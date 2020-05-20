Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально рассмотрим видеокарту Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, оснащенную фирменным охлаждением и оснащенную 10 фазной подсистемой питания. Среди особенностей также проведен заводской разгон до 1830 МГц. В рамках данного теста мы проведем ее сравнение с Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 Super из той же линейки Super JetStream.

Комплектация

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Поставляется в эффектно оформленной коробке с информацией по линейке и общим характеристикам. Комплект включает набор документации, диск с ПО. Внутри упакована в антистатический пакет.

Внешний вид

Как и в 10 серии в оформлении используется сочетание серебристого и черного, металла и пластика. Внешний вид определенно один из самых интересных среди представленных производителями на момент 2020 года.

Длина составляет 29 сантиметров. Несмотря на то, что на корпусе занимает два слота расширения, на материнской плате перекрывает сразу три разъема.

Хотя для большинства сборок этот параметр не критичен с учетом установки только одной видеокарты и отсутствия дополнительных плат расширения.

Обратную сторону печатной платы Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream установлена металлическая пластина с нанесенным на нее логотипом серии.

Она придает дополнительную жесткость и участвует в отводе тепла от элементов. Задняя часть видеокарты с ней не провисает.

На панель разъемов выведены три DisplayPort, один HDMI. Остальная часть — это сетка с вырезами в виде сот.

Пара 90 мм вентиляторов. По периметру кожуха системы охлаждения зоны с многоцветной подсветкой. Ей можно будет управлять при помощи программного обеспечения. По умолчанию подсветка зеленая.

Под кожухом расположен массивный двухсекционный радиатор с ребрами. Две контактные пластины с термопрокладками в районе чипов памяти, элементов и графического процессора.

Пластины радиатора пронизывают медные трубки они расположены. В районе чипа они группируются вместе.

Дополнительное питание подается через связку из 8 и 6 пиновых разъемов. Рекомендуется установка блока питания мощностью от 550 Вт.

На борту графическое ядро NVIDIA TU106 c 34 тензорными ядрами. Частота его была разогнана до 1830 МГц.

Софт

Установлено 8 Гбайт графической памяти. Это чипы памяти Micron.С официального сайта для Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream можно загрузить центр управления Thunder Master. В главном окне отображаются частоты памяти и ядра, температура и скорость вращения вентиляторов. Несколько профилей для хранения настроек.

Вкладка с выбором эффекта и цвета свечения.

Детальная настройка параметров работы вентиляторов. Автоматическая или ручная корректировка скорости.

Окно мониторинга работы процессора и памяти.

Тесты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream

Температура

Шум

FireStrike Extreme

TimeSpy

NightRaid

3DMark

Тесты в играх Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream

Battlefield V: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

World of Tanks: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT

Far Cry New Dawn: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT

Metro Exodus: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT

Batman AK: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT

Rise of Tomb Raider: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT

Rainbow Six Siege: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT

Разгон

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