Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач

Эту модель можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.
КомплектацияЕго комплект включает заглушку для панели портов ввода/вывода, сетевой кабель, USB, аудиокабель, блок питания, различную документацию, а также кабели VGA, HDMI и DisplayPort. Упаковано все в коробку из транспортировочного картона.
Внешний видПодставка изначально установлена на корпус. Широкое основание и усиленные опорные стойки.
Стоит на ней он устойчиво. Подставка позволяет наклонять монитор вперед и назад. Отдельно отметим вертикальное положение.
Поверхность экрана с антибликовым покрытием. Сенсорный слой у Philips 242B9T распознает до 10 одновременных касаний.
Мы проверяли работу с операционной системой Windows 10, как подключая к системному блоку, так и ноутбуку. Во всех этих сценариях работало корректно.
Для подключения источника сигнала на панели портов доступны DisplayPort, HDMI, VGA и DVI-D. Этот набор дает широкую совместимость, включая и устаревшие видеокарты и устройства.
Отдельной группой расположен USB-разъем с хабом. Он скоростной, позволяя подключать накопители и проводить зарядку носимых устройств.
Есть встроенная акустика. Это два динамика по 2 Вт каждый. Стереозвучание. В условиях общественного места позволяет отказаться от отдельной акустики.
Корпус устройства защищен от воды и пыли. Его защита соответствует требованиям стандарта IP54.
На нижнем торце сгруппированы механические кнопки управления. По центру нижней рамки нанесен логотип производителя.
Оснащен Philips 242B9T матрицей IPS с подсветкой WLED. Диагональ 23.8 дюйма. Разрешение Full HD. Частота обновления 75 Гц.
НастройкиМеню управления с характерным для этого производителя оформлением. Интерфейс на русском языке. Включается режим LowBlue с уменьшением вредного синего свечения.
Вручную выбирается источник сигнала.
Проводится корректировка изображения. Управление аудио.
Готовые цветовые профили. Корректировка цветового баланса.
Предустановленные режимы: простое чтение, управление, фото, кино, игры, экономичный.
ИтогиPhilips 242B9T – монитор с сенсорным управлением, поддерживающий несколько одновременных касаний, выполненный в защищенном от воды и пыли корпусе. Рассматривать его можно для установки дома, в офисе или общественном месте, предполагающем взаимодействие с посетителями. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
Philips 242B9T получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".