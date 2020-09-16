Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz

Компания Xiaomi успела хорошо себя зарекомендовать во многих сферах, от носимых устройств до компонентов умного дома. Удачно они себя заявили и в сегменте умных телевизоров, долгое время быстро скупался весь объем, доступный в магазинах. Ожидаемо вслед за этим компания заявила о себе выпуском своего игрового монитора. И заявка сделана серьезная, это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутой панелью, разрешением WQHD и частотой обновления 144 Гц.

Xiaomi Mi Surface Display 34 обзор

Со второй половины лета Xiaomi Mi Surface Display 34 официально появился и в России. Рекомендованная его стоимость составляет 35 990 рублей. Если брать в расчет решения, уже представленные от конкурентов с сопоставимым техническим оснащением, стоят дороже.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с боковыми ручками для переноски. На ней приведены основные особенности и характеристики. Комплект включает стойку, основание, силовой кабель, винты для фиксации на стене и руководство пользователя.

Внешний вид

Как и с другими устройствами, Xiaomi уделяет много внимания дизайну, сочетая стиль и практичность. Монитор не стал исключением.

Так, например, организацию кабель-менеджмента в нем можно ставить в пример. Задняя часть стойки крепится магнитом, все провода прячутся внутри и остаются скрытыми. Под вывод с обратной стороны расположен U-образный вырез. Заглушка крепится при помощи магнитов.

Саму подставку предварительно перед началом нужно будет собрать. Проводится процесс быстро без отвертки. Прикрутить основание к стойке и зафиксировать на крышке монитора.

Основание представляет собой направленные в сторону лучи. Стоит на ней устойчиво, не раскачивается.

Предлагает возможности наклона вперед и назад, изменение высоты расположения панели, а также поворота в стороны.

Вместо нее можно будет установить на VESA-100 совместимый кронштейн. В комплекте идут опорные стойки.

Несмотря на позиционирование под геймеров, внешний вид у Xiaomi Mi Surface Display 34 строгий. Его можно будет рассматривать и для использования в качестве рабочего монитора.

Тем более он дает сразу ряд преимуществ при работе с приложениями. Разделив пространство, он заменяет два устанавливаемых монитора с классическим соотношением сторон. Заметно удобнее работать с видео и фоторедакторами. Это же касается приложений для проектирования.

Задняя поверхность выполнена из пластика. В центре нанесен логотип производителя.

На панели разъемов два HDMI и два DisplayPort, можно будет подключать разные источники сигнала, включая ПК, ноутбуки и игровые консоли. Есть выход под наушники. Встроенных динамиков нет.

Блок питания встроенный. В комплекте идет кабель с евровилкой. Работает тихо, не нагревается.

Управляется при помощи механических кнопок на тыльной стороне. Они хорошо определяются слепым методом.

Настройки

Тесты Xiaomi Mi Surface Display 34

Установлена изогнутая матрица с диагональю 34 дюйма. Разрешение 3440 на 1440 пикселей. Она изогнута с кривизной 1500R. Соотношение сторон 21:9. Это VA-матрица с частотой обновления 144 Гц. Поддерживается AMD FreeSync.Меню настроек Xiaomi Mi Surface Display 34 выводится нажатием на клавишу. Представлено несколькими пунктами. Настраивается яркость, динамическая подсветка, контраст. Цветовой пресет с готовыми наборами и ручной корректировкой. Положение меню и скорость его автоматического закрытия. Готовые профили под определенные сценарии эксплуатации: игры, фильмы, RTS, Low Blue и экологичный. Режимы отображения информации. Помимо выбора портов есть функции деления экрана на две части и вывод в режиме «картинка-в-картинке». Общие настройки.Для работы на частоте 144 Гц требуется подключение к DisplayPort. По HDMI разъему мы смогли получить только частоту 100 Гц. Использовали в паре с настольным ПК и консолью Sony Playstation 4 Pro. Стоит понимать, что для получения высокого фреймрета в играх на максимальном разрешении потребуется видеокарта флагманского уровня.

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Xiaomi Mi Surface Display 34

Итоги по Xiaomi Mi Surface Display 34

Поверхность матрицы матовая. Кристаллический эффект не замечен. По краям монитора видны зоны с засветами. Общая заполненность подсветкой равномерная.Xiaomi Mi Surface Display 34 - 262 cd/m2Xiaomi Mi Surface Display 34 - 0.12 cd/m2Xiaomi Mi Surface Display 34 – 6990K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 9.9msЗадержка, темные тона – 16.5msXiaomi Mi Surface Display 34 один из самых доступных среди 34-дюймовых мониторов с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Эргономичная подставка со скрытой нишей для укладки кабелей, хорошее качество заводской настройки матрицы, высокая скорость отклика, встроенные настройки для разделения рабочих зон дисплея, набор разъемов. Но есть и ограничения, связанные с VA-матрицей.Из ближайших конкурентов отметим близкий по стоимости Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 с IPS, но без изогнутой панели, а также GIGABYTE G34WQC с VA, но стоящий дороже. Если же брать динамику цен на Яндекс.Маркет, имеет смысл при принятии решении о покупке Xiaomi Mi Surface Display 34 дождаться скидок до уровня 26 990 рублей, за эту стоимость это лучший 34-дюймовый монитор.