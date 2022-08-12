Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой

Приобрести ее можно в среднем за 3390 рублей.
Поставляется в коробке ярко-желтого цвета с логотипом бренда и данными по ключевым характеристикам. Комплект его включает аккумулятор, USB-кабель, адаптер питания и руководство пользователя.
Выполнен из прочного пластика, по краям дополнительные утолщения. Злоупотреблять этим не стоит, это только страховка от случайных падений.
Задняя крышка с текстурным покрытием в виде сетки с мелкими ячейками. Она улучшает сцепление и снижает риск выскальзывания из рук.
Громкость достаточна для того, чтобы не пропустить входящий вызов при нахождении телефона в соседней комнате.
Разъемы скрываются под защитной заглушкой. Тут microUSB, используемый для восстановления заряда, аудиоразъем для гарнитуры, а также полноразмерный USB.
Телефон можно использовать в качестве внешней батарейки для зарядки аксессуаров или смартфона.
На боковой грани дополнительная механический переключатель, отвечающий за включение и выключение фонарика. Светодиод выведен на верхней грани.
Крышка у смартфона съемная. Под ней скрывается отсек для установки аккумулятора, два слота под полноразмерные SIM и слот для карты памяти. Последнюю можно использовать для записи библиотеки любимой музыки или аудиокниг с последующим прослушиванием, подключив гарнитуру.
Объем встроенной и оперативной памяти составляет 32 Мбайт. Под мультимедиа и графику можно добавить карту памяти формата microSD.
Работает в сети 2G, можно поставить две полноразмерные SIM. Также есть модуль Bluetooth 2.1. За время эксплуатации в условиях города и пригорода не испытывали проблем с качеством приема. Прием уверенный. Собеседника слышно хорошо, голос передавал без искажения.
Интерфейс на русском языке. Меню представлено в виде сетки с иконками по 3 в 3 ряда.
В разделе приложений доступны: органайзер, секундомер, календарь, калькулятор. Отдельным пунктом активация зарядки по USB.
Мультимедиа возможности у Philips Xenium E2301 включают галерею, аудиоплеер, видеоплеер, видеокамеру, диктофон и радио. Для приема радиостанций нужно подключить проводные наушники.
Есть раздел с подробными настройками, включающий профили, элементы безопасности, параметры дисплея.
Камера с низким разрешением, она заметно уступает по детализации тем, что привыкли видеть в смартфонах. Подойдет для съемки документов при хорошем освещении.