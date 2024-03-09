Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Видеокарты с суффиксом Super были представлены на выставке CES 2024, это сразу три модели и мы сегодня протестируем Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC с 16 Гбайт графической памяти. Сам производитель позиционирует ее как решение для игр в разрешении 1440p с трассировкой лучей и максимальными настройками, подойдет и для 4К в связке с DLSS.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

В отличие от GeForce RTX 4070 Ti где используется процессор AD104, здесь AD103, который установлен в старших видеокартах. 8448 ядер CUDA, 66 RT-ядер, 264 тензорных ядра, 264 TMU, 66 мультипроцессоров SM. 256-битная шина с GDDR6X-памятью. Пропускная способность видеопамяти заметно увеличилась. Повышен и объем кэш-памяти до 48 Мбайт.

Комплектация

Комплект включает переходник питания с двух PCIe 8-пин на 16 контактный 12VHPWR. Упакована в коробку с аскетичным оформлением.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC обзор

Внешний вид

Установлена габаритная система охлаждения, которая перекрывает более трех слотов на материнской плате. Весит 1444 граммов, не лишним будет организация дополнительной поддержки при монтаже в корпусе.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Внешний вид у нее выдержанный. Кожух из матового пластика черного цвета с матовым покрытием. У нее отсутствуют зоны с подсветкой.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Обратную сторону печатной платы защищает металлическая пластина с вырезами в районе тыльной части, через которые воздух проходит сквозь радиатор.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Состоит он из шести тепловых трубок, двух массивных блоков с пластинами, контактной площадкой. Прижим осуществляется к цепи VRM, чипам памяти и графическому процессору.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Питание подается через 12VHPWR. Рекомендуется источник питания от 750 Вт, энергопотребление 285 Вт.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

На панели разъемов три DisplayPort и HDMI. Поддерживает двойной кодек NVENC и NVDEC.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

В Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC используется девятифазная схема питания. Контроллер uPI uP9512R. Сборки рассчитаны на ток 50А. Чипы памяти Micron.

Тесты

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Для начала проверили эффективность системы отвода тепла. В синтетической нагрузке температура не превышала 68 градусов. Работают три вентилятора тихо.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Тестовый стенд построен с процессором Intel Core i7-5960X, 32 Гбайт оперативной памяти. Установлен актуальный драйвер.

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

PortRoyal

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

TimeSpy Extreme

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Тесты в играх

Во всех играх выставляются максимальные настройки графики. Разрешение Full HD, DLSS отключен.

Escape from Tarkov, Full HD Ultra: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Metro Exodus, Full HD Ultra: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Shadow of the Tomb Raider, Full HD Ultra: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Софт

Видеокарта сопровождается программной поддержки, на официальном сайте доступна ThunderMaster с помощью которой можно проводить детальный мониторинг. Автоматический и ручной разгон.

Корректировка схемы работы вентиляторов с возможностью отключения в зависимости от температуры графического процессора.

Итоги

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC – тихая, холодная и высокопроизводительная видеокарта. Но и ожидать заметного скачка в сравнении RTX 4070 Ti тоже не стоит (5-10%), это скорее больше задел на будущее с учетом роста аппетита современных игр. В лагере «красных» составляет успешную конкуренцию Radeon RX 7900 XT, особенно при использовании трассировки лучей. Сама же она хороша будет при апгрейде с уже отслуживших свое поколение карт NVIDIA и AMD.
NVIDIA прекратила производство видеокарт GTX 16…
Сегодня появилась информация о том, что компания NVIDIA официально завершила производство своих графическ…
NVIDIA представила RTX 3050 на 6 ГБ…
Сегодня компания NVIDIA официально представила свою новую бюджетную видеокарту — GeForce RTX 3050 на 6 ГБ…
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX…
В начале текущего года на выставке CES компания NVIDIA расширила серию видеокарт 4000 представив новые SU…
Видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER от ZOTAC уже слили в сеть…
Сегодня изображения грядущих видеокарт линейки GeForce RTX 4070 SUPER от компании ZOTAC утекли в сеть, хо…
Цены на NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER оказались выше ожидаемых…
Нехватка графических процессоров и высокий спрос на видеокарты привели к повышению цен на серию NVIDIA Ge…
CableMod отзывает 25 тысяч коннекторов из-за возгорания…
Компания CableMod официально начала довольно крупный отзыв своей продукции — речь касается специальных Г-…
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jet…
Видеокарты с суффиксом Super были представлены на выставке CES 2024, это сразу три модели и мы сегодня пр…
NVIDIA готовит к релизу видеокарту RTX 2000 Ada…
NVIDIA готовит к выпуску новую видеокарту начального уровня для производительных рабочих станций. Главная…
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OCТесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor