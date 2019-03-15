Обзор Oklick OK-430. Недорогая акустика 2.1 с Bluetooth

Сегодня в центре внимания будет сама младшая акустическая система формата 2.1 из представленных в конце февраля 2019 года компанией Oklick. Она, как и ранее рассмотренные ранее системы поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth, имеет встроенный MP3-плеер и предлагает AUX-разъем. Средняя стоимость Oklick OK-430 составляет 1990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Oklick OK-430 обзор

Список актуальных предложений российских магазинов собран в сводной таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает AUX-кабель, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По габаритам это самая компактная система в этой тройке. Oklick OK-430 состоит из сабвуфера и двух сателлитов.

Лицевая панель выполнена из матового пластика. По центру сгруппированы элементы управления, состоящие из барабана регулировки и четырех механических кнопок. Выше LED дисплей.

На боковой грани компактное отверстие фазоинвертора. Корпус выполнен из МДФ.

Доступны слот для карты памяти формата SD и полноразмерный USB под флеш-накопитель или внешний жесткий диск.

В основном блоке установлен динамик диаметром 95мм мощностью 18 Вт. Он идет с защитной декоративной крышкой, обтянутой тканью.

Корпус сателлитов выполнен из пластика. При размещении на столе динамик будет направлен под углом.

Здесь установлены динамики диаметром 75мм, мощностью 2.5Вт. Подключаются при помощи кабеля с RCA-разъемом.

На обратной стороне находится регулятор усиления низких частот. Помимо него доступны механический тумблер, стерео вход и выход.

Тесты

Сателлиты можно будет разместить на удалении от основного блока.Для подключения к смартфону Oklick OK-430 используется Bluetooth с A2DP. При активации сопряжения выводится звуковой сигнал. Соединение стабильно, звук передается без искажения. Дальность до 10 метров. С лицевой панели сабвуфера можно будет переключать треки и изменять громкость.

Основной акцент в сцене сделан на средние частоты. Уровень максимальной громкости ниже, чем у рассмотренных ранее систем, но его вполне достаточно для помещения. Система подойдет под игры, фильмы и музыку.

Итоги по Oklick OK-430

Есть встроенный MP3-плеер, считывающий файлы с внешнего накопителя. Распознаются корректно популярные аудиоформаты. Доступен FM-тюнер с телескопической антенной.Как результат перед нами хороший вариант акустической системы формата 2.1 с невысокой стоимостью. Oklick OK-430 подойдет как дополнение к настольному ПК, ноутбуку, планшету, смартфону, консоли или телевизору, а также в качестве самостоятельной аудиосистемы для прослушивания музыки в помещении.