Обзор Phanteks PH-F140M25 (M25 DRGB). Тихие вентиляторы для игровых систем

В конце прошлого года Phanteks расширила линейку вентиляторов представив серию M25 в двух типоразмерах 120 и 140 мм, а также двух вариантах цветового исполнения. Новинка обеспечивает высокую производительность воздушного потока, а его лопасти оптимизированы для возможности установки на радиаторы и стенки корпуса с противопылевыми фильтрами.

Комплектация

Приобрести его можно в российских магазинах за 1400 рублей, а также доступен набором из трех вентиляторов. Сопровождаются 5-летней гарантией.в

На коробке помимо изображения с работающей подсветкой есть все данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор винтов для фиксации на стенке корпуса и кабель синхронизации подсветки.

Внешний вид

Рамка выполнена из пластика с традиционной формой исполнения. На местах крепления нанесены резиновые накладки.

Толщина корпуса 25 мм. На боковых сторонах выштамповка с логотипом бренда. В зависимости от сборки можно будет выбрать между черной и белой вариантами окраски.

Девять лопастей из полупрозрачного пластика, вся площадь которых во время работы подсвечивается. Это D-RGB подсветка с 3-пиновым коннектором. Работать может как самостоятельно, подключив все вентиляторы каскадом, так и в комплекте предусмотрели переходник для подключения к A-RGB разъему.

Установлен гидродинамический подшипник. Заявлен ресурс службы в 30 тысяч часов.

Скорость вращения у Phanteks PH-F140M25 регулируется в диапазоне от 400 до 1800 оборотов в минуту. Максимальное давление 2.8 H20.

Тесты

Для изучения уровня шума вентилятор устанавливался на радиатор башенной системы охлаждения в условиях открытого стенда. На расстоянии 30 сантиметров создаваемый уровень шума был на уровне 37.2 dBA.

Нагрузку на процессор создавали утилитой Cinebench R20. При этом уровень шума поднимался до 41.5 dBA.

Phanteks PH-F140M25 обзор

Итоги

В традиционной сборке в корпусе с закрытыми стенками работу вентиляторов будет неслышно.Phanteks PH-F140M25 – корпусные вентиляторы с низким уровнем шума, D-RGB подсветкой, регулируемой скоростью вращения, каскадным подключением и 5-летней гарантией.