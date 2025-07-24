Складной iPhone получит минимум инноваций

По данным TrendForce, Apple крайне осторожно подходит к разработке складного устройства, уделяя особое внимание надёжности конструкции и удобству пользователя. Например, внешний экран устройства будет иметь диагональ 5,5 дюйма — достаточно компактный для быстрого взаимодействия одной рукой (отвечать на звонки, читать сообщения и просматривать уведомления). Внутренний экран при раскрытии превратится в 7,8-дюймовый дисплей, предлагающий полноценный опыт планшета и подходящий для продуктивной работы, развлечений и многозадачности. Такой формат также отлично подойдёт для игр. Apple уже планирует работать с разработчиками над адаптацией софта под оба дисплея, чтобы максимально эффективно использовать большой экран в тандеме с внешним.

Подход Apple принципиально отличается от конкурентов — компания не стремится к инновациям ради самих инноваций, а фокусируется на практическом применении новых форматов внутри своей экосистемы. Аналитики TrendForce считают, что складной iPhone появится не раньше второй половины 2026 года, поскольку Apple придерживается крайне жёстких стандартов тестирования компонентов и финального дизайна. Спешки здесь нет — компания традиционно выходит на новые рынки позже остальных, но делает это с готовым, отточенным продуктом, как это было с Apple Watch или AirPods, которые в итоге задали планку для всей индустрии. Конкуренты же спешат и выпускают на рынок не совсем готовые решения, которые плохо продаются.
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