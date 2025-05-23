Представлена кнопочная раскладушка TCL FLIP 4 5G

Компания TCL пополнила ассортимент кнопочных телефонов раскладной моделью FLIP 4 5G, которая оценена на дебютном американском рынке в 80 долларов. Новинку оснастили 1,77-дюймовым внешним дисплеем, 3,2-дюймовым внутренним экраном с разрешением 320:240 точек, крупными физическими кнопками, 4-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 с тактовой частотой до 2 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС KaiOS 4.0 с приложениями Google Maps и YouTube, тыльной камерой на 5 Мп, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth, FM-радио, батареей ёмкостью 3000 мАч и автономностью до 40 часов в режиме разговора или до двух дней при активном использовании.