Fairphone 6 готовится к полноценному релизу

Согласно утечке издания WinFuture, в этом месяце состоится релиз Fairphone 6, и новинка получит ещё более модульную конструкцию, чем предыдущие решения производителя. Как и раньше, устройство будет отличаться удобством ремонта, но теперь, судя по всему, оно также будет поддерживать сменные аксессуары — например, держатель для карт, шнурок и кольцо-держатель. Такой подход напоминает аксессуары для CMF Phone 1 и Phone Pro 2 от Nothing, которые оснащаются креплениями под шнурки, кошельки и подставки. По данным WinFuture, задняя крышка Fairphone 6 будет состоять из двух частей — верхней и нижней, которые можно комбинировать по цвету и под аксессуары. Среди стартовых расцветок ожидаются чёрный, белый и зелёный.

Нидерландский сайт NieuweMobiel также сообщает, что смартфон представят 25 июня. Он получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а главная фишка Fairphone 6 в том, что его будет легко разбирать и обслуживать — заменить можно будет динамик, USB-порт, экран, аккумулятор и все три камеры. Ожидаемая цена новинки составит 650 долларов, что заметно дешевле прошлогоднего Fairphone 5, который стоил 800 долларов. Правда, тогда компания столкнулась с непониманием со стороны аудитории — зачем покупать смартфон неизвестного бренда за 800 долларов, если есть iPhone или Samsung за те же деньги. Да, они не ремонтируются так же легко, как Fairphone, но многих это не особо волнует на самом деле. Вероятно, в этом году ситуация будет поприятнее.
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