Обзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублей

2017-12-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Plantronics RIG 400; [2139]
Летом прошлого года мы проводили тестирование модульной игровой гарнитуры Plantronics RIG 500E, вслед за ней Plantronics RIG 600 также оставившей самые положительные впечатления. Сегодня продолжая изучение игровой линейки этого производителя, мы изучим наушники Plantronics RIG 400, относящейся к недорогому сегменту. Ориентированы они на использование в пару с компьютером и носимыми устройствами, оснащенными классическим 3.5-мм аудиоразъемом. Также в этой серии вышли версии под консоли Xbox - Plantronics RIG 400 HX и под консоли Playstation - Plantronics RIG 400 HS.

Plantronics RIG 400

Это первый подробный обзор данной гарнитуры в сети, рады поделиться опытом её эксплуатации. Средняя стоимость на момент публикации, по данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 2850 рублей.

Plantronics RIG 400 обзор

Комплектация

Поставляются в коробке с изображением гарнитуры и данными по её конструктивным особенностям и техническим характеристикам.

Plantronics RIG 400

Комплект включает съемный микрофон, переходник на раздельный канал и набор документации.

Plantronics RIG 400

Внешний вид

Визуально Plantronics RIG 400 похожа на Plantronics RIG 500E, даже сохранена модульность конструкции. Эта модель не выглядит бюджетной, хорошо сложена и отличается хорошим качеством сборки, а также подобранных материалов.

Plantronics RIG 400

Интересно смотрится сочетание текстуры под карбон и золотистых вставок. Такой же дизайн и у пульта ДУ, зафиксированного на проводе подключения.

Plantronics RIG 400

Оголовье выполнено из пластика с матовым покрытием. Инженерам удалось найти удачный баланс между легкостью и прочностью.

Plantronics RIG 400

Механизма регулировки длины не предусмотрено, вместо этого на внутреннем периметре есть дополнительный подвес, обтянутый тканью.

Plantronics RIG 400

Также пользовать может снять обе чашки и выбрать оптимальное положение фиксации на оголовье. Всего три положения, предлагающий широкий диапазон регулировки.

Plantronics RIG 400

Эта конструктивная особенность подстраховывает владельца от полного выхода из строя при случайном повреждении оголовья, его просто можно будет заменить.

Plantronics RIG 400

Круглые чашки с мягкими амбушюрами, внутри которых скрываются 40 мм неодимовые динамики.

Plantronics RIG 400

Ножка микрофона у Plantronics RIG 400 съемная. Гибка ножка позволит выбрать оптимальное расстояние и расположение.

Plantronics RIG 400

Кабель-менеджмент несъемный. Провод выходит с обоих чашек, связано это с конструктивной особенностью, касающейся возможности съема чашек с оголовья.

Plantronics RIG 400

На проводи зафиксирован пульт ДУ с механической кнопкой выключения микрофона и регулировки уровня громкости. Кабель подключения устойчив к запутыванию. На конце позолоченный Г-образный коннектор.

Тесты

Plantronics RIG 400 совместима с различными типами устройств: компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, плееры и консоли. Любой источник звука, оснащенный аудиоразъемом. Наушники мы тестировали в играх и при прослушивании музыки. Звук сбалансирован на широком диапазоне частот Звучание определенно понравится многим геймерам, обеспечивается насыщенное и яркое звучание в динамических сценах. Взрывы, выстрелы с детализацией. Подойдут они и для прослушивания музыкальных композиций.

Plantronics RIG 400

Наушники легкие, удобно сидят на голове. В плане эргономики они выступают в лучшем свете. Длительное ношение не вызывает усталости и дискомфорта. На голову не давят, при поворотах не смещаются.

Plantronics RIG 400

Отдельной похвалы заслуживает качество передачи голоса встроенным микрофоном. Наушники могут использоваться для проведения стрим-трансляций и онлайн игр с координированием действий в голосовом чате.

Plantronics RIG 400

Итоги по Plantronics RIG 400

Золото. Выбор редакции MegaObzorНевысокая стоимость, высокое качество исполнение, хорошее звучание и чувствительный микрофон делает Plantronics RIG 400, одними из лучших игровых наушников в ценовом сегменте до 3000 рублей. Также к плюсам отнесем модульную конструкцию, съемный микрофон, универсальное подключение, мягкие амбушюры, легкий вес.
Plantronics RIG 400 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынкеОбзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынке
Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь
Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6
Обзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублейОбзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублей
Обзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформерОбзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформер
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9Прежде всего, стоит отметить, что бренд Panasonic мне очень нравится и их фотоаппараты можно считать одни...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мы...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мыПрактически у каждого современного человека есть компьютер, будь то дома или в офисе. Сегодня мы бы хотел...
Обзор LIKE. Новая социальная сеть...
Обзор LIKE. Новая социальная сетьСовременный интернет сильно изменился - раньше мы с трудом загружали тестовые страницы в сети, теперь же ...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. Ид...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. ИдМы уже писали несколько новостей о планшете Chuwi CoreBook...
Обзор Cooking. Готовка для людей...
Обзор Cooking. Готовка для людейПодавляющее большинство приложений, которые создаются для кулинаров, рассчитаны именно на кулинаров - люд...
Предварительный обзор Corsair Crystal Se...
Предварительный обзор Corsair Crystal SeПроизводителям игровых корпусов достаточно проблематично привлечь внимание своих потенциальных покупателе...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBG...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBGРазработчики мобильных игр понимают, что привлечь аудиторию можно не только за счет качества контента, ка...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная н...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная нВ последнее время технологическое развитие мобильных телефонов позволило разработчикам создавать действит...
Обзор World Creator. Интересная головоло...
Обзор World Creator. Интересная головолоНа самом деле, от игры World Creator я не ожидал того, что я получил в итоге. Я за этот год посмотрел оче...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. Са...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. СаМногие пользователи думают, что видеокарты создаются исключительно для игровых задач и для чего-то еще он...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцы...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцыНекоторые разработчики мобильных игр стараются делать серьезные проекты, но у них совершенно ничего не по...
Обзор «Набора для конструирования и прог...
Обзор «Набора для конструирования и прогНовый конструктор «Набор для конструирования и программирования LEGO® BOOST» – находка для тех, кто хочет...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor