Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой

Средняя стоимость – 1850 рублей.
Четыре медные трубки с диаметром 6 мм. Пластина нанизываются на них без дополнительной пайки.
На верхней грани зафиксирована дополнительная декоративная пластиковая пластина с нанесенным логотипом производителя. Под ней же скрываюстя запаянные концы тепловых трубок.
Канавки для по краям радиатора, используемые крепежными скобами для установки вентилятора, есть с двух его сторон. Но стартовый набор включает только одну пару, поэтому владелец штатным набором сможет выбрать только сторону установку.
Медные трубки осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. В районе контактной пластины они опрессованы в алюминиевую площадку.
Поверхность хорошо отполирована, но видны следы фрезы. Она ровная.
Комплектуется PCcooler GI-X4S одним 120 мм вентилятором с регулируемой скоростью вращения. Диапазон регулировки от 1000 до 1800 оборотов в минуту.
Ушки крепления у вентилятора с антивибрационнным покрытием. Лопасти полупрозрачные.
Во время работы подсвечиваются. Тип подсветки тут многоцветный и фиксируемый. К материнской плате подключается при помощи кабеля c 4-пиновым PWM.
Монтаж проводится со съемным вентилятором, уже после завершения остается установить его и подключить к материнской плате.
Установленная система не перекрывает ближайший слот оперативной памяти, обеспечивая совместимость с высокими, для примера мы установили модули от T-FORCE с подсветкой.
С работающей подсветкой хорошо смотрится в корпуса с прозрачной боковой стенкой. Высота в сборе составляет 148 мм.
Замер шума проводился на расстоянии 40 сантиметров в корпусе с открытой боковой крышкой.