Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы

На фоне повсеместного распространения смартфонов кнопочные телефоны перешли в нишевый сегмент и их еще рано списывать со счетов. Как пример, изучаемый сегодня Philips Xenium E185, дает около 45 дней автономной работы, позволяя на весь этот период оставаться на связи, принимая звонки и обмениваясь текстовыми сообщениями.

Philips Xenium E185

Средняя стоимость на момент начала ноября составляет 3290 рублей, согласно базе маркетплейса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется телефон в коробке, оформленной в ярко-желтом цвете. Стартовый набор включает USB-кабель, батарея, адаптер питания и руководство пользователя на русском языке.

Philips Xenium E185

Philips Xenium E185 обзор

Внешний вид

Перед включением телефона необходимо будет снять крышку и установить комплектный аккумулятор. Под крышкой также скрываются два отдельных слота под полноразмерную SIM и карту памяти формата microSD.

Philips Xenium E185

Эти разъемы не поддерживают горячей замены. Сами находятся в защищенном отсеке, скрываясь под аккумулятором.

Philips Xenium E185

Задняя крышка с текстурным покрытием. Оно обеспечивает хорошее сцепление в руках и не скользит по поверхности стола.

Philips Xenium E185

В отличие от смартфонов, этот телефон можно безопасно эксплуатировать без установки в защитный чехол, не подвергая риску появления царапин и не тратя время на очистку следов пальцев.

Philips Xenium E185

В верхней зоне крышки выведена решетка динамика, она не перекрывается ладонью. Рядом объектив камеры.

Philips Xenium E185

На нижнем торце у Philips Xenium E185 аудиоразъем под гарнитуру или наушники, разъем microUSB и полноразмерный USB.

Philips Xenium E185

Последний дает возможность использовать телефон в режиме внешней батарейки, заряжая смартфон или носимые аксессуары.

Philips Xenium E185

На верхнем торце фонарик. Включается и выключается нажатием на кнопку. Яркости достаточно для того, чтобы подсветить замок или тропинку в ночное время.

Philips Xenium E185

Половину лицевой стороны занимает дисплей. В нижней части клавиатура, пятипозиционный джойстик и кнопки управления.

Philips Xenium E185

Оснащение

Установлен 2.8-дюймовый экран с хорошей читаемостью при эксплуатации на улице и в помещении. Шрифты и выводимая информация хорошо читаемы.

Philips Xenium E185

За работу телефона отвечает процессор MediaTek MTK6261D. Располагает 32 Мбайт постоянной и оперативной памяти. При длительном тестировании не сталкивались с заметными зависаниями или проблемами в запуске встроенных инструментов и приложений.

Philips Xenium E185

Память под хранение данных можно расширить при помощи карты памяти. Например, под хранение музыки для дальнейшего прослушивания через mp3-плеер. Может работать с двумя SIM разных операторов.

Аккумулятор

На борту аккумулятор с емкостью 3100 мАч. В режиме обычной эксплуатации дает более 1 месяца автономной работы с ежедневными звонками. При использовании в качестве дополнительного можно будет активировать в настройках режим PowerBank и провести зарядку основного смартфона.

Интерфейс

Интерфейс Philips Xenium E185 на русском языке. Для главного экрана можно выбрать фоновое изображение.

Philips Xenium E185

Меню выполнено в виде иконок, размещенных сеткой 3 на 3: музыка, файлы, камера, контакты, сообщения, телефон, органайзер, приложения и настройки. Часть из них содержит дополнительные подразделы.

Philips Xenium E185

В разделе мультимедиа: галерея, аудиоплеер, видеоплеер, видеокамера, диктофон и FM-радио. Органайзер содержит следующие пункты: будильник, календарь, калькулятор, фонарик и PowerBank.

Philips Xenium E185

У телефона есть встроенная память для хранения контактов.

Philips Xenium E185

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips Xenium E185 – кнопочный телефон с длительным временем автономной работы. Станет отличным выбором в качестве надежного средства связи в поездках или работе вне помещения. Хорошее техническое оснащение, невысокая стоимость, режим внешней батарейки с выходным полноразмерным USB, фонарик.
Philips Xenium E185 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips Xenium E185
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