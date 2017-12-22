Обзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублей

Летом прошлого года мы проводили тестирование модульной игровой гарнитуры Plantronics RIG 500E, вслед за ней Plantronics RIG 600 также оставившей самые положительные впечатления. Сегодня продолжая изучение игровой линейки этого производителя, мы изучим наушники Plantronics RIG 400, относящейся к недорогому сегменту. Ориентированы они на использование в пару с компьютером и носимыми устройствами, оснащенными классическим 3.5-мм аудиоразъемом. Также в этой серии вышли версии под консоли Xbox - Plantronics RIG 400 HX и под консоли Playstation - Plantronics RIG 400 HS.

Plantronics RIG 400 обзор

Это первый подробный обзор данной гарнитуры в сети, рады поделиться опытом её эксплуатации. Средняя стоимость на момент публикации, по данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 2850 рублей.

Комплектация

Поставляются в коробке с изображением гарнитуры и данными по её конструктивным особенностям и техническим характеристикам.

Комплект включает съемный микрофон, переходник на раздельный канал и набор документации.

Внешний вид

Визуально Plantronics RIG 400 похожа на Plantronics RIG 500E, даже сохранена модульность конструкции. Эта модель не выглядит бюджетной, хорошо сложена и отличается хорошим качеством сборки, а также подобранных материалов.

Интересно смотрится сочетание текстуры под карбон и золотистых вставок. Такой же дизайн и у пульта ДУ, зафиксированного на проводе подключения.

Оголовье выполнено из пластика с матовым покрытием. Инженерам удалось найти удачный баланс между легкостью и прочностью.

Механизма регулировки длины не предусмотрено, вместо этого на внутреннем периметре есть дополнительный подвес, обтянутый тканью.

Также пользовать может снять обе чашки и выбрать оптимальное положение фиксации на оголовье. Всего три положения, предлагающий широкий диапазон регулировки.

Эта конструктивная особенность подстраховывает владельца от полного выхода из строя при случайном повреждении оголовья, его просто можно будет заменить.

Круглые чашки с мягкими амбушюрами, внутри которых скрываются 40 мм неодимовые динамики.

Ножка микрофона у Plantronics RIG 400 съемная. Гибка ножка позволит выбрать оптимальное расстояние и расположение.

Кабель-менеджмент несъемный. Провод выходит с обоих чашек, связано это с конструктивной особенностью, касающейся возможности съема чашек с оголовья.

Тесты

На проводи зафиксирован пульт ДУ с механической кнопкой выключения микрофона и регулировки уровня громкости. Кабель подключения устойчив к запутыванию. На конце позолоченный Г-образный коннектор.Plantronics RIG 400 совместима с различными типами устройств: компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, плееры и консоли. Любой источник звука, оснащенный аудиоразъемом. Наушники мы тестировали в играх и при прослушивании музыки. Звук сбалансирован на широком диапазоне частот Звучание определенно понравится многим геймерам, обеспечивается насыщенное и яркое звучание в динамических сценах. Взрывы, выстрелы с детализацией. Подойдут они и для прослушивания музыкальных композиций.

Наушники легкие, удобно сидят на голове. В плане эргономики они выступают в лучшем свете. Длительное ношение не вызывает усталости и дискомфорта. На голову не давят, при поворотах не смещаются.

Отдельной похвалы заслуживает качество передачи голоса встроенным микрофоном. Наушники могут использоваться для проведения стрим-трансляций и онлайн игр с координированием действий в голосовом чате.

Итоги по Plantronics RIG 400

Невысокая стоимость, высокое качество исполнение, хорошее звучание и чувствительный микрофон делает Plantronics RIG 400, одними из лучших игровых наушников в ценовом сегменте до 3000 рублей. Также к плюсам отнесем модульную конструкцию, съемный микрофон, универсальное подключение, мягкие амбушюры, легкий вес.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".