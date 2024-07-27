Жидкостное охлаждение с температурным дисплеем. Обзор и тесты PCCooler DS360

Современные жидкостные системы с закрытым контуром стали хорошей альтернативой классических башенных конструкций, предложив высокую эффективность отвода тепла, простоту монтажа и отсутствие необходимости ручной сборки контура, а как следствия и рисков протечки. Изучаемая сегодня PCCooler DS360 помимо выверенной конструкции и высокого TDP (310 Вт), позволяющего ставить даже на старшие процессоры, может похвастать дизайнерским исполнением водоблока с возможностью вывода полезной информации, например мониторинга температуры процессора.

Комплектация

Габаритная коробка из плотного картона, выполненная в общей стилистике производителя. С ее обратной стороны подробная таблица с характеристиками и списком поддерживаемых сокетов.

Комплект включает тюбик с термопастой, удлинитель для вентиляторов, опорные пластины и монтажный набор под разные сокеты.

Внешний вид

Это традиционная схема с водоблоком, совмещенным с помпой, и радиатором, соединенными между собой гибкими трубками. Шланги длиной 400 мм с нейлоновой оплеткой. Между собой они в двух местах объединены с помощью пластиковой клипсы, это исключает при монтаже в тесном корпусе и упрощает укладку трубок при проведении монтажа.

Радиатор из алюминия окрашен в черный цвет. Это характерное исполнение с водяными каналами и гофролентой, заполняющей пространство между ними.

Место выхода шлангов с дополнительным металлическим усилением. Рядом с неразборными фитингами находится клапан аварийного сброса давления.

У водоблока интересное внешнее исполнение, где одна из его частей выполнена из прозрачного материала, позволяющего рассмотреть часть внутренних стилизованных элементов. Чем-то напоминает футуристичный реактор и этот эффект дополняет подсветка, заполняющая пространство.

Вторая часть корпуса со встроенным дисплеем. На него при работе выводится потоковая информация по температуре процессора. Для работы водоблок потребует подключения нескольких кабелей, это 3-пиновый PWM, ARGB и USB 2.0.

Основание у PCCooler DS360 медное. Ровное, хорошо отполировано. Обеспечивается равномерное распределение термопасты.

Комплектуется тремя 120 мм вентиляторами с гидродинамическими подшипниками и регулируемой скоростью вращения. У них короткий кабель с последовательным подключением между собой. К материнской плате они будут подключаться одним коннектором, удобно при монтаже и нет лишних пучков.

Сборка

Система жидкостного охлаждения поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel. Все необходимое для проведения монтажа идет в комплекте. Мы ставили на плату с сокетом AM5, сам процесс сборки прост и требует и минимум времени.

Для начала в штатную усиливающую пластину ставятся опорные винты, на них пластины. Наносим комплектную термопасту на теплораспределительную крышку процессора.

Равномерно прижимаем водоблок при помощи двух накатанных подпружиненных винтов.

Далее фиксируем вентиляторы на радиаторе с помощью винтов. Уголки у вентиляторов нанесены антивибрационные накладки. Соединяем вентиляторы между собой. Радиатор с вентиляторами ставятся на стенку корпуса. Останется подключить группу вентиляторов и водоблок к материнской плате.

Тесты

Для того чтобы выводилась информация по температуре процессора необходимо будет поставить бесплатную утилиту и подключить водоблок к USB-разъему на плате. В этой утилите можно выбрать тип температурной шкалы, а также автоматический запуск при старте.

Тесты вели с процессором AMD Ryzen 5 7600 в условиях закрытого корпуса.

Для замера шума система была перемещена в открытый стенд. Для начала уровень шума на расстоянии 20 сантиметров при штатной работе.

А также замер шума при максимальных оборотах.

Итоги

PCCooler DS360 – эффективная система жидкостного охлаждения с дизайнерским исполнением водоблока, отображающего температуру процессора в реальном времени. Совместимость с различными сокетами AMD и Intel, термопаста в комплекте, простой и аккуратный монтаж, низкий уровень шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".