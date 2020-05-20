Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К

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Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream обзор
Комплектация
Поставляется в эффектно оформленной коробке с информацией по линейке и общим характеристикам. Комплект включает набор документации, диск с ПО. Внутри упакована в антистатический пакет.
Внешний видКак и в 10 серии в оформлении используется сочетание серебристого и черного, металла и пластика. Внешний вид определенно один из самых интересных среди представленных производителями на момент 2020 года.
Длина составляет 29 сантиметров. Несмотря на то, что на корпусе занимает два слота расширения, на материнской плате перекрывает сразу три разъема.
Хотя для большинства сборок этот параметр не критичен с учетом установки только одной видеокарты и отсутствия дополнительных плат расширения.
Обратную сторону печатной платы Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream установлена металлическая пластина с нанесенным на нее логотипом серии.
Она придает дополнительную жесткость и участвует в отводе тепла от элементов. Задняя часть видеокарты с ней не провисает.
На панель разъемов выведены три DisplayPort, один HDMI. Остальная часть — это сетка с вырезами в виде сот.
Пара 90 мм вентиляторов. По периметру кожуха системы охлаждения зоны с многоцветной подсветкой. Ей можно будет управлять при помощи программного обеспечения. По умолчанию подсветка зеленая.
Под кожухом расположен массивный двухсекционный радиатор с ребрами. Две контактные пластины с термопрокладками в районе чипов памяти, элементов и графического процессора.
Пластины радиатора пронизывают медные трубки они расположены. В районе чипа они группируются вместе.
Дополнительное питание подается через связку из 8 и 6 пиновых разъемов. Рекомендуется установка блока питания мощностью от 550 Вт.
На борту графическое ядро NVIDIA TU106 c 34 тензорными ядрами. Частота его была разогнана до 1830 МГц.
Установлено 8 Гбайт графической памяти. Это чипы памяти Micron.
СофтС официального сайта для Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream можно загрузить центр управления Thunder Master. В главном окне отображаются частоты памяти и ядра, температура и скорость вращения вентиляторов. Несколько профилей для хранения настроек.
Вкладка с выбором эффекта и цвета свечения.
Детальная настройка параметров работы вентиляторов. Автоматическая или ручная корректировка скорости.
Окно мониторинга работы процессора и памяти.
Тесты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream
Температура
Шум
FireStrike Extreme
TimeSpy
NightRaid
3DMark
Тесты в играх Palit GeForce RTX 2060 Super JetStreamМы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.
Battlefield V: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
World of Tanks: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Far Cry New Dawn: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Metro Exodus: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Batman AK: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Rise of Tomb Raider: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Rainbow Six Siege: Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream, RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
РазгонОтдельно провели изучение возможности дальнейшего разгона. Дополнительно к поднятым на заводе частотам были получены стабильные +1000 МГц по памяти и 100 МГц по ядру. Установленная система охлаждения сохранила при этом низкие рабочие температуры.
Итоги по Palit GeForce RTX 2060 Super JetStreamPalit GeForce RTX 2060 Super JetStream позволяет играть на Full HD мониторах с Ultra настройками графики и 2К мониторах с высокими настройками. В большинстве современных игр она уверенно обходит своего конкурента Radeon RX 5700 XT. Тестируемую видеокарту отличают эффективная система охлаждения и заводской разгон. К условным минусам отнесем перекрытие трех слотов на материнской плате.
Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".