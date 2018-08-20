Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual (PA-GTX1050Ti Dual 4G) в ожидании NVIDIA GTX 2050 Ti

2018-08-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual; [82]
Остались считанные часы до анонса нового поколения видеокарт NVIDIA, в сети начали появляться первые фотографий от партнеров и даже стали известны примерные характеристики будущих решений. Мы же не будем оперировать слухами, в нашей «Лаборатории» осталось несколько видеокарт, которые по соотношению производительность/стоимость будут интересны и в первой половине осени. К таким, несомненно, можно отнести Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual, которую мы не раз рекомендовали при сборке недорогой системы для игры в Full HD разрешении.

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

К моменту публикации эта модель продолжает радовать стоимостью, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с логотипом производителя и названием модели. С обратной стороны общая информация. Комплект скромен, включает диск с ПО и техническую документацию.

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Внешний вид

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual доступен еще в версии OC с проведенным заводским разгоном. Стоит ли переплачивать? Решать вам, младшая версия вариант для тех, у кого на счету каждая сотня при сборке системы.

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Это компактная видеокарта со скромным дизайном. Установлен пластиковый кожух без декоративных элементов и подсветки. Максимальная длина – 22см. На плате перекрывает два слота расширения.

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

По краям прорези, обеспечивающие отвод горячего воздуха. Здесь же открывается обзор на установленный алюминиевый радиатор.

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Обратная сторона платы открыта, защитную пластину устанавливать не стали. На тыльную панель выведены DVI-D, DisplayPort и HDMI. Остальная поверхность стенки представляет собой вырезы в виде сот.

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Питание подается через 6-пиновый, как и в ОС-версии, намекая на возможность повышения частот вручную с помощью софта самой Palit или сторонних решений. Энергопотребление 75 Вт (ОС - 75 Вт). Обдувает алюминиевый радиатор два вентилятора. Радиатор контактирует только с графическим ядром.

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual построена на оригинальной печатной плате. Отличия заключаются только в большой длине платы. Четырехфазная подсистема питания со схемой «3+1».

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Напомним, используется чип GP107-400-A1 с 768 шейдерами, 48 текстурными блоками и 32 блоками растеризации. Работает ядро на частоте 1290 МГц (ОС – 1366 МГц). Доступно 4 Гбайт графической памяти, используются чипы Micron.

Тесты

3DMark Time Spy

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Все тесты в играх проводились на максимальных настройках графики в Full HD разрешении.

Rise of Tomb Rider (DX12)

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Star Wars Battlefront II (DX12)

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Battlefield 1 (DX12)

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Destiny 2 (DX11)

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Ghost Recon - Wildlands (DX11)

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Middle-Earth Shadow of War (DX11)

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

FarCry 5 (DX11)

Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Разгон

По традиции мы проводим ручной разгон. У нас получилось поднять частоту ядра Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual с 1290 МГц до 1455 МГц. Графическая память разогнана до 2250 МГц.

Итоги по Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce GTX 1050 Ti Dual станет отличным выбором при сборке недорогого игрового ПК в пару к Full HD монитору. Установленное здесь охлаждение продемонстрировало низкие рабочие температуры и бесшумность. Есть хороший потенциал для ручного проведения разгона ядра и памяти. Серьезным фактором в пользу её выбора относительно предложений конкурентов станет стоимость.
Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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