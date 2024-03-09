Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Видеокарты с суффиксом Super были представлены на выставке CES 2024, это сразу три модели и мы сегодня протестируем Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC с 16 Гбайт графической памяти. Сам производитель позиционирует ее как решение для игр в разрешении 1440p с трассировкой лучей и максимальными настройками, подойдет и для 4К в связке с DLSS.

Комплектация

В отличие от GeForce RTX 4070 Ti где используется процессор AD104, здесь AD103, который установлен в старших видеокартах. 8448 ядер CUDA, 66 RT-ядер, 264 тензорных ядра, 264 TMU, 66 мультипроцессоров SM. 256-битная шина с GDDR6X-памятью. Пропускная способность видеопамяти заметно увеличилась. Повышен и объем кэш-памяти до 48 Мбайт.Комплект включает переходник питания с двух PCIe 8-пин на 16 контактный 12VHPWR. Упакована в коробку с аскетичным оформлением.

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC обзор

Внешний вид

Установлена габаритная система охлаждения, которая перекрывает более трех слотов на материнской плате. Весит 1444 граммов, не лишним будет организация дополнительной поддержки при монтаже в корпусе.

Внешний вид у нее выдержанный. Кожух из матового пластика черного цвета с матовым покрытием. У нее отсутствуют зоны с подсветкой.

Обратную сторону печатной платы защищает металлическая пластина с вырезами в районе тыльной части, через которые воздух проходит сквозь радиатор.

Состоит он из шести тепловых трубок, двух массивных блоков с пластинами, контактной площадкой. Прижим осуществляется к цепи VRM, чипам памяти и графическому процессору.

Питание подается через 12VHPWR. Рекомендуется источник питания от 750 Вт, энергопотребление 285 Вт.

На панели разъемов три DisplayPort и HDMI. Поддерживает двойной кодек NVENC и NVDEC.

Тесты

В Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC используется девятифазная схема питания. Контроллер uPI uP9512R. Сборки рассчитаны на ток 50А. Чипы памяти Micron.

Для начала проверили эффективность системы отвода тепла. В синтетической нагрузке температура не превышала 68 градусов. Работают три вентилятора тихо.

FireStrike Extreme

Тестовый стенд построен с процессором Intel Core i7-5960X, 32 Гбайт оперативной памяти. Установлен актуальный драйвер.

PortRoyal

TimeSpy Extreme

Тесты в играх

Escape from Tarkov, Full HD Ultra: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Metro Exodus, Full HD Ultra: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Shadow of the Tomb Raider, Full HD Ultra: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC

Софт

Во всех играх выставляются максимальные настройки графики. Разрешение Full HD, DLSS отключен.Видеокарта сопровождается программной поддержки, на официальном сайте доступна ThunderMaster с помощью которой можно проводить детальный мониторинг. Автоматический и ручной разгон.

Корректировка схемы работы вентиляторов с возможностью отключения в зависимости от температуры графического процессора.

Итоги

Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC – тихая, холодная и высокопроизводительная видеокарта. Но и ожидать заметного скачка в сравнении RTX 4070 Ti тоже не стоит (5-10%), это скорее больше задел на будущее с учетом роста аппетита современных игр. В лагере «красных» составляет успешную конкуренцию Radeon RX 7900 XT, особенно при использовании трассировки лучей. Сама же она хороша будет при апгрейде с уже отслуживших свое поколение карт NVIDIA и AMD.