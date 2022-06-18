Обзор PHANTEKS Eclipse P360A White (PH-EC360ATG_DWT01). Тесты корпуса и сборка

Изучаемый сегодня корпус PHANTEKS Eclipse P360A доступен в черном и белом вариантах исполнения. Он позволяет собрать рабочую станцию или игровой ПК с материнскими платами до E-ATX типоразмера включительно. Из его особенностей выделяются сетчатая фронтальная панель, предустановленные два 120-мм вентилятора с подсветкой и стенка из закаленного стекла.

PHANTEKS Eclipse P360A White

На момент сборки и публикации этого теста, он был доступен за 6660 рублей.

Комплектация

PHANTEKS Eclipse P360A White

Поставляется упакованным в коробку из неокрашенного картона. Внутри нее помимо корпуса есть набор пластиковых стяжек, крепежные винты различного типа, руководство пользователя и гарантийный талон.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. Это недорогое решение, ожидаемо используется сталь с толщиной 0.8мм.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Левая сторона корпуса разделена на два элемента. Нижняя является общей частью конструкции, она несъемная. Верхняя из закаленного стекла толщиной 4 мм.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Крепится оно двумя накатанными винтами. Снимается сдвигом в сторону. Нанесено тонированное покрытие.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Лицевая сторона со скошенными боковыми гранями. Большая часть площади — это металлическая сетка с мелкой ячейкой.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Через нее воздух свободно поступает на установленные за ней два 120 мм вентилятора. Дополнительной противопылевой защиты в этой части нет. Снимается цельным элементом.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Оба вентилятора у PHANTEKS Eclipse P360A White с адресной ARGB-подсветкой. Она заполняет всю площадь лопастей и может работать в такт с остальными компонентами.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Для них же есть и возможность переключения эффектов нажатием на выведенную кнопку. В этом случае подсветка будет работать через встроенный контроллер.

PHANTEKS Eclipse P360A White

На панель разъемов выведено два полноразмерных USB, раздельные аудиоразъемы под наушники и микрофон, кнопки перезагрузки и включения, а также отмеченная выше кнопка переключения эффектов.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Задняя площадь верхней стенки — это вентиляционная решетка с отверстиями под радиатор СВО или вентиляторы. Здесь уже есть съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Правая часть с глухой стенкой. Из-за тонкой стали она не всегда ровно встает в направляющие на шасси.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Задняя панель окрашена в черный цвет, как и стойка материнской платы. Вероятнее всего имеет место унификация на производстве. Компоновка с нижним расположением источника питания. Семь заглушек под платы расширения.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания съемная пластина с противопылевым фильтром.

Оснащение

Компоненты в PHANTEKS Eclipse P360A распределяются по двум камерам. В скрытой накопители, кабели и блок питания, а в основной материнская плата и остальные элементы. Такой подход упрощает аккуратный монтаж.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Подводятся питающие и интерфейсные кабели через вырез вдоль всей высоты стойки материнской платы.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Как отмечали вначале, рассчитан он на платы до E-ATX, башенное охлаждение до 160 мм и видеокарты до 400 мм.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Поддерживает системы жидкостного охлаждения. 240/280 мм радиатор на передней стенке или 240 мм на верхней.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Дополнительно к двум 120 мм вентиляторам можно будет добавить дополнительные корпусные вентиляторы на заднюю или верхнюю стенку. Встроенный контроллер имеет выход на дополнительные элементы.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Во внутренней камере есть зона с углублением в котором можно будет разместить все питающие и интерфейсные кабели. Собираются они в общие пучки с помощью двух липких стяжек и комплектных пластиковых.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Две съемные пластины под 2.5-дюймовые диски. Под накопители также есть стойка для 3.5 или 2.5 дюймовых дисков. Она при отсутствии необходимости снимается, освобождая дополнительное пространство для доступа к панели модульных блоков питания.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Сборка

В PHANTEKS Eclipse P360A White собирался игровой ПК с материнской платой MSI Z690A PRO Wi-Fi с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью DDR4.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Система охлаждения Jonsbo SHADOW 240 ARGB, радиатор которой зафиксирован на верхней стенке. Видеокарта Palit GeForce RTX 3070. В ходе сборки не столкнулись с какими-либо затруднениями.

Тесты

Нагрузочные тесты с замером температуры компонентов проводились с закрытой боковой стенкой. Группа корпусных вентиляторов ограничивалась только комплектным набором.

Замер температуры

PHANTEKS Eclipse P360A White

Уровень шума

PHANTEKS Eclipse P360A White

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPHANTEKS Eclipse P360A White – недорогой Mid Tower корпус с двумя подсвечиваемыми вентиляторами в комплекте, контроллером и синхронизацией, передняя стенка с вентиляционной решеткой, гибкий подбор компонентов для сборки, аккуратный монтаж и скрытая зона под лишнюю длину кабелей, стенка из закаленного стекла. Не устроить может отсутствие защиты от пыли на передней панели.br>PHANTEKS Eclipse P360A White получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Chieftec представил компактный корпус BE-10B-300…
Сегодня CHIEFTEC представил корпус малого форм-фактора BE-10B-300. При малом форм-факторе этот корпус по-…
Fractal Design представила два корпуса Meshify 2 RGB и Meshi…
Fractal Design объявила о выпуске двух новых корпусов Meshify 2 RGB и Meshify 2 Lite. …
Представлен ПК-корпус Phanteks Eclipse G360A …
Компания Phanteks пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Eclipse G360A, которая оценена в 100 долларов…
Представлены моноблоки Lenovo Xiaoxin AIO…
Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделями Xiaoxin AIO, которые получили 24 и 27-дюймо…
Sharkoon представил компактный корпус TK5M RGB ATX…
Компания Sharcoon Technologies представила RGB-корпус TK5М. Это компактное ATX устройство с современным с…
Phanteks выпустила корпус Eclipse G360A с поддержкой радиато…
Компания Phanteks объявила о выпуске компьютерного корпуса Eclipse G360A. Представлен корпус в цветовом и…
G.Skill и Geometric Future анонсировали игровой корпус MD2 H…
Представлен игровой корпус G.Skill MD2 Heatwave, разработанный совместно с Geometric Future. Он присоедин…
Представлен ПК-корпус Xigmatek Duke…
Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Duke, который относится к формату Mid Tower. Новинка ха…
Обзор Thermaltake The Tower 100 Racing Green (CA-1R3-00SCWN-00). Вертикальный mini-ITX корпусОбзор Thermaltake The Tower 100 Racing Green (CA-1R3-00SCWN-00). Вертикальный mini-ITX корпус
Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторамиОбзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторами
Обзор AeroCool Falcon A. Корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами. Тесты и сборкаОбзор AeroCool Falcon A. Корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами. Тесты и сборка
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкойОбзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус со стеклом и подсветкой
Обзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Корпус для систем игрового уровняОбзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Корпус для систем игрового уровня
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor