Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)

Несмотря на то что вокруг новых видеокарт от NVIDIA возник негативный новостной фон, связанный с исполнением нового 16-контактного адаптера питания PCIe 5.0 и случаями возгорания, сами графические ускорители вышли в удачное время краха майнинга, как результат GeForce RTX 4080 и RTX 4090 занимают своей место в игровых сборках, а не на ригах. Как пример, изучаемую сегодня Palit GeForce RTX 4080 GameRock можно приобрести за 105 тысяч рублей, что на фоне еще недавних ценников вполне адекватно.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

В основе ее лежит новая микроархитектура Ada Lovelace, выполненная по 4N тех процессу. Это ядро AD103 c 45.9 миллиардами транзисторов, 304 блоков наложения текстур, 112 блоков растеризации, 76 RT-ядра и 9728 CUDA-ядра. Заметные улучшения прошли по L2-кэшу с объемом 64 Мбайт, улучшившему работу с памятью.

Комплектация

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

В комплекте с видеокартой покупатель получает держатель, кабель разветвитель, кабель синхронизации подсветки, а также документацию.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Palit GeForce RTX 4080 GameRock обзор

Внешний вид

Габариты заметно выросли в сравнение с GeForce RTX 3080 GameRock, как и вес. Поэтому пренебрегать дополнительным опорой, которая идет в комплекте или предусмотрена конструкцией корпуса не стоит.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

При длине в 330 мм Palit GeForce RTX 4080 GameRock в высоту занимает 71 мм. Весит 2 килограмма.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

В основе системы охлаждения массивный двухсекционный радиатор, соединенный между собой никелированными медными трубками. Площадки с термоинтерфейсом осуществляют контакт с чипами памяти, силовой обвязкой и графическим ядром.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Три 90 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Тут 15-фазная подсистема питания, сборки которой рассчитаны на 50А. Уровень TDP - 340 Ватт и для них рекомендованы источники питания от 850 Ватт. Оснащена 16-контактным разъемом 12VHPWR. В комплекте предусмотрен переходник с трех 8-пиновых разъемов.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Внешнее исполнение стало дальнейшим развитием эффекта граней льда. Как и ранее, вся площадь подсвечивается многоцветной управляемой подсветкой. У нее же есть выход для подключения и управления внешними аксессуарами.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной. Ее тыльную часть занимает зона с вырезами полигональной формы.

Софт

Palit GeForce RTX 4080 GameRock сопровождается поддержкой центра ThundeMaster с помощью которого можно будет проводить её тонкую настройку. В главном окне выводятся профили, быстрые опции, а также плитки с мониторингом ключевых параметров.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Проводится разгон. Тут ручные корректировки, а также кнопка для поиска стабильного автоматического разгона.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Ведется изменение работы вентиляторов. Как можно заметить, есть возможность остановить вентиляторы без нагрузки.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Изменение режимов работы подсветки с набором эффектов и ее полное отключение.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Тесты

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Тестовый стенд собрали с процессором AMD Ryzen 5 7600X и 32 Гбайт оперативной памяти.

NightRaid

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Time Spy

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Port Royal

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Нагрев

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

Тестирование в играх проходило в разрешении 4К.

Cyberpunk 2077: Palit GeForce RTX 4080 GameRock, AMD Ryzen 5 7600X

Shadow of the Tomb Raider: Palit GeForce RTX 4080 GameRock, AMD Ryzen 5 7600X

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 4080 GameRock дала хороший прирост производительности в сравнение с прошлым поколением, особенно в разрешении 4К с рейтрейсингом, а также возможность выводить 8К с DLSS. При этом используемая тут массивная система охлаждения отлично справляется с задачей отвода тепла, обеспечивая безопасную эксплуатацию и при проведении ручного разгона. К плюсам отнесем две версии BIOS, переходник на новый тип питающего разъема в комплекте, как и держатель.
Palit GeForce RTX 4080 GameRock получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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