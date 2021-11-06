Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы

Средняя стоимость на момент начала ноября составляет 3290 рублей, согласно базе маркетплейса Яндекс.Маркет.
Эти разъемы не поддерживают горячей замены. Сами находятся в защищенном отсеке, скрываясь под аккумулятором.
Задняя крышка с текстурным покрытием. Оно обеспечивает хорошее сцепление в руках и не скользит по поверхности стола.
В отличие от смартфонов, этот телефон можно безопасно эксплуатировать без установки в защитный чехол, не подвергая риску появления царапин и не тратя время на очистку следов пальцев.
В верхней зоне крышки выведена решетка динамика, она не перекрывается ладонью. Рядом объектив камеры.
На нижнем торце у Philips Xenium E185 аудиоразъем под гарнитуру или наушники, разъем microUSB и полноразмерный USB.
Последний дает возможность использовать телефон в режиме внешней батарейки, заряжая смартфон или носимые аксессуары.
На верхнем торце фонарик. Включается и выключается нажатием на кнопку. Яркости достаточно для того, чтобы подсветить замок или тропинку в ночное время.
Половину лицевой стороны занимает дисплей. В нижней части клавиатура, пятипозиционный джойстик и кнопки управления.
За работу телефона отвечает процессор MediaTek MTK6261D. Располагает 32 Мбайт постоянной и оперативной памяти. При длительном тестировании не сталкивались с заметными зависаниями или проблемами в запуске встроенных инструментов и приложений.
Память под хранение данных можно расширить при помощи карты памяти. Например, под хранение музыки для дальнейшего прослушивания через mp3-плеер. Может работать с двумя SIM разных операторов.
Меню выполнено в виде иконок, размещенных сеткой 3 на 3: музыка, файлы, камера, контакты, сообщения, телефон, органайзер, приложения и настройки. Часть из них содержит дополнительные подразделы.
В разделе мультимедиа: галерея, аудиоплеер, видеоплеер, видеокамера, диктофон и FM-радио. Органайзер содержит следующие пункты: будильник, календарь, калькулятор, фонарик и PowerBank.
У телефона есть встроенная память для хранения контактов.