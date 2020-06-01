Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках

Не так давно мы проводили тесты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream . Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, будет Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE с тем же типом охлаждения. В рамках данного семейства мы рассматривали несколько вариантов исполнения, отличием которых были установленные на заводе частоты графического типа и системы охлаждения.

Комплектация

Это тестирование проводили с актуальным программным обеспечением на мониторах с разрешениями Full HD и 4К. Для сравнения также приведены данные по видеокартам AMD Radeon, что позволяет наглядно сравнить уровень быстродействия в играх. Хотя на текущий момент конкуренция в этом сегменте идет только между видеокартами от самой NVIDIA.К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Внутри зафиксирована во вспененную подложку и антистатический пакет, предотвращающие получение повреждения при транспортировке. Комплект включает переходник питания и документацию.

Внешний вид

В рамках RTX 2070 Super JetStream есть две модификации, тестируемая нами это LE. Она идет без заводского разгона. За счет этого дешевле. Частота ядра 1770 МГц.

В основе используется чип TU104 с 40 тензорными ядрами. Мы его детально рассматривали ранее в рамках тестов нескольких видеокарт.

На борту у Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE восемь гигабайт графической памяти GDDR6 с эффективной частотой 7500 МГц.

Внешний вид схож с рассмотренной ранее видеокартой. Кожух из матового пластика с серебристыми металлическими вставками.

Длина ее составляет 295 мм. На материнской плате перекрывает сразу три слота расширения, на корпусе две планки.

На обратной стороне печатная плата с нанесенным на нее названием серии и иероглифом. Зона напротив графического чипа открыта.

Дополнительное питание подается через два восьмипиновых разъема на боковой грани. Из разъемов доступны три DisplayPort и один HDMI.

Вдоль периметра расположены несколько зон с многоцветной подсветкой. По умолчанию горит зеленым цветом. Изменить его можно с помощью фирменного ПО в последующем.

Эти зоны будут видны как при вертикальном, так и горизонтальном размещении в корпусе. Поддерживается возможность соединения нескольких таких видеокарт.

Отдельно отметим наличие переключателя между двумя версиями BIOS. Отличия между ними тут заключаются в поддержке на втором BIOS функции полной остановки вентиляторов при отсутствии нагрузки.

Состоит система охлаждения из двух массивных радиаторов, двух контактных пластин и медных трубок.

Установлено два вентилятора с шестиполюсными двигателями. Также у них изменена плоскость лопастей, что повышает эффективность и снижает уровень шума.

Тесты Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream

Температура

Шум

FireStrike Extreme

TimeSpy

NightRaid

3DMark

Тесты в играх Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream

Battlefield V: Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream, RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

World of Tanks: Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream, RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT

Far Cry New Dawn: Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream, RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT

Metro Exodus: Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream, RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT

Batman AK: Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream, RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT

Rise of Tomb Raider: Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream, RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT

Rainbow Six Siege: Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream, RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT

Разгон

Итоги по Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE

Финальным тестом провели изучение возможности ручного разгона. По ядру получили повышение до 1910 МГц. Температура при этом не превышала 72 градусов.Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE предлагает эффективную и тихую систему охлаждения, обеспечивая низкие рабочие температуры и запас для проведения ручного разгона. На момент выхода теста у нее нет альтернативы от AMD Radeon. Выступает оптимальным вариантом для игры на высоких настройках графики в Full HD и 2К-разрешениях. Не устроить может большая высота кожуха охлаждения, но этот минус условный, в большинстве сборок слоты PCI на материнской плате остаются незадействованными.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".