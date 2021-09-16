Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED

Этот же телефон в версии 8/256GB доступен за 34 990, а 6/128GB – 29 990 рублей.
Вышел в трех расцветках корпуса – черной, белой и синей. Черная будет наиболее проблемной в вопросе скорости загрязнения следами пальцев. Крышка у него глянцевая.
Хотя если брать в расчет, что здесь заметно выступающий блок с основной камерой, на которой его можно раскачивать в стороны, лучше сразу на этапе покупки озаботится о покупке чехла.
Этот блок камер состоит из трех объективов и сетки с микрофонами. Последние используются для «аудиозума» и записи аудио при видеосъемке. Есть светодиодная вспышка.
На нижнем торце USB-C, решетка динамика и разговорный микрофон. Выдвижной лоток рассчитан на две SIM-карты. Расширение памяти не поддерживается.
Справа качелька регулировки громкости и кнопка включения. Последняя совмещена со сканером отпечатка пальца. Нареканий по качеству его работы замечено не было.
На верхнем торце дополнительные динамики. Акустика с сертификацией Doby Atmos. Здесь также есть ИК-датчик, используемый для управления бытовой техникой.
Лицевая сторона защищена стеклом. В центральной части компактная фронтальная камера. В итоге владелец получает дисплей, занимающий большую часть лицевой стороны.
Частота обновления 120 Гц. В настройках ее можно снизить до 60 Гц с целью увеличения времени автономной работы. Сенсор с частотой 360 Гц, это должны оценить геймеры.
Установлен процессор Snapdragon 870 с восемью ядрами с тактовой частотой до 3.2 ГГц, графика Adreno 650. В играх со сложной графикой она позволят наслаждаться плавной картинкой в высоком разрешении.
Установлены 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Для хранения выделена нерасширяемая память UFS 3.1 объемом 256 Гбайт.
Аккумулятор За автономную работу отвечает батарея с емкостью 4520 мАч. С максимальной яркостью экрана хватает на 9 часов, при снижении до половинного уровня яркости время продляется до 12.5 часов. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт.
Отдельно приведем примеры ночной съемки.
Фронтальная камера с разрешением 20 Мп. Дает хорошую картинку при видеосвязи.
Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.