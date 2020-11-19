Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+

На момент выхода этого обзора ситуация с ограниченными объемами поступающих видеокарт семейства RTX 30 заметно не изменилась. Немалое число крупных сетей воспользовались этой проблемой, заметно подняв стоимость доступных предложений, зачастую в таких недобросовестных магазинах RTX 3070 предлагают по рекомендованной стоимости RTX 3080. В целом же повышенный спрос на младшую на конец ноября в семействе Amper не стал открытием, тем более как показали первые независимые тесты, она при сопоставимой рекомендованной стоимости предложила заметно более высокий уровень быстродействия в сравнении с RTX 2070.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

С учетом того, что в оригинальном исполнении от NVIDIA приобрести ее задача из категории «Миссия невыполнима», самым доступным вариантом выступает линейка GamingPro от Palit. Которая, к тому же, как показала практика тестов Palit GeForce RTX 3090 GamingPro, она еще и не уступает по качеству исполнения и быстродействию заметно более дорогим решением конкурентов. Изучать мы ее будем на примере разогнанной Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Упакована видеокарта в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне есть отдельная отметка о том, что был проведен заводской разгон. Комплект включает руководство пользователя и переходник для питания видеокарты.

Внешний вид

Система охлаждения схожа с теми, которая ставится в старшие видеокарты этой линейки. На материнской плате она перекрывает 2.5 слота. Но с учетом необходимости свободного доступа воздуха к вентиляторам нужно будет оставить как минимум 3. .

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Основу кожуха системы охлаждения составляет окрашенный в черный цвет пластик, дополненный хромированной накладкой в тыльной части.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

В центре подсвечиваемая многоцветной подсветкой зона. Выглядит аккуратно и симпатично. Стоит учитывать, что хорошо видна она будет только при вертикальном размещении в корпусе.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Жесткость обеспечивает металлическая рама под радиатором. Обратную сторону защищает пластина из пластика.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

В тыльной части, как и у референсного исполнения, вырезы в виде сетки, обеспечивающие свободный продув радиатора самым дальним вентилятором.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Длина печатной платы Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC заметно меньше самого охлаждения. На боковых зонах имеется зазор.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Состоит она из двух массивных радиаторов с алюминиевыми ребрами, пронизанными медными тепловыми трубками. Никелированное основание.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

За обдув отвечают три вентилятора 80 мм с полупрозрачной крыльчаткой. Ее поверхность оптимизирована с целью снижения уровня шума и повышения эффективности.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Видеокарта поддерживает режим полной остановки вращения при отсутствии нагрузки на систему.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Применена 10-фазная подсистема питания. Используются качественные компоненты. Питания и шума дросселей при продолжительных нагрузках замечено не было.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Напомним, сердцем видеокарты является графический чип GA104. Тут его частота была разогнана до 1750 МГц.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Располагает видеокарта 8 Гбайт графической памяти GDDR6. 256-битная шина. Из положительных моментов, используются чипы Samsung.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Дополнительное питание подается через пару 8-пиновых PCIe. Из-за особенностей печатной платы выведены они ближе к центру. Аккуратно подвести кабели получится далеко не в каждом корпусе.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC поддерживает вывод изображениея в 8К-разрешении. Для этого тут доступны три DisplayPort и один HDMI.

Тесты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Температура

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Шум

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

TimeSpy

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

3DMark

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Тесты в играх Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Для наглядного сравнения к традиционным Full HD и Quad HD мы добавили Quad HD+ (3440 х 1440). Такое разрешение используется на 34-дюймовых мониторах, например, популярном Xiaomi Mi Surface Display 34

Assassin's Creed Valhalla, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Far Cry New Dawn, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Metro Exodus, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Rise of Tomb Raider, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Total War Saga: Troy, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Watch Dogs: Legion, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

World of Tanks, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Итоги по Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 3070 GamingPro OC является одной из самых доступных видеокарт на базе RTX 3070, предлагая при этом эффективное и тихое охлаждение. При этом производитель не стал экономить на комплектующих, 10-фазная подсистема питания с долговечными конденсаторами, дросселями и чипы памяти Samsung. Из упрощений отметим пластиковое исполнение пластины на обратной стороне платы. Отдельно отметим, что видеокарты этой серии являются одними из самых интересных в вопросе дальнейшей установки кастомного жидкостного охлаждения.
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
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