Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)

Несмотря на то что вокруг новых видеокарт от NVIDIA возник негативный новостной фон, связанный с исполнением нового 16-контактного адаптера питания PCIe 5.0 и случаями возгорания, сами графические ускорители вышли в удачное время краха майнинга, как результат GeForce RTX 4080 и RTX 4090 занимают своей место в игровых сборках, а не на ригах. Как пример, изучаемую сегодня Palit GeForce RTX 4080 GameRock можно приобрести за 105 тысяч рублей, что на фоне еще недавних ценников вполне адекватно.

Комплектация

В основе ее лежит новая микроархитектура Ada Lovelace, выполненная по 4N тех процессу. Это ядро AD103 c 45.9 миллиардами транзисторов, 304 блоков наложения текстур, 112 блоков растеризации, 76 RT-ядра и 9728 CUDA-ядра. Заметные улучшения прошли по L2-кэшу с объемом 64 Мбайт, улучшившему работу с памятью.

В комплекте с видеокартой покупатель получает держатель, кабель разветвитель, кабель синхронизации подсветки, а также документацию.

Palit GeForce RTX 4080 GameRock обзор

Внешний вид

Габариты заметно выросли в сравнение с GeForce RTX 3080 GameRock, как и вес. Поэтому пренебрегать дополнительным опорой, которая идет в комплекте или предусмотрена конструкцией корпуса не стоит.

При длине в 330 мм Palit GeForce RTX 4080 GameRock в высоту занимает 71 мм. Весит 2 килограмма.

В основе системы охлаждения массивный двухсекционный радиатор, соединенный между собой никелированными медными трубками. Площадки с термоинтерфейсом осуществляют контакт с чипами памяти, силовой обвязкой и графическим ядром.

Три 90 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения.

Тут 15-фазная подсистема питания, сборки которой рассчитаны на 50А. Уровень TDP - 340 Ватт и для них рекомендованы источники питания от 850 Ватт. Оснащена 16-контактным разъемом 12VHPWR. В комплекте предусмотрен переходник с трех 8-пиновых разъемов.

Внешнее исполнение стало дальнейшим развитием эффекта граней льда. Как и ранее, вся площадь подсвечивается многоцветной управляемой подсветкой. У нее же есть выход для подключения и управления внешними аксессуарами.

Софт

Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной. Ее тыльную часть занимает зона с вырезами полигональной формы.Palit GeForce RTX 4080 GameRock сопровождается поддержкой центра ThundeMaster с помощью которого можно будет проводить её тонкую настройку. В главном окне выводятся профили, быстрые опции, а также плитки с мониторингом ключевых параметров.

Проводится разгон. Тут ручные корректировки, а также кнопка для поиска стабильного автоматического разгона.

Ведется изменение работы вентиляторов. Как можно заметить, есть возможность остановить вентиляторы без нагрузки.

Изменение режимов работы подсветки с набором эффектов и ее полное отключение.

Тесты

NightRaid

Тестовый стенд собрали с процессором AMD Ryzen 5 7600X и 32 Гбайт оперативной памяти.

Time Spy

Port Royal

Нагрев

Cyberpunk 2077: Palit GeForce RTX 4080 GameRock, AMD Ryzen 5 7600X

Shadow of the Tomb Raider: Palit GeForce RTX 4080 GameRock, AMD Ryzen 5 7600X

Итоги

Тестирование в играх проходило в разрешении 4К.Palit GeForce RTX 4080 GameRock дала хороший прирост производительности в сравнение с прошлым поколением, особенно в разрешении 4К с рейтрейсингом, а также возможность выводить 8К с DLSS. При этом используемая тут массивная система охлаждения отлично справляется с задачей отвода тепла, обеспечивая безопасную эксплуатацию и при проведении ручного разгона. К плюсам отнесем две версии BIOS, переходник на новый тип питающего разъема в комплекте, как и держатель.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".