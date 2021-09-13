Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой

Тестируемый сегодня башенный кулер PCcooler GI-X4S рассчитан на процессоры с тепловым пакетом до 145 Вт. Среди особенностей отмечаются многоцветная подсветка у вентилятора и совместимость с актуальными сокетами Intel и AMD.

PCcooler GI-X4S

Средняя стоимость – 1850 рублей.

Комплектация

Комплект включает монтажные наборы под разные типы сокетов, ключ, скобы для вентилятора, усиливающую пластину, руководство по сборке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы охлаждения в сборе и данными по ее характеристикам.

PCcooler GI-X4S

Внешний вид

Это односекционная конструкция. Собрана из алюминиевых пластин серебристого цвета.

PCcooler GI-X4S

Четыре медные трубки с диаметром 6 мм. Пластина нанизываются на них без дополнительной пайки.

PCcooler GI-X4S

На верхней грани зафиксирована дополнительная декоративная пластиковая пластина с нанесенным логотипом производителя. Под ней же скрываюстя запаянные концы тепловых трубок.

PCcooler GI-X4S

Канавки для по краям радиатора, используемые крепежными скобами для установки вентилятора, есть с двух его сторон. Но стартовый набор включает только одну пару, поэтому владелец штатным набором сможет выбрать только сторону установку.

PCcooler GI-X4S

Медные трубки осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. В районе контактной пластины они опрессованы в алюминиевую площадку.

PCcooler GI-X4S

Поверхность хорошо отполирована, но видны следы фрезы. Она ровная.

PCcooler GI-X4S

Комплектуется PCcooler GI-X4S одним 120 мм вентилятором с регулируемой скоростью вращения. Диапазон регулировки от 1000 до 1800 оборотов в минуту.

PCcooler GI-X4S

Ушки крепления у вентилятора с антивибрационнным покрытием. Лопасти полупрозрачные.

PCcooler GI-X4S

Во время работы подсвечиваются. Тип подсветки тут многоцветный и фиксируемый. К материнской плате подключается при помощи кабеля c 4-пиновым PWM.

Сборка

Поддерживаются актуальные сокеты Intel и AMD, включая LGA-1200 и AM4. Все необходимое идет в комплекте. Для начала на контактную площадку нужно будет установить по краям контактной площадки две опорные пластины при помощи винтов. Далее с помощью крестовой отвертки башня прижимается к крышке процессора, предварительно нанеся на него термопасту.

PCcooler GI-X4S

Монтаж проводится со съемным вентилятором, уже после завершения остается установить его и подключить к материнской плате.

PCcooler GI-X4S

Установленная система не перекрывает ближайший слот оперативной памяти, обеспечивая совместимость с высокими, для примера мы установили модули от T-FORCE с подсветкой.

PCcooler GI-X4S

С работающей подсветкой хорошо смотрится в корпуса с прозрачной боковой стенкой. Высота в сборе составляет 148 мм.

PCcooler GI-X4S

Тесты

Тестирование этой системы воздушного охлаждения велось с процессором Intel Core i5-10600K с плавающей до 4800 МГц частотой.

PCcooler GI-X4S

Замер шума проводился на расстоянии 40 сантиметров в корпусе с открытой боковой крышкой.

PCcooler GI-X4S

Итоги

PCcooler GI-X4S – недорогая система башенного охлаждения процессоров Intel и AMD. Уверенно справляется с отводом тепла от процессоров уровня Core i5 и Ryzen 5 с разблокированным множителем. Совместима с высокими планками оперативной памяти, фиксированная многоцветная подсветка, регулируемая скорость оборотов.
Комментарии и отзывы PCcooler GI-X4S
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