических скоб. Подключаются при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором. В комплекте есть Y-образный переходник для совместного подключения к одному разъему. Также от радиатора отходит отдельный кабель с USB 2.0 коннектором, необходимым для проведения мониторинга температуры процессора.
Теперь к уникальной особенности данной системы охлаждения, это LED экран в верхней части, на который при работе выводится температура, отслеживаемая в режиме реального времени.
При этом сама реализация сделана интересно, тут перфорированная решетка вдоль всей площади и в нее органично встроен экран.
Поддерживаются все доступные сокеты, включая новый от Intel. Установка проходит со снятыми вентиляторами. Тестовый стенд построен с сокетом LGA-1851. Для начала устанавливается усиливающая пластина.
С рабочей стороны она прижимается при помощи винтов и опорных планок. Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.
Прижимаем равномерно башенную конструкцию с двух сторон и после этого устанавливаем вентиляторы.
Тестирование велось с новым процессором Intel Core Ultra 5 245K, работающим на тактовой частоте 5000 МГц.
Замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров при обычной работе системы и низкими оборотами вращения.
А также при синтетической полной нагрузке на максимальных оборотах.