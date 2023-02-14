Обзор Phanteks PH-F140M25 (M25 DRGB). Тихие вентиляторы для игровых систем

Приобрести его можно в российских магазинах за 1400 рублей, а также доступен набором из трех вентиляторов. Сопровождаются 5-летней гарантией.в
На коробке помимо изображения с работающей подсветкой есть все данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор винтов для фиксации на стенке корпуса и кабель синхронизации подсветки.
Толщина корпуса 25 мм. На боковых сторонах выштамповка с логотипом бренда. В зависимости от сборки можно будет выбрать между черной и белой вариантами окраски.
Девять лопастей из полупрозрачного пластика, вся площадь которых во время работы подсвечивается. Это D-RGB подсветка с 3-пиновым коннектором. Работать может как самостоятельно, подключив все вентиляторы каскадом, так и в комплекте предусмотрели переходник для подключения к A-RGB разъему.
Установлен гидродинамический подшипник. Заявлен ресурс службы в 30 тысяч часов.
Скорость вращения у Phanteks PH-F140M25 регулируется в диапазоне от 400 до 1800 оборотов в минуту. Максимальное давление 2.8 H20.
Нагрузку на процессор создавали утилитой Cinebench R20. При этом уровень шума поднимался до 41.5 dBA.
В традиционной сборке в корпусе с закрытыми стенками работу вентиляторов будет неслышно.