Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач

Тестируемый сегодня монитор Philips 242B9T поддерживает технологию SmoothTouch. Это многофункциональная модель, которая может использоваться как в условиях дома и офиса, так и в общественных пространствах, например, при оформлении инсталляций или интерактивных панелей для вывода справочной информации или элементов управления.

Комплектация

Эту модель можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.Его комплект включает заглушку для панели портов ввода/вывода, сетевой кабель, USB, аудиокабель, блок питания, различную документацию, а также кабели VGA, HDMI и DisplayPort. Упаковано все в коробку из транспортировочного картона.

Внешний вид

Подставка изначально установлена на корпус. Широкое основание и усиленные опорные стойки.

Стоит на ней он устойчиво. Подставка позволяет наклонять монитор вперед и назад. Отдельно отметим вертикальное положение.

Поверхность экрана с антибликовым покрытием. Сенсорный слой у Philips 242B9T распознает до 10 одновременных касаний.

Мы проверяли работу с операционной системой Windows 10, как подключая к системному блоку, так и ноутбуку. Во всех этих сценариях работало корректно.

Для подключения источника сигнала на панели портов доступны DisplayPort, HDMI, VGA и DVI-D. Этот набор дает широкую совместимость, включая и устаревшие видеокарты и устройства.

Отдельной группой расположен USB-разъем с хабом. Он скоростной, позволяя подключать накопители и проводить зарядку носимых устройств.

Есть встроенная акустика. Это два динамика по 2 Вт каждый. Стереозвучание. В условиях общественного места позволяет отказаться от отдельной акустики.

Корпус устройства защищен от воды и пыли. Его защита соответствует требованиям стандарта IP54.

Настройки

На нижнем торце сгруппированы механические кнопки управления. По центру нижней рамки нанесен логотип производителя.Оснащен Philips 242B9T матрицей IPS с подсветкой WLED. Диагональ 23.8 дюйма. Разрешение Full HD. Частота обновления 75 Гц.Меню управления с характерным для этого производителя оформлением. Интерфейс на русском языке. Включается режим LowBlue с уменьшением вредного синего свечения.

Вручную выбирается источник сигнала.

Проводится корректировка изображения. Управление аудио.

Готовые цветовые профили. Корректировка цветового баланса.

Предустановленные режимы: простое чтение, управление, фото, кино, игры, экономичный.

Итоги

Philips 242B9T – монитор с сенсорным управлением, поддерживающий несколько одновременных касаний, выполненный в защищенном от воды и пыли корпусе. Рассматривать его можно для установки дома, в офисе или общественном месте, предполагающем взаимодействие с посетителями. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".