Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED

Тестируемый сегодня POCO F3 занимает флагманскую позиции в модельной линейке этого бренда. Сам производитель позиционирует его как смартфон для фотосъемки, игр и просмотра видео. Ориентирован на тех, кто не приемлет компромиссы, но при этом не готов к серьезным тратам на покупку старших моделей, ценник которых уже уверенно преодолел психологическую отметку в 100 тысяч рублей.

Внешний вид

Этот же телефон в версии 8/256GB доступен за 34 990, а 6/128GB – 29 990 рублей.Нам смартфон предоставил для изучения производитель. Пришел в редакцию без комплектующих.

Вышел в трех расцветках корпуса – черной, белой и синей. Черная будет наиболее проблемной в вопросе скорости загрязнения следами пальцев. Крышка у него глянцевая.

Хотя если брать в расчет, что здесь заметно выступающий блок с основной камерой, на которой его можно раскачивать в стороны, лучше сразу на этапе покупки озаботится о покупке чехла.

Этот блок камер состоит из трех объективов и сетки с микрофонами. Последние используются для «аудиозума» и записи аудио при видеосъемке. Есть светодиодная вспышка.

На нижнем торце USB-C, решетка динамика и разговорный микрофон. Выдвижной лоток рассчитан на две SIM-карты. Расширение памяти не поддерживается.

Справа качелька регулировки громкости и кнопка включения. Последняя совмещена со сканером отпечатка пальца. Нареканий по качеству его работы замечено не было.

На верхнем торце дополнительные динамики. Акустика с сертификацией Doby Atmos. Здесь также есть ИК-датчик, используемый для управления бытовой техникой.

Экран

Лицевая сторона защищена стеклом. В центральной части компактная фронтальная камера. В итоге владелец получает дисплей, занимающий большую часть лицевой стороны.Установлен дисплей с диагональю 6.67 дюймов, разрешение 1080х2400 пикселей. POCO F3 использует AMOLED матрицу высокого качества и поддерживающего HDR10+. Высокая контрастность и яркость.

Частота обновления 120 Гц. В настройках ее можно снизить до 60 Гц с целью увеличения времени автономной работы. Сенсор с частотой 360 Гц, это должны оценить геймеры.

Платформа

Установлен процессор Snapdragon 870 с восемью ядрами с тактовой частотой до 3.2 ГГц, графика Adreno 650. В играх со сложной графикой она позволят наслаждаться плавной картинкой в высоком разрешении.

Установлены 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Для хранения выделена нерасширяемая память UFS 3.1 объемом 256 Гбайт.

Связь

Поддерживаются бесконтактные платежи. Есть поддержка 5G, по понятным причинам тесты вели в LTE. Актуальный Wi-FI 6 и Bluetooth 5.1. Модули связи работали стабильно.

Аккумулятор За автономную работу отвечает батарея с емкостью 4520 мАч. С максимальной яркостью экрана хватает на 9 часов, при снижении до половинного уровня яркости время продляется до 12.5 часов. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт.

Камеры

POCO F3 располагает тремя основными камерами, состоящими из основной 48 Мп с диафрагмой F/1.79, широкоугольной 8 Мп с F/2.2 и телевика 5 Мп F/2.4. Главная матрица – Sony IMX582 Exmor RS. Есть Al-режимы съемки и обработки.

Отдельно приведем примеры ночной съемки.

Фронтальная камера с разрешением 20 Мп. Дает хорошую картинку при видеосвязи.

Тест камеры POCO F3

Софт

Итоги

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду.Установлена операционная система Android 11 с оболочкой MIUI. Наша критика, которую отмечали ранее по смартфонам от этого производителя, связанная с большим количеством навязчивой рекламы и всплывающих предложений, актуальная и для этого смартфона.POCO F3 – смартфон среднего ценового сегмента с высоким уровнем быстродействия, качественным AMOLED дисплеем, актуальным набором модулей связи, хорошим качеством съемки и длительным временем автономной работы. Из минусов отметим маркую поверхность крышки, выступающий блок основной камеры, реклама в прошивке.