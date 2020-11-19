Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+

С учетом того, что в оригинальном исполнении от NVIDIA приобрести ее задача из категории «Миссия невыполнима», самым доступным вариантом выступает линейка GamingPro от Palit. Которая, к тому же, как показала практика тестов Palit GeForce RTX 3090 GamingPro, она еще и не уступает по качеству исполнения и быстродействию заметно более дорогим решением конкурентов. Изучать мы ее будем на примере разогнанной Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC.
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Комплектация
Упакована видеокарта в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне есть отдельная отметка о том, что был проведен заводской разгон. Комплект включает руководство пользователя и переходник для питания видеокарты.
Внешний видСистема охлаждения схожа с теми, которая ставится в старшие видеокарты этой линейки. На материнской плате она перекрывает 2.5 слота. Но с учетом необходимости свободного доступа воздуха к вентиляторам нужно будет оставить как минимум 3. .
Основу кожуха системы охлаждения составляет окрашенный в черный цвет пластик, дополненный хромированной накладкой в тыльной части.
В центре подсвечиваемая многоцветной подсветкой зона. Выглядит аккуратно и симпатично. Стоит учитывать, что хорошо видна она будет только при вертикальном размещении в корпусе.
Жесткость обеспечивает металлическая рама под радиатором. Обратную сторону защищает пластина из пластика.
В тыльной части, как и у референсного исполнения, вырезы в виде сетки, обеспечивающие свободный продув радиатора самым дальним вентилятором.
Длина печатной платы Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC заметно меньше самого охлаждения. На боковых зонах имеется зазор.
Состоит она из двух массивных радиаторов с алюминиевыми ребрами, пронизанными медными тепловыми трубками. Никелированное основание.
За обдув отвечают три вентилятора 80 мм с полупрозрачной крыльчаткой. Ее поверхность оптимизирована с целью снижения уровня шума и повышения эффективности.
Видеокарта поддерживает режим полной остановки вращения при отсутствии нагрузки на систему.
Применена 10-фазная подсистема питания. Используются качественные компоненты. Питания и шума дросселей при продолжительных нагрузках замечено не было.
Напомним, сердцем видеокарты является графический чип GA104. Тут его частота была разогнана до 1750 МГц.
Располагает видеокарта 8 Гбайт графической памяти GDDR6. 256-битная шина. Из положительных моментов, используются чипы Samsung.
Дополнительное питание подается через пару 8-пиновых PCIe. Из-за особенностей печатной платы выведены они ближе к центру. Аккуратно подвести кабели получится далеко не в каждом корпусе.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC поддерживает вывод изображениея в 8К-разрешении. Для этого тут доступны три DisplayPort и один HDMI.
Тесты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
Температура
Шум
FireStrike Extreme
TimeSpy
3DMark
Тесты в играх Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OCДля наглядного сравнения к традиционным Full HD и Quad HD мы добавили Quad HD+ (3440 х 1440). Такое разрешение используется на 34-дюймовых мониторах, например, популярном Xiaomi Mi Surface Display 34
Assassin's Creed Valhalla, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
Far Cry New Dawn, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
Metro Exodus, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
Rise of Tomb Raider, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
Total War Saga: Troy, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
Watch Dogs: Legion, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
World of Tanks, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
Итоги по Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OCPalit GeForce RTX 3070 GamingPro OC является одной из самых доступных видеокарт на базе RTX 3070, предлагая при этом эффективное и тихое охлаждение. При этом производитель не стал экономить на комплектующих, 10-фазная подсистема питания с долговечными конденсаторами, дросселями и чипы памяти Samsung. Из упрощений отметим пластиковое исполнение пластины на обратной стороне платы. Отдельно отметим, что видеокарты этой серии являются одними из самых интересных в вопросе дальнейшей установки кастомного жидкостного охлаждения.
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".