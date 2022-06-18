Обзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборка

Изучаемый сегодня корпус PHANTEKS Eclipse P360A доступен в черном и белом вариантах исполнения. Он позволяет собрать рабочую станцию или игровой ПК с материнскими платами до E-ATX типоразмера включительно. Из его особенностей выделяются сетчатая фронтальная панель, предустановленные два 120-мм вентилятора с подсветкой и стенка из закаленного стекла.

Комплектация

На момент сборки и публикации этого теста, он был доступен за 6660 рублей.

Поставляется упакованным в коробку из неокрашенного картона. Внутри нее помимо корпуса есть набор пластиковых стяжек, крепежные винты различного типа, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. Это недорогое решение, ожидаемо используется сталь с толщиной 0.8мм.

Левая сторона корпуса разделена на два элемента. Нижняя является общей частью конструкции, она несъемная. Верхняя из закаленного стекла толщиной 4 мм.

Крепится оно двумя накатанными винтами. Снимается сдвигом в сторону. Нанесено тонированное покрытие.

Лицевая сторона со скошенными боковыми гранями. Большая часть площади — это металлическая сетка с мелкой ячейкой.

Через нее воздух свободно поступает на установленные за ней два 120 мм вентилятора. Дополнительной противопылевой защиты в этой части нет. Снимается цельным элементом.

Оба вентилятора у PHANTEKS Eclipse P360A White с адресной ARGB-подсветкой. Она заполняет всю площадь лопастей и может работать в такт с остальными компонентами.

Для них же есть и возможность переключения эффектов нажатием на выведенную кнопку. В этом случае подсветка будет работать через встроенный контроллер.

На панель разъемов выведено два полноразмерных USB, раздельные аудиоразъемы под наушники и микрофон, кнопки перезагрузки и включения, а также отмеченная выше кнопка переключения эффектов.

Задняя площадь верхней стенки — это вентиляционная решетка с отверстиями под радиатор СВО или вентиляторы. Здесь уже есть съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Правая часть с глухой стенкой. Из-за тонкой стали она не всегда ровно встает в направляющие на шасси.

Задняя панель окрашена в черный цвет, как и стойка материнской платы. Вероятнее всего имеет место унификация на производстве. Компоновка с нижним расположением источника питания. Семь заглушек под платы расширения.

Оснащение

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания съемная пластина с противопылевым фильтром.Компоненты в PHANTEKS Eclipse P360A распределяются по двум камерам. В скрытой накопители, кабели и блок питания, а в основной материнская плата и остальные элементы. Такой подход упрощает аккуратный монтаж.

Подводятся питающие и интерфейсные кабели через вырез вдоль всей высоты стойки материнской платы.

Как отмечали вначале, рассчитан он на платы до E-ATX, башенное охлаждение до 160 мм и видеокарты до 400 мм.

Поддерживает системы жидкостного охлаждения. 240/280 мм радиатор на передней стенке или 240 мм на верхней.

Дополнительно к двум 120 мм вентиляторам можно будет добавить дополнительные корпусные вентиляторы на заднюю или верхнюю стенку. Встроенный контроллер имеет выход на дополнительные элементы.

Во внутренней камере есть зона с углублением в котором можно будет разместить все питающие и интерфейсные кабели. Собираются они в общие пучки с помощью двух липких стяжек и комплектных пластиковых.

Две съемные пластины под 2.5-дюймовые диски. Под накопители также есть стойка для 3.5 или 2.5 дюймовых дисков. Она при отсутствии необходимости снимается, освобождая дополнительное пространство для доступа к панели модульных блоков питания.

Сборка

В PHANTEKS Eclipse P360A White собирался игровой ПК с материнской платой MSI Z690A PRO Wi-Fi с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью DDR4.

Тесты

Замер температуры

Система охлаждения Jonsbo SHADOW 240 ARGB , радиатор которой зафиксирован на верхней стенке. Видеокарта Palit GeForce RTX 3070. В ходе сборки не столкнулись с какими-либо затруднениями.Нагрузочные тесты с замером температуры компонентов проводились с закрытой боковой стенкой. Группа корпусных вентиляторов ограничивалась только комплектным набором.

Уровень шума

Итоги

PHANTEKS Eclipse P360A White – недорогой Mid Tower корпус с двумя подсвечиваемыми вентиляторами в комплекте, контроллером и синхронизацией, передняя стенка с вентиляционной решеткой, гибкий подбор компонентов для сборки, аккуратный монтаж и скрытая зона под лишнюю длину кабелей, стенка из закаленного стекла. Не устроить может отсутствие защиты от пыли на передней панели.br>получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".