Жидкостное охлаждение с температурным дисплеем. Обзор и тесты PCCooler DS360

Комплект включает тюбик с термопастой, удлинитель для вентиляторов, опорные пластины и монтажный набор под разные сокеты.
Радиатор из алюминия окрашен в черный цвет. Это характерное исполнение с водяными каналами и гофролентой, заполняющей пространство между ними.
Место выхода шлангов с дополнительным металлическим усилением. Рядом с неразборными фитингами находится клапан аварийного сброса давления.
У водоблока интересное внешнее исполнение, где одна из его частей выполнена из прозрачного материала, позволяющего рассмотреть часть внутренних стилизованных элементов. Чем-то напоминает футуристичный реактор и этот эффект дополняет подсветка, заполняющая пространство.
Вторая часть корпуса со встроенным дисплеем. На него при работе выводится потоковая информация по температуре процессора. Для работы водоблок потребует подключения нескольких кабелей, это 3-пиновый PWM, ARGB и USB 2.0.
Основание у PCCooler DS360 медное. Ровное, хорошо отполировано. Обеспечивается равномерное распределение термопасты.
Комплектуется тремя 120 мм вентиляторами с гидродинамическими подшипниками и регулируемой скоростью вращения. У них короткий кабель с последовательным подключением между собой. К материнской плате они будут подключаться одним коннектором, удобно при монтаже и нет лишних пучков.
Система жидкостного охлаждения поддерживает актуальные сокеты AMD и Intel. Все необходимое для проведения монтажа идет в комплекте. Мы ставили на плату с сокетом AM5, сам процесс сборки прост и требует и минимум времени.
Для начала в штатную усиливающую пластину ставятся опорные винты, на них пластины. Наносим комплектную термопасту на теплораспределительную крышку процессора.
Равномерно прижимаем водоблок при помощи двух накатанных подпружиненных винтов.
Далее фиксируем вентиляторы на радиаторе с помощью винтов. Уголки у вентиляторов нанесены антивибрационные накладки. Соединяем вентиляторы между собой. Радиатор с вентиляторами ставятся на стенку корпуса. Останется подключить группу вентиляторов и водоблок к материнской плате.
Тесты вели с процессором AMD Ryzen 5 7600 в условиях закрытого корпуса.
Для замера шума система была перемещена в открытый стенд. Для начала уровень шума на расстоянии 20 сантиметров при штатной работе.
А также замер шума при максимальных оборотах.