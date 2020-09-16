Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz

Компания Xiaomi успела хорошо себя зарекомендовать во многих сферах, от носимых устройств до компонентов умного дома. Удачно они себя заявили и в сегменте умных телевизоров, долгое время быстро скупался весь объем, доступный в магазинах. Ожидаемо вслед за этим компания заявила о себе выпуском своего игрового монитора. И заявка сделана серьезная, это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутой панелью, разрешением WQHD и частотой обновления 144 Гц.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Со второй половины лета Xiaomi Mi Surface Display 34 официально появился и в России. Рекомендованная его стоимость составляет 35 990 рублей. Если брать в расчет решения, уже представленные от конкурентов с сопоставимым техническим оснащением, стоят дороже.

Xiaomi Mi Surface Display 34 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с боковыми ручками для переноски. На ней приведены основные особенности и характеристики. Комплект включает стойку, основание, силовой кабель, винты для фиксации на стене и руководство пользователя.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Внешний вид

Как и с другими устройствами, Xiaomi уделяет много внимания дизайну, сочетая стиль и практичность. Монитор не стал исключением.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Так, например, организацию кабель-менеджмента в нем можно ставить в пример. Задняя часть стойки крепится магнитом, все провода прячутся внутри и остаются скрытыми. Под вывод с обратной стороны расположен U-образный вырез. Заглушка крепится при помощи магнитов.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Саму подставку предварительно перед началом нужно будет собрать. Проводится процесс быстро без отвертки. Прикрутить основание к стойке и зафиксировать на крышке монитора.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Основание представляет собой направленные в сторону лучи. Стоит на ней устойчиво, не раскачивается.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Предлагает возможности наклона вперед и назад, изменение высоты расположения панели, а также поворота в стороны.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Вместо нее можно будет установить на VESA-100 совместимый кронштейн. В комплекте идут опорные стойки.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Несмотря на позиционирование под геймеров, внешний вид у Xiaomi Mi Surface Display 34 строгий. Его можно будет рассматривать и для использования в качестве рабочего монитора.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Тем более он дает сразу ряд преимуществ при работе с приложениями. Разделив пространство, он заменяет два устанавливаемых монитора с классическим соотношением сторон. Заметно удобнее работать с видео и фоторедакторами. Это же касается приложений для проектирования.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Задняя поверхность выполнена из пластика. В центре нанесен логотип производителя.

Xiaomi Mi Surface Display 34

На панели разъемов два HDMI и два DisplayPort, можно будет подключать разные источники сигнала, включая ПК, ноутбуки и игровые консоли. Есть выход под наушники. Встроенных динамиков нет.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Блок питания встроенный. В комплекте идет кабель с евровилкой. Работает тихо, не нагревается.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Управляется при помощи механических кнопок на тыльной стороне. Они хорошо определяются слепым методом.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Установлена изогнутая матрица с диагональю 34 дюйма. Разрешение 3440 на 1440 пикселей. Она изогнута с кривизной 1500R. Соотношение сторон 21:9. Это VA-матрица с частотой обновления 144 Гц. Поддерживается AMD FreeSync.

Настройки

Меню настроек Xiaomi Mi Surface Display 34 выводится нажатием на клавишу. Представлено несколькими пунктами. Настраивается яркость, динамическая подсветка, контраст. Цветовой пресет с готовыми наборами и ручной корректировкой. Положение меню и скорость его автоматического закрытия. Готовые профили под определенные сценарии эксплуатации: игры, фильмы, RTS, Low Blue и экологичный. Режимы отображения информации. Помимо выбора портов есть функции деления экрана на две части и вывод в режиме «картинка-в-картинке». Общие настройки.

Тесты Xiaomi Mi Surface Display 34

Для работы на частоте 144 Гц требуется подключение к DisplayPort. По HDMI разъему мы смогли получить только частоту 100 Гц. Использовали в паре с настольным ПК и консолью Sony Playstation 4 Pro. Стоит понимать, что для получения высокого фреймрета в играх на максимальном разрешении потребуется видеокарта флагманского уровня.

Xiaomi Mi Surface Display 34

Поверхность матрицы матовая. Кристаллический эффект не замечен. По краям монитора видны зоны с засветами. Общая заполненность подсветкой равномерная.

Яркость максимальная

Xiaomi Mi Surface Display 34 - 262 cd/m2

Яркость минимальная

Xiaomi Mi Surface Display 34 - 0.12 cd/m2

Температура цвета

Xiaomi Mi Surface Display 34 – 6990K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Xiaomi Mi Surface Display 34

Задержка, светлые тона – 9.9ms
Задержка, темные тона – 16.5ms

Итоги по Xiaomi Mi Surface Display 34

Xiaomi Mi Surface Display 34 один из самых доступных среди 34-дюймовых мониторов с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Эргономичная подставка со скрытой нишей для укладки кабелей, хорошее качество заводской настройки матрицы, высокая скорость отклика, встроенные настройки для разделения рабочих зон дисплея, набор разъемов. Но есть и ограничения, связанные с VA-матрицей.

Из ближайших конкурентов отметим близкий по стоимости Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 с IPS, но без изогнутой панели, а также GIGABYTE G34WQC с VA, но стоящий дороже. Если же брать динамику цен на Яндекс.Маркет, имеет смысл при принятии решении о покупке Xiaomi Mi Surface Display 34 дождаться скидок до уровня 26 990 рублей, за эту стоимость это лучший 34-дюймовый монитор.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Surface Display 34
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