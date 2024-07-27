Жидкостное охлаждение с температурным дисплеем. Обзор и тесты PCCooler DS360

Современные жидкостные системы с закрытым контуром стали хорошей альтернативой классических башенных конструкций, предложив высокую эффективность отвода тепла, простоту монтажа и отсутствие необходимости ручной сборки контура, а как следствия и рисков протечки. Изучаемая сегодня PCCooler DS360 помимо выверенной конструкции и высокого TDP (310 Вт), позволяющего ставить даже на старшие процессоры, может похвастать дизайнерским исполнением водоблока с возможностью вывода полезной информации, например мониторинга температуры процессора.

PCCooler DS360

Комплектация

Габаритная коробка из плотного картона, выполненная в общей стилистике производителя. С ее обратной стороны подробная таблица с характеристиками и списком поддерживаемых сокетов.

PCCooler DS360

Комплект включает тюбик с термопастой, удлинитель для вентиляторов, опорные пластины и монтажный набор под разные сокеты.

PCCooler DS360

Внешний вид

Это традиционная схема с водоблоком, совмещенным с помпой, и радиатором, соединенными между собой гибкими трубками. Шланги длиной 400 мм с нейлоновой оплеткой. Между собой они в двух местах объединены с помощью пластиковой клипсы, это исключает при монтаже в тесном корпусе и упрощает укладку трубок при проведении монтажа.

PCCooler DS360

Радиатор из алюминия окрашен в черный цвет. Это характерное исполнение с водяными каналами и гофролентой, заполняющей пространство между ними.

PCCooler DS360

Место выхода шлангов с дополнительным металлическим усилением. Рядом с неразборными фитингами находится клапан аварийного сброса давления.

PCCooler DS360

У водоблока интересное внешнее исполнение, где одна из его частей выполнена из прозрачного материала, позволяющего рассмотреть часть внутренних стилизованных элементов. Чем-то напоминает футуристичный реактор и этот эффект дополняет подсветка, заполняющая пространство.

PCCooler DS360

Вторая часть корпуса со встроенным дисплеем. На него при работе выводится потоковая информация по температуре процессора. Для работы водоблок потребует подключения нескольких кабелей, это 3-пиновый PWM, ARGB и USB 2.0.

PCCooler DS360

Основание у PCCooler DS360 медное. Ровное, хорошо отполировано. Обеспечивается равномерное распределение термопасты.

PCCooler DS360

Комплектуется тремя 120 мм вентиляторами с гидродинамическими подшипниками и регулируемой скоростью вращения. У них короткий кабель с последовательным подключением между собой. К материнской плате они будут подключаться одним коннектором, удобно при монтаже и нет лишних пучков.

PCCooler DS360

Сборка

PCCooler DS360

Система жидкостного охлаждения поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel. Все необходимое для проведения монтажа идет в комплекте. Мы ставили на плату с сокетом AM5, сам процесс сборки прост и требует и минимум времени.

PCCooler DS360

Для начала в штатную усиливающую пластину ставятся опорные винты, на них пластины. Наносим комплектную термопасту на теплораспределительную крышку процессора.

PCCooler DS360

Равномерно прижимаем водоблок при помощи двух накатанных подпружиненных винтов.

PCCooler DS360

Далее фиксируем вентиляторы на радиаторе с помощью винтов. Уголки у вентиляторов нанесены антивибрационные накладки. Соединяем вентиляторы между собой. Радиатор с вентиляторами ставятся на стенку корпуса. Останется подключить группу вентиляторов и водоблок к материнской плате.

PCCooler DS360

Тесты

Для того чтобы выводилась информация по температуре процессора необходимо будет поставить бесплатную утилиту и подключить водоблок к USB-разъему на плате. В этой утилите можно выбрать тип температурной шкалы, а также автоматический запуск при старте.

PCCooler DS360

Тесты вели с процессором AMD Ryzen 5 7600 в условиях закрытого корпуса.

PCCooler DS360

Для замера шума система была перемещена в открытый стенд. Для начала уровень шума на расстоянии 20 сантиметров при штатной работе.

PCCooler DS360

А также замер шума при максимальных оборотах.

PCCooler DS360

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPCCooler DS360 – эффективная система жидкостного охлаждения с дизайнерским исполнением водоблока, отображающего температуру процессора в реальном времени. Совместимость с различными сокетами AMD и Intel, термопаста в комплекте, простой и аккуратный монтаж, низкий уровень шума.
PCCooler DS360 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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