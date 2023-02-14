Обзор Phanteks PH-F140M25 (M25 DRGB). Тихие вентиляторы для игровых систем

В конце прошлого года Phanteks расширила линейку вентиляторов представив серию M25 в двух типоразмерах 120 и 140 мм, а также двух вариантах цветового исполнения. Новинка обеспечивает высокую производительность воздушного потока, а его лопасти оптимизированы для возможности установки на радиаторы и стенки корпуса с противопылевыми фильтрами.

Phanteks PH-F140M25

Приобрести его можно в российских магазинах за 1400 рублей, а также доступен набором из трех вентиляторов. Сопровождаются 5-летней гарантией.в

Комплектация

Phanteks PH-F140M25

На коробке помимо изображения с работающей подсветкой есть все данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор винтов для фиксации на стенке корпуса и кабель синхронизации подсветки.

Phanteks PH-F140M25

Внешний вид

Рамка выполнена из пластика с традиционной формой исполнения. На местах крепления нанесены резиновые накладки.

Phanteks PH-F140M25

Толщина корпуса 25 мм. На боковых сторонах выштамповка с логотипом бренда. В зависимости от сборки можно будет выбрать между черной и белой вариантами окраски.

Phanteks PH-F140M25

Девять лопастей из полупрозрачного пластика, вся площадь которых во время работы подсвечивается. Это D-RGB подсветка с 3-пиновым коннектором. Работать может как самостоятельно, подключив все вентиляторы каскадом, так и в комплекте предусмотрели переходник для подключения к A-RGB разъему.

Phanteks PH-F140M25

Установлен гидродинамический подшипник. Заявлен ресурс службы в 30 тысяч часов.

Phanteks PH-F140M25

Скорость вращения у Phanteks PH-F140M25 регулируется в диапазоне от 400 до 1800 оборотов в минуту. Максимальное давление 2.8 H20.

Phanteks PH-F140M25

Тесты

Для изучения уровня шума вентилятор устанавливался на радиатор башенной системы охлаждения в условиях открытого стенда. На расстоянии 30 сантиметров создаваемый уровень шума был на уровне 37.2 dBA.

Phanteks PH-F140M25

Нагрузку на процессор создавали утилитой Cinebench R20. При этом уровень шума поднимался до 41.5 dBA.

Phanteks PH-F140M25

В традиционной сборке в корпусе с закрытыми стенками работу вентиляторов будет неслышно.

Phanteks PH-F140M25 обзор

Итоги

Phanteks PH-F140M25 – корпусные вентиляторы с низким уровнем шума, D-RGB подсветкой, регулируемой скоростью вращения, каскадным подключением и 5-летней гарантией.
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