Ocypus Iota A62 BK обзор башенного кулера с матричным экраном и тесты с Intel Core Ultra 5 245K

В центре внимания сегодня двухсекционный башенный кулер Ocypus Iota A62 BK со встроенным светодиодным экраном, отображающим температуру процессора. Представлен в белом и черном вариантах исполнения. В конфигурацию входят два вентилятора типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту. Система поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением системы в сборе, на обратной стороне приведена подробная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает усиливающую пластину, наклейку с логотипом бренда, монтажный набор для AMD и INTEL, кабель для совместного подключения вентиляторов, тюбик с термопастой.

Внешний вид

Высота системы в сборе составляет 158 мм, вес 810 грамм. Состоит конструкция из двух секций с 51 пластин в каждой. Расстояние между пластинами 1.5 мм.

С двух сторон в нижней части семь пластин меньше по площади, это обеспечивает совместимость с высокими планками оперативной памяти. Края радиаторов с вырезами образующими шахматную сетку, уменьшающую сопротивление воздуху от вентиляторов.

Шесть медных тепловых трубок диаметром 6мм, так же как и пластины окрашены в черный цвет. Они симметрично пронизывают оба радиатора.

Основание никелировано. Поверхность зеркальная, видны мелкие следы обработки фрезой. Прижим к крышке процессора осуществляется равномерный. Сами трубки в основании распределены вдоль всей ширины и это должно положительно сказаться на эффективности отвода тепла.

Укомплектована Ocypus Iota A62 BK двумя вентиляторами типоразмера 120 мм. Лопасти их расширяются к краю, увеличивая объем прокачиваемого воздуха. На уголках нанесены антивибрационные накладки.

Крепятся на радиаторе они при помощи металлических скоб. Подключаются при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором. В комплекте есть Y-образный переходник для совместного подключения к одному разъему. Также от радиатора отходит отдельный кабель с USB 2.0 коннектором, необходимым для проведения мониторинга температуры процессора.

Теперь к уникальной особенности данной системы охлаждения, это LED экран в верхней части, на который при работе выводится температура, отслеживаемая в режиме реального времени.

Сборка

При этом сама реализация сделана интересно, тут перфорированная решетка вдоль всей площади и в нее органично встроен экран.

Поддерживаются все доступные сокеты, включая новый от Intel. Установка проходит со снятыми вентиляторами. Тестовый стенд построен с сокетом LGA-1851. Для начала устанавливается усиливающая пластина.

С рабочей стороны она прижимается при помощи винтов и опорных планок. Наносим комплектную термопасту на крышку процессора.

Прижимаем равномерно башенную конструкцию с двух сторон и после этого устанавливаем вентиляторы.

Тесты

Для работы экрана с отображением температуры необходимо установить необходимо установить небольшую утилиту. Она включает и отключает экран, переключает мониторинг между центральным процессором и графическим у видеокарты, а также между Цельсием и Фаренгейтом. Исполнение Ocypus Iota A62 BK понравилось. Не перегружено оформлением и при этом информативно.

Тестирование велось с новым процессором Intel Core Ultra 5 245K, работающим на тактовой частоте 5000 МГц.

Замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров при обычной работе системы и низкими оборотами вращения.

А также при синтетической полной нагрузке на максимальных оборотах.

Итоги

Ocypus Iota A62 BK – система охлаждения процессора с аккуратным внешним исполнением, матричным экраном, отображающим температуру процессора или видеокарты, хорошей эффективностью отвода тепла, совместимостью с разными сокетами и простым монтажом. Система определённо может заинтересовать и обеспечить стабильную работы системы, обеспечив комфортные температурные режимы работы процессоров Intel и AMD.