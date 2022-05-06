Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты

Ранее мы уже проводили тестирование Palit GeForce RTX 3050 StormX с компактной одновентиляторной системой охлаждения. Несмотря на то, что для установленного графического чипа ее вполне достаточно, такие системы охлаждения часто вызывают опасения со стороны пользователей. Изучаемая же сегодня Palit GeForce RTX 3050 Dual получила традиционный формат исполнения системы охлаждения с двумя вентиляторами.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя на английском языке. Собрано все в коробке из плотного картона.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Palit GeForce RTX 3050 Dual обзор

Внешний вид

Внешний вид у нее выдержанный. Кожух системы охлаждения из пластика с продольными рельефными выступами черного цвета.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Длина ее 245 мм. Занимает ровно два слота расширения на материнской плате. Проблем с совместимостью с распространёнными типами корпусов возникнуть не должно.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Два вентилятора диаметром 85 мм. Лопасти полупрозрачные. На центральной части вставка с логотипом бренда.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Тело радиатора состоит из трех секций с алюминиевыми ребрами, соединенными между собой тремя никелированными медными трубками 6 мм.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

8-пиновый разъем питания смещен в центральную часть. Для работы Palit GeForce RTX 3050 Dual рекомендуется источник питания мощностью от 550 Вт. Уровень TDP – 140 Вт.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

На заднюю панель выведены один HDMI и три DisplayPort. Остальная часть панели — это вентиляционная решетка в виде сетки в форме сот.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Обратная сторона печатной платы защищена пластиковой пластиной. Часть площади ее с вырезами, обеспечивающими сквозное движение воздуха от тыльного вентилятора.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

В основе используется ядро GA106-150, работающее на частоте 1552 МГц. Проведен заводской разгон на 45 МГц.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Доступны 8 Гбайт графической памяти GDDR6 с частотой 14000 МГц и шиной 128 бит.

Софт

Palit GeForce RTX 3050 Dual поддерживает утилиту ThuderMaster, с помощью которой можно проводить мониторинг работы, контроль напряжения и температуры.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Провести разгон. Тут как ручные параметры, так и автоматический подбор с помощью сканера.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Управление скоростью вращения вентиляторов в зависимости от температуры.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Выбор эффекта подсветки. Это зона на боковой части кожуха. Цвет подсветки можно связать с температурой графического ядра.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Мониторинг в виде графиков за интервал времени.

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Тесты

Игровая система собиралась с процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт оперативной памяти DDR5.

3DMark 11

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Port Royal

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Night Raid

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Time Spy

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Fire Strike Extreme

Palit GeForce RTX 3050 Dual

DirectX Raytracing

Palit GeForce RTX 3050 Dual

NVIDIA DLSS

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Sampler Feedback

Palit GeForce RTX 3050 Dual

PCMARK

Palit GeForce RTX 3050 Dual

Тесты в игра

Температурный режим работы видеокарты можно оценить в виде мониторинга на длительном периоде в играх ниже. Все тесты проводились в Full HD разрешении с высокими настройками графики.

Far Cry 6: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Red Dead Redemption 2: FHD. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 3050 Dual в ходе нагрузочных тестов продемонстрировала хороший запас по эффективности отвода тепла и потенциал для дальнейшего ручного разгона. Компактные габариты, низкий уровень шума, выдержанный стиль и ограниченная по площади зона с подсветкой, утилита для тонких настроек и мониторинга. Не устроить может пластиковая защитная пластина.
Palit GeForce RTX 3050 Dual получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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