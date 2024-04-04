Недорогой кулер с пятью тепловыми трубками. Обзор PentaWave PC-Z05E BK PWM

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе. Комплект включает вентилятор со скобами, монтажный набор для разных сокетов, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, руководство по сборке.
Высота системы в сборе 158 мм. На верхней грани декоративная пластина со схематичным рисунком.
Вентилятор на радиаторе крепится при помощи пары металлических скоб. На уголки нанесены антивибрационные накладки.
Комплектный вентилятор типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Его скорость вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1850 оборотов в минуту.
Радиатор собран из стальных пластин в количестве 54 штук и пяти никелированных медных трубок. Распределены они вдоль всей ширины. Ожидаемо не принимается дополнительная пайка между пластинами и трубками.
В PentaWave PC-Z05E применяется технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность ровная, прижим равномерный. Есть следы фрезы.
Наносим термопасту на крышку процессора, тюбик есть в наборе. Распределяем и равномерно прижимаем радиатор с помощью двух подпружиненных винтов.
Последним шагом устанавливается вентилятор. За счет небольшой ширины система не перекрывает слоты оперативной памяти, обеспечивая широкую совместимость с высокими модулями.
Тесты велись с процессором AMD Ryzen 7 7800X в условиях закрытого корпуса.
Для начала замер уровня шума при штатной работе за ПК.
И в завершение приводим данные в полной синтетической нагрузке с максимальной скоростью вращения вентиляторов.