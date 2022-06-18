Обзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборка

На момент сборки и публикации этого теста, он был доступен за 6660 рублей.
Поставляется упакованным в коробку из неокрашенного картона. Внутри нее помимо корпуса есть набор пластиковых стяжек, крепежные винты различного типа, руководство пользователя и гарантийный талон.
Левая сторона корпуса разделена на два элемента. Нижняя является общей частью конструкции, она несъемная. Верхняя из закаленного стекла толщиной 4 мм.
Крепится оно двумя накатанными винтами. Снимается сдвигом в сторону. Нанесено тонированное покрытие.
Лицевая сторона со скошенными боковыми гранями. Большая часть площади — это металлическая сетка с мелкой ячейкой.
Через нее воздух свободно поступает на установленные за ней два 120 мм вентилятора. Дополнительной противопылевой защиты в этой части нет. Снимается цельным элементом.
Оба вентилятора у PHANTEKS Eclipse P360A White с адресной ARGB-подсветкой. Она заполняет всю площадь лопастей и может работать в такт с остальными компонентами.
Для них же есть и возможность переключения эффектов нажатием на выведенную кнопку. В этом случае подсветка будет работать через встроенный контроллер.
На панель разъемов выведено два полноразмерных USB, раздельные аудиоразъемы под наушники и микрофон, кнопки перезагрузки и включения, а также отмеченная выше кнопка переключения эффектов.
Задняя площадь верхней стенки — это вентиляционная решетка с отверстиями под радиатор СВО или вентиляторы. Здесь уже есть съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.
Правая часть с глухой стенкой. Из-за тонкой стали она не всегда ровно встает в направляющие на шасси.
Задняя панель окрашена в черный цвет, как и стойка материнской платы. Вероятнее всего имеет место унификация на производстве. Компоновка с нижним расположением источника питания. Семь заглушек под платы расширения.
Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания съемная пластина с противопылевым фильтром.
Подводятся питающие и интерфейсные кабели через вырез вдоль всей высоты стойки материнской платы.
Как отмечали вначале, рассчитан он на платы до E-ATX, башенное охлаждение до 160 мм и видеокарты до 400 мм.
Поддерживает системы жидкостного охлаждения. 240/280 мм радиатор на передней стенке или 240 мм на верхней.
Дополнительно к двум 120 мм вентиляторам можно будет добавить дополнительные корпусные вентиляторы на заднюю или верхнюю стенку. Встроенный контроллер имеет выход на дополнительные элементы.
Во внутренней камере есть зона с углублением в котором можно будет разместить все питающие и интерфейсные кабели. Собираются они в общие пучки с помощью двух липких стяжек и комплектных пластиковых.
Две съемные пластины под 2.5-дюймовые диски. Под накопители также есть стойка для 3.5 или 2.5 дюймовых дисков. Она при отсутствии необходимости снимается, освобождая дополнительное пространство для доступа к панели модульных блоков питания.
Система охлаждения Jonsbo SHADOW 240 ARGB, радиатор которой зафиксирован на верхней стенке. Видеокарта Palit GeForce RTX 3070. В ходе сборки не столкнулись с какими-либо затруднениями.