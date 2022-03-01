Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты

Запуск и старт продаж GeForce RTX 3050 прошел на фоне начала снижения цен на видеокарты и заметной корректировки курса криптовалют. Ожидаемо на фоне дефицита компонентов и сложности на рынке стоимость ее выше заявленной. В целом же, как и ранее, рекомендуем принимать решение на основе актуальных цен, наша же задача только рассмотрение технической части и оценка уровня быстродействия. В центре внимания сегодня будет Palit GeForce RTX 3050 StormX в компактном исполнении.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя на английском языке. Собрано все в коробке с тематичным оформлением. Сопровождается 3-летней гарантией.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Palit GeForce RTX 3050 StormX обзор

Внешний вид

Ключевой особенностью этой линейки является компактное исполнение. Длина корпуса составляет 170 мм.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Ширина 125 мм. На материнской плате занимает два слота расширения. Она позволяет собрать систему в miniITX корпусе.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Кожух видеокарты выполнен из пластика черного цвета. Внешний вид у нее лаконичный.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

За обдув секции радиатора с тепловыми трубками отвечает один вентилятор с диаметром 100 мм. Девять лопастей с нанесенным на крышку моторного блока логотипом производителя.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

На боковой грани есть зона с подсвечиваемым логотипом бренда.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Обратная сторона печатной платы открыта. Усиливающей или декоративной пластины конструктивно не предусмотрено.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Как можно заметить, радиатор только немногим больше, чем печатная плата. Это фактически минимально возможное исполнение для этой серии.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Palit GeForce RTX 3050 StormX требует для работы подключение дополнительного питания через 8-пиновый разъем боковой грани.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Заявленный уровень TDP составляет 130 Вт. Рекомендовано использование блока питания от 550 Вт. Фактически же при сборке компактной системы на процессорах среднего уровня и без проведения разгона, стабильная работа будет получена и с источником питания меньшей мощности. Качественные SFX-L или SFX решения с запасом решат поставленную задачу.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

На панели портов вывода доступны три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть стенки с вентиляционной решеткой.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Построена видеокарта на базе графического ядра NVIDIA GA106. Выполнено оно по 8 нм техпроцессу. Напомним, оно является заметно более урезанным того, что ставится в GeForce RTX 3060.

Располагает она 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 128 бит. Используются чипы памяти Micron. В этой видеокарте применена схема питания со схемой 4+1 и ШИМ-контроллером uPI Semiconductor NCP81611.

Тесты

Тестирование видеокарты велось на материнской плате ASUS Prime Z690-A с процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт оперативной памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800.

Palit GeForce RTX 3050 StormX

3DMark 11

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Port Royal

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Night Raid

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Time Spy

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Fire Strike Extreme

Palit GeForce RTX 3050 StormX

DirectX Raytracing

Palit GeForce RTX 3050 StormX

NVIDIA DLSS

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Sampler Feedback

Palit GeForce RTX 3050 StormX

PCMARK

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Тесты в играх

Температурный режим работы видеокарты можно оценить в виде мониторинга на длительном периоде в играх ниже. Все тесты проводились в Full HD разрешении с высокими настройками графики.

СyberPunk 2077: FHD. Palit GeForce RTX 3050 StormX

Far Cry 6: FHD. Palit GeForce RTX 3050 StormX

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: FHD. Palit GeForce RTX 3050 StormX

Red Dead Redemption 2: FHD. Palit GeForce RTX 3050 StormX

Софт

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Palit GeForce RTX 3050 StormX

Итоги

Palit GeForce RTX 3050 StormX, несмотря на компактные габариты, продемонстрировала низкие рабочие температуры (ниже 65 градусов), позволяя собрать игровую сборку в корпусе, сопоставимую с игровой консолью. Рассчитана она на игры в разрешении Full HD, при этом уровень ее быстродействия примерно на 30% ниже, чем GeForce RTX 3060.
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3050 StormX
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