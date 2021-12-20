Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса

Видеокарты в условиях текущего ценового расклада и сложности с приобретением можно смело отнести к предметам роскоши. В своей новой линейке видеокарт ColorPOP компания Palit подчеркнула уникальность и задала тренд на изменяемый цвет корпуса, установленной системы охлаждения. Сегодня мы рассмотрим детально Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP, оценив как внешний вид, так и изучив уровень быстродействия.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением, логотипом линейки и общими данными по спецификациям. Комплект включает переходник питания, руководство пользователя и тематические наклейки.

Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP обзор

Внешний вид

За основу были взяты наработки и конструкция линейки GamingPro. Изменения коснулись пластика у кожуха и его покрытия.

Нанесены цветовая подложка и покрытие из лака. Под разными углами наклона и попадания света она меняет цвет. От фиолетового до бирюзового. Выглядит эффектно.

С учетом того, что сейчас в компонентах для сборки ПК распространена подсветка, она займет центральную часть сеттинга и акцентирует внимание на себе.

Центральную часть кожуха видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP пересекают три полосы из полупрозрачного пластика с сеткой. Этот элемент подсвечивается.

Подсветкой в ней можно управлять. Предустановлены несколько эффектов, среди которых цикличная смена, мигание, радуга. Помимо этого, можно связать цвет с температурой графического ядра.

Интересно и необычно. Такое же покрытие есть на усиливающей пластине с обратной стороны печатной платы. Экономить на ней не стали, это сталь.

В тыльной части вырезы в виде сот, через них воздух от крайнего вентилятора проходит насквозь через радиатор.

Вентилятора у нее три. Центральный вращается в противоположном направлении. Поддерживается остановка вращения при отсутствии нагрузки.

С этим охлаждением мы знакомились детально при тесте Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, и оно хорошо себя показало на видеокарте флагманского уровня с заметно большим уровнем TDP. К слову, эту видеокарту эксплуатируем в рабочем ПК ежедневно уже в течение более года.

Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема. Уровень TDP до 220 Вт. Для стабильной работы рекомендуется блок питания от 650 Ватт.

Панель вывода включает три DisplayPort и один HDMI. Занимает два слота на материнской плате. Длина кожуха видеокарты составляет 294 мм.

Построена на базе графического ядра GA104, урезанного в сравнение с RTX 3070. Состоит он из 38 блоков SM с 4864 FP32-совместимыми CUDA-ядрами. Работает ядро на частоте 1410 МГц.

Используется GDDR6-память объемом 8 Гбайт с шиной 256-бит. Частота памяти – 14000 МГц.

Тесты

Для тех, кто рассматривает видеокарты для добычи криптовалюты, Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP, на момент конца декабря выдавала средний HASH – 43.

Традиционный набор тестов проводили с процессором Intel Core i5-12600K и памятью Kingston FURY Beast DDR5-4800.

Нагрев в Geeks3D

3DMark 11

Port Royal

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

DirectX Raytracing

NVIDIA DLSS/h4>

Sampler Feedback

Тесты в играх

Тестирование в играх проводилось с максимально доступными настройками графики, без DLSS. Разрешения 1080p и 1440p.

Far Cry 6: FHD и QHD. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP – хороший вариант под сборку системы в которой уделяется внимание внешней составляющей. Интересный эффект с «играющим» светом кожуха системы охлаждения и управляемая подсветка. При этом демонстрирует низкий уровень шума и невысокие рабочие температуры. Но в реалиях 2021 года, решающим фактором будет цена и доступность, выбирать пока не приходится.
Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP
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