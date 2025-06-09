Fairphone 6 готовится к полноценному релизу

Нидерландский сайт NieuweMobiel также сообщает, что смартфон представят 25 июня. Он получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а главная фишка Fairphone 6 в том, что его будет легко разбирать и обслуживать — заменить можно будет динамик, USB-порт, экран, аккумулятор и все три камеры. Ожидаемая цена новинки составит 650 долларов, что заметно дешевле прошлогоднего Fairphone 5, который стоил 800 долларов. Правда, тогда компания столкнулась с непониманием со стороны аудитории — зачем покупать смартфон неизвестного бренда за 800 долларов, если есть iPhone или Samsung за те же деньги. Да, они не ремонтируются так же легко, как Fairphone, но многих это не особо волнует на самом деле. Вероятно, в этом году ситуация будет поприятнее.