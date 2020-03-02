Обзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камерой

2020-03-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Philips 271B8QJKEB; [61]
В центре внимания сегодня 27-дюймовый IPS-монитор с Full HD разрешением и частотой 60 Гц. Это недорогая модель с поддержкой LowBlue и широкими углами обзора. Классическое соотношение сторон 16:9. Из особенностей также отметим встроенный модуль веб-камеры.

Philips 271B8QJKEB

К моменту публикации он уже доступен в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Philips 271B8QJKEB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает подставку, аудиокабель, HDMI-кабель, USB-кабель, VGA-кабель, силовой кабель и диск с программным обеспечением.

Philips 271B8QJKEB

Внешний вид

Выполнен в классическом варианте с характерным для Philips внешним видом. Основным материалом выступает черный матовый пластик.

Philips 271B8QJKEB

Рамки вокруг дисплея шириной в 1 см. В правом нижнем углу расположена группа кнопок управления с маркировкой.

Philips 271B8QJKEB

Особенностью Philips 271B8QJKEB стал встроенный модуль веб-камеры с Full HD разрешением и микрофоном. Выполнена она в виде выдвижного блока, скрывающегося на верхней рамке.

Philips 271B8QJKEB

Для её работы будет необходимо подключить монитор к корпусу с помощью USB-кабеля. Сама такая реализация удобнее и практичнее, чем отдельно устанавливаемая камера. Также решается вопрос приватности.

Philips 271B8QJKEB

Монитор оснащен двумя скоростными USB-разъемами на боковой грани и одним USB 2.0. Есть разъем с оптимизацией под зарядку смартфонов. Могут быть полезны для подключения периферии или накопителей.

Philips 271B8QJKEB

Хороший набор разъемов для ввода изображения, состоящий из DisplayPort, DVI-D, HDMI и D-SUB. Аудиовход и аудиовыход. Блок питания внутренний.

Philips 271B8QJKEB

Подставка разборная. Она поддерживает портретный режим, поворот относительно точки установки, наклон панели вперед и назад. Стоит на подставке устойчиво.

Philips 271B8QJKEB

Вместо подставки можно будет зафиксировать монитор на VESA-кронштейне.

Philips 271B8QJKEB

Монитор располагает двумя встроенными динамиками по 2 Вт каждый. В условиях офиса позволяет отказаться от отдельной акустики.

Philips 271B8QJKEB

Установлена 27-дюймовая матрица с разрешением Full HD. Частота обновления 60 Гц. Технологии LowBlue и FlickerFree.

Philips 271B8QJKEB

Настройки

Philips 271B8QJKEB

Philips 271B8QJKEB предлагает детальные ручные настройки. Режим LowBlue, параметры изображения, порты ввода, громкость динамиков.

Philips 271B8QJKEB

В меню SmartImage есть готовые пресеты под ключевые сценарии эксплуатации данного монитора.

Philips 271B8QJKEB

Тесты Philips 271B8QJKEB

Яркость максимальная

Philips 271B8QJKEB - 263 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 271B8QJKEB - 0.25 cd/m2

Температура цвета

Philips 271B8QJKEB – 7799K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Philips 271B8QJKEB

Задержка, светлые тона – 9.7ms
Задержка, темные тона – 14.1ms

Итоги по Philips 271B8QJKEB

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 271B8QJKEB – эффективный рабочий монитор с Full HD панелью IPS и встроенным модулем веб-камеры. Невысокая стоимость, классический внешний вид, детальные настройки, функциональная подставка, широкие углы обзора, набор разъемов, встроенная акустика, порты USB 3.0.
Philips 271B8QJKEB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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