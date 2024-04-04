Недорогой кулер с пятью тепловыми трубками. Обзор PentaWave PC-Z05E BK PWM

Провели тестирование недорогого башенного кулера PentaWave PC-Z05E BK PWM с пятью тепловыми трубками и заявленным уровнем TDP в 235 Вт. Данная модель поддерживает актуальные сокеты, включая AMD AM4 и AM5, Intel LGA1200 и LGA1700. Сопровождается 5-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе. Комплект включает вентилятор со скобами, монтажный набор для разных сокетов, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, руководство по сборке.

PentaWave PC-Z05E BK PWM обзор

Внешний вид

Это односекционная конструкция с одним вентилятором. Выбор черного цвета с окраской всех элементов хорошо скрывает принадлежность к недорогому ценовому сегменту.

Высота системы в сборе 158 мм. На верхней грани декоративная пластина со схематичным рисунком.

Вентилятор на радиаторе крепится при помощи пары металлических скоб. На уголки нанесены антивибрационные накладки.

Комплектный вентилятор типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Его скорость вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1850 оборотов в минуту.

Радиатор собран из стальных пластин в количестве 54 штук и пяти никелированных медных трубок. Распределены они вдоль всей ширины. Ожидаемо не принимается дополнительная пайка между пластинами и трубками.

Сборка

В PentaWave PC-Z05E применяется технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность ровная, прижим равномерный. Есть следы фрезы.Данную систему охлаждения можно установить на различные материнские платы с чипсетами Intel и AMD. Все необходимое для сборки есть в комплекте. Мы провели установку на плату с сокетом AM5. На сторону сокета ставятся опорные гайки, через них прижимаем крепежную металлическую пластину при помощи винтов.

Наносим термопасту на крышку процессора, тюбик есть в наборе. Распределяем и равномерно прижимаем радиатор с помощью двух подпружиненных винтов.

Последним шагом устанавливается вентилятор. За счет небольшой ширины система не перекрывает слоты оперативной памяти, обеспечивая широкую совместимость с высокими модулями.

Тесты

Тесты велись с процессором AMD Ryzen 7 7800X в условиях закрытого корпуса.

Для начала замер уровня шума при штатной работе за ПК.

И в завершение приводим данные в полной синтетической нагрузке с максимальной скоростью вращения вентиляторов.

Итоги

PentaWave PC-Z05E BK PWM – недорогая система охлаждения, которая отлично справляется с задачей отвода тепла от процессоров AMD и Intel. Привлекательное внешнее исполнение, простой монтаж с термопастой в комплекте, умеренный шум на максимальных оборотах, совместимость с высокими планками памяти.