Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты

Запуск и старт продаж GeForce RTX 3050 прошел на фоне начала снижения цен на видеокарты и заметной корректировки курса криптовалют. Ожидаемо на фоне дефицита компонентов и сложности на рынке стоимость ее выше заявленной. В целом же, как и ранее, рекомендуем принимать решение на основе актуальных цен, наша же задача только рассмотрение технической части и оценка уровня быстродействия. В центре внимания сегодня будет Palit GeForce RTX 3050 StormX в компактном исполнении.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя на английском языке. Собрано все в коробке с тематичным оформлением. Сопровождается 3-летней гарантией.

Palit GeForce RTX 3050 StormX обзор

Внешний вид

Ключевой особенностью этой линейки является компактное исполнение. Длина корпуса составляет 170 мм.

Ширина 125 мм. На материнской плате занимает два слота расширения. Она позволяет собрать систему в miniITX корпусе.

Кожух видеокарты выполнен из пластика черного цвета. Внешний вид у нее лаконичный.

За обдув секции радиатора с тепловыми трубками отвечает один вентилятор с диаметром 100 мм. Девять лопастей с нанесенным на крышку моторного блока логотипом производителя.

На боковой грани есть зона с подсвечиваемым логотипом бренда.

Обратная сторона печатной платы открыта. Усиливающей или декоративной пластины конструктивно не предусмотрено.

Как можно заметить, радиатор только немногим больше, чем печатная плата. Это фактически минимально возможное исполнение для этой серии.

Palit GeForce RTX 3050 StormX требует для работы подключение дополнительного питания через 8-пиновый разъем боковой грани.

Заявленный уровень TDP составляет 130 Вт. Рекомендовано использование блока питания от 550 Вт. Фактически же при сборке компактной системы на процессорах среднего уровня и без проведения разгона, стабильная работа будет получена и с источником питания меньшей мощности. Качественные SFX-L или SFX решения с запасом решат поставленную задачу.

На панели портов вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть стенки с вентиляционной решеткой.

Тесты

Построена видеокарта на базе графического ядра NVIDIA GA106. Выполнено оно по 8 нм техпроцессу. Напомним, оно является заметно более урезанным того, что ставится в GeForce RTX 3060.Располагает она 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 128 бит. Используются чипы памяти Micron. В этой видеокарте применена схема питания со схемой 4+1 и ШИМ-контроллером uPI Semiconductor NCP81611.Тестирование видеокарты велось на материнской плате ASUS Prime Z690-A с процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт оперативной памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800

3DMark 11

Port Royal

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

DirectX Raytracing

NVIDIA DLSS

Sampler Feedback

PCMARK

Тесты в играх

СyberPunk 2077: FHD. Palit GeForce RTX 3050 StormX

Far Cry 6: FHD. Palit GeForce RTX 3050 StormX

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: FHD. Palit GeForce RTX 3050 StormX

Red Dead Redemption 2: FHD. Palit GeForce RTX 3050 StormX

Софт

Температурный режим работы видеокарты можно оценить в виде мониторинга на длительном периоде в играх ниже. Все тесты проводились в Full HD разрешении с высокими настройками графики.

Итоги

Palit GeForce RTX 3050 StormX, несмотря на компактные габариты, продемонстрировала низкие рабочие температуры (ниже 65 градусов), позволяя собрать игровую сборку в корпусе, сопоставимую с игровой консолью. Рассчитана она на игры в разрешении Full HD, при этом уровень ее быстродействия примерно на 30% ниже, чем GeForce RTX 3060.