Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+

На момент выхода этого обзора ситуация с ограниченными объемами поступающих видеокарт семейства RTX 30 заметно не изменилась. Немалое число крупных сетей воспользовались этой проблемой, заметно подняв стоимость доступных предложений, зачастую в таких недобросовестных магазинах RTX 3070 предлагают по рекомендованной стоимости RTX 3080. В целом же повышенный спрос на младшую на конец ноября в семействе Amper не стал открытием, тем более как показали первые независимые тесты, она при сопоставимой рекомендованной стоимости предложила заметно более высокий уровень быстродействия в сравнении с RTX 2070.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC обзор

С учетом того, что в оригинальном исполнении от NVIDIA приобрести ее задача из категории «Миссия невыполнима», самым доступным вариантом выступает линейка GamingPro от Palit. Которая, к тому же, как показала практика тестов Palit GeForce RTX 3090 GamingPro, она еще и не уступает по качеству исполнения и быстродействию заметно более дорогим решением конкурентов. Изучать мы ее будем на примере разогнанной Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Упакована видеокарта в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне есть отдельная отметка о том, что был проведен заводской разгон. Комплект включает руководство пользователя и переходник для питания видеокарты.

Внешний вид

Система охлаждения схожа с теми, которая ставится в старшие видеокарты этой линейки. На материнской плате она перекрывает 2.5 слота. Но с учетом необходимости свободного доступа воздуха к вентиляторам нужно будет оставить как минимум 3. .

Основу кожуха системы охлаждения составляет окрашенный в черный цвет пластик, дополненный хромированной накладкой в тыльной части.

В центре подсвечиваемая многоцветной подсветкой зона. Выглядит аккуратно и симпатично. Стоит учитывать, что хорошо видна она будет только при вертикальном размещении в корпусе.

Жесткость обеспечивает металлическая рама под радиатором. Обратную сторону защищает пластина из пластика.

В тыльной части, как и у референсного исполнения, вырезы в виде сетки, обеспечивающие свободный продув радиатора самым дальним вентилятором.

Длина печатной платы Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC заметно меньше самого охлаждения. На боковых зонах имеется зазор.

Состоит она из двух массивных радиаторов с алюминиевыми ребрами, пронизанными медными тепловыми трубками. Никелированное основание.

За обдув отвечают три вентилятора 80 мм с полупрозрачной крыльчаткой. Ее поверхность оптимизирована с целью снижения уровня шума и повышения эффективности.

Видеокарта поддерживает режим полной остановки вращения при отсутствии нагрузки на систему.

Применена 10-фазная подсистема питания. Используются качественные компоненты. Питания и шума дросселей при продолжительных нагрузках замечено не было.

Напомним, сердцем видеокарты является графический чип GA104. Тут его частота была разогнана до 1750 МГц.

Располагает видеокарта 8 Гбайт графической памяти GDDR6. 256-битная шина. Из положительных моментов, используются чипы Samsung.

Дополнительное питание подается через пару 8-пиновых PCIe. Из-за особенностей печатной платы выведены они ближе к центру. Аккуратно подвести кабели получится далеко не в каждом корпусе.

Тесты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Температура

Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC поддерживает вывод изображениея в 8К-разрешении. Для этого тут доступны три DisplayPort и один HDMI.

Шум

FireStrike Extreme

TimeSpy

3DMark

Тесты в играх Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Assassin's Creed Valhalla, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Для наглядного сравнения к традиционным Full HD и Quad HD мы добавили Quad HD+ (3440 х 1440). Такое разрешение используется на 34-дюймовых мониторах, например, популярном Xiaomi Mi Surface Display 34

Far Cry New Dawn, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Metro Exodus, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Rise of Tomb Raider, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Total War Saga: Troy, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Watch Dogs: Legion, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

World of Tanks, QHD - QHD+: Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Итоги по Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC является одной из самых доступных видеокарт на базе RTX 3070, предлагая при этом эффективное и тихое охлаждение. При этом производитель не стал экономить на комплектующих, 10-фазная подсистема питания с долговечными конденсаторами, дросселями и чипы памяти Samsung. Из упрощений отметим пластиковое исполнение пластины на обратной стороне платы. Отдельно отметим, что видеокарты этой серии являются одними из самых интересных в вопросе дальнейшей установки кастомного жидкостного охлаждения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".