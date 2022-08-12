Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой

Несмотря на повсеместное распространение смартфонов, в России сохраняется заметная доля кнопочных телефонов. Согласно последним данным, это 25% от всей абонентской базы, около 10 миллионов «трубок». Они в большинстве своем лишены недостатка в виде короткого времени автономной работы, компактнее и дешевле. Тестируемую сегодня новинку Philips Xenium E2301 можно использовать и как основной, и как резервный телефон.

Комплектация

Приобрести ее можно в среднем за 3390 рублей.

Поставляется в коробке ярко-желтого цвета с логотипом бренда и данными по ключевым характеристикам. Комплект его включает аккумулятор, USB-кабель, адаптер питания и руководство пользователя.

Внешний вид

Представлен телефон в двух вариантах расцветки корпуса. Это темно-серая с оранжевой окантовкой и темно-зеленая с серебристой.

Выполнен из прочного пластика, по краям дополнительные утолщения. Злоупотреблять этим не стоит, это только страховка от случайных падений.

Задняя крышка с текстурным покрытием в виде сетки с мелкими ячейками. Она улучшает сцепление и снижает риск выскальзывания из рук.В верхней зоне выведен объектив 0.3 Мп камеры. Не выступает за пределы крышки, исключая риск появления царапин. Рядом с ним решетка встроенного динамика.

Громкость достаточна для того, чтобы не пропустить входящий вызов при нахождении телефона в соседней комнате.Лицевая сторона у Philips Xenium E2301 с традиционной компоновкой. Верхнюю половину занимает цветной дисплей, нижнюю цифровая клавиатура с пятипозиционным джойстиком, кнопками ответа и сброса вызова.

Разъемы скрываются под защитной заглушкой. Тут microUSB, используемый для восстановления заряда, аудиоразъем для гарнитуры, а также полноразмерный USB.

Телефон можно использовать в качестве внешней батарейки для зарядки аксессуаров или смартфона.

На боковой грани дополнительная механический переключатель, отвечающий за включение и выключение фонарика. Светодиод выведен на верхней грани.

Крышка у смартфона съемная. Под ней скрывается отсек для установки аккумулятора, два слота под полноразмерные SIM и слот для карты памяти. Последнюю можно использовать для записи библиотеки любимой музыки или аудиокниг с последующим прослушиванием, подключив гарнитуру.

Оснащение и связь

Для вывода изображения в нем используется дисплей с диагональю 2.8 дюйма. Это цветная TFT-матрица с разрешением 320х240 пикселей. Изображение читаемо в помещении и на улице.

Объем встроенной и оперативной памяти составляет 32 Мбайт. Под мультимедиа и графику можно добавить карту памяти формата microSD.

Работает в сети 2G, можно поставить две полноразмерные SIM. Также есть модуль Bluetooth 2.1. За время эксплуатации в условиях города и пригорода не испытывали проблем с качеством приема. Прием уверенный. Собеседника слышно хорошо, голос передавал без искажения.

Интерфейс

Интерфейс характерен для кнопочных телефонов Philips Xenium. Работает стабильно, видимых зависаний за время эксплуатации в течение нескольких недель замечено не было.

Интерфейс на русском языке. Меню представлено в виде сетки с иконками по 3 в 3 ряда.

В разделе приложений доступны: органайзер, секундомер, календарь, калькулятор. Отдельным пунктом активация зарядки по USB.

Мультимедиа возможности у Philips Xenium E2301 включают галерею, аудиоплеер, видеоплеер, видеокамеру, диктофон и радио. Для приема радиостанций нужно подключить проводные наушники.

Есть раздел с подробными настройками, включающий профили, элементы безопасности, параметры дисплея.

Автономная работа

Итоги

Камера с низким разрешением, она заметно уступает по детализации тем, что привыкли видеть в смартфонах. Подойдет для съемки документов при хорошем освещении.Оснащается телефон аккумулятором с емкостью 3000 мАч. При эксплуатации в качестве дополнительного средства связи зарядки хватает на 4 недели. Использование в активном режиме с частыми голосовыми вызовами даст около 1.5-2 недель.Philips Xenium E2301 – крепкий кнопочный телефон с длительным временем автономной работы, располагающий двумя слотами под SIM с хорошим качеством связи, встроенным MP3-плеером и радио, поддерживающий режим работы в качестве внешней батарейки и оснащенный фонариком. К условным минусам отнесем microUSB, в 2022 году оптимальным будет USB-C.