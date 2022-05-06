Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты

Ранее мы уже проводили тестирование Palit GeForce RTX 3050 StormX с компактной одновентиляторной системой охлаждения. Несмотря на то, что для установленного графического чипа ее вполне достаточно, такие системы охлаждения часто вызывают опасения со стороны пользователей. Изучаемая же сегодня Palit GeForce RTX 3050 Dual получила традиционный формат исполнения системы охлаждения с двумя вентиляторами.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя на английском языке. Собрано все в коробке из плотного картона.

Palit GeForce RTX 3050 Dual обзор

Внешний вид

Внешний вид у нее выдержанный. Кожух системы охлаждения из пластика с продольными рельефными выступами черного цвета.

Длина ее 245 мм. Занимает ровно два слота расширения на материнской плате. Проблем с совместимостью с распространёнными типами корпусов возникнуть не должно.

Два вентилятора диаметром 85 мм. Лопасти полупрозрачные. На центральной части вставка с логотипом бренда.

Тело радиатора состоит из трех секций с алюминиевыми ребрами, соединенными между собой тремя никелированными медными трубками 6 мм.

8-пиновый разъем питания смещен в центральную часть. Для работы Palit GeForce RTX 3050 Dual рекомендуется источник питания мощностью от 550 Вт. Уровень TDP – 140 Вт.

На заднюю панель выведены один HDMI и три DisplayPort. Остальная часть панели — это вентиляционная решетка в виде сетки в форме сот.

Обратная сторона печатной платы защищена пластиковой пластиной. Часть площади ее с вырезами, обеспечивающими сквозное движение воздуха от тыльного вентилятора.

В основе используется ядро GA106-150, работающее на частоте 1552 МГц. Проведен заводской разгон на 45 МГц.

Софт

Доступны 8 Гбайт графической памяти GDDR6 с частотой 14000 МГц и шиной 128 бит.Palit GeForce RTX 3050 Dual поддерживает утилиту ThuderMaster, с помощью которой можно проводить мониторинг работы, контроль напряжения и температуры.

Провести разгон. Тут как ручные параметры, так и автоматический подбор с помощью сканера.

Управление скоростью вращения вентиляторов в зависимости от температуры.

Выбор эффекта подсветки. Это зона на боковой части кожуха. Цвет подсветки можно связать с температурой графического ядра.

Мониторинг в виде графиков за интервал времени.

Тесты

3DMark 11

Игровая система собиралась с процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт оперативной памяти DDR5.

Port Royal

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

DirectX Raytracing

NVIDIA DLSS

Sampler Feedback

PCMARK

Тесты в игра

Far Cry 6: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Red Dead Redemption 2: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Итоги

Температурный режим работы видеокарты можно оценить в виде мониторинга на длительном периоде в играх ниже. Все тесты проводились в Full HD разрешении с высокими настройками графики.Palit GeForce RTX 3050 Dual в ходе нагрузочных тестов продемонстрировала хороший запас по эффективности отвода тепла и потенциал для дальнейшего ручного разгона. Компактные габариты, низкий уровень шума, выдержанный стиль и ограниченная по площади зона с подсветкой, утилита для тонких настроек и мониторинга. Не устроить может пластиковая защитная пластина.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".