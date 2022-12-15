Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)

В основе ее лежит новая микроархитектура Ada Lovelace, выполненная по 4N тех процессу. Это ядро AD103 c 45.9 миллиардами транзисторов, 304 блоков наложения текстур, 112 блоков растеризации, 76 RT-ядра и 9728 CUDA-ядра. Заметные улучшения прошли по L2-кэшу с объемом 64 Мбайт, улучшившему работу с памятью.
В комплекте с видеокартой покупатель получает держатель, кабель разветвитель, кабель синхронизации подсветки, а также документацию.
При длине в 330 мм Palit GeForce RTX 4080 GameRock в высоту занимает 71 мм. Весит 2 килограмма.
В основе системы охлаждения массивный двухсекционный радиатор, соединенный между собой никелированными медными трубками. Площадки с термоинтерфейсом осуществляют контакт с чипами памяти, силовой обвязкой и графическим ядром.
Три 90 мм вентилятора с регулируемой скоростью вращения.
Тут 15-фазная подсистема питания, сборки которой рассчитаны на 50А. Уровень TDP - 340 Ватт и для них рекомендованы источники питания от 850 Ватт. Оснащена 16-контактным разъемом 12VHPWR. В комплекте предусмотрен переходник с трех 8-пиновых разъемов.
Внешнее исполнение стало дальнейшим развитием эффекта граней льда. Как и ранее, вся площадь подсвечивается многоцветной управляемой подсветкой. У нее же есть выход для подключения и управления внешними аксессуарами.
Обратная сторона печатной платы защищена металлической пластиной. Ее тыльную часть занимает зона с вырезами полигональной формы.
Проводится разгон. Тут ручные корректировки, а также кнопка для поиска стабильного автоматического разгона.
Ведется изменение работы вентиляторов. Как можно заметить, есть возможность остановить вентиляторы без нагрузки.
Изменение режимов работы подсветки с набором эффектов и ее полное отключение.
Тестовый стенд собрали с процессором AMD Ryzen 5 7600X и 32 Гбайт оперативной памяти.
Тестирование в играх проходило в разрешении 4К.