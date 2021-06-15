Обзор Polaris PVCR 0833 IQ Home. Умный робот-пылесос с Марусей и Алисой

Не так давно компания Polaris пополнила линейку умных устройств сразу несколькими интересными новинками. Одна из них — это робот-пылесос Polaris PVCR 0833 WI-FI IQ Home с дистанционным управлением, интеграцией с голосовыми помощниками, сухой уборкой с регулируемой мощностью и несколькими режимами уборки, поддержкой расписания и пультом ДУ.

Комплектация

Приобрести его можно на момент публикации за 18 500 рублей.Упакован в коробку с ручкой для переноски. На гранях упаковки приведены ключевые особенности и характеристики.

Polaris PVCR 0833 IQ Home обзор

Внешний вид

Комплект включает зарядную базу с адаптером питания, руководство пользователя и гарантийный талон, дополнительные щетки, запасной HEPA-фильтр, щетку для очистки щеток.Вышел в белом и сером вариантах исполнения. Идеально круглая форма корпуса, традиционная для такого типа устройств.

Невысокий профиль, не превышающий 8 сантиметров, и отсутствие выступающих элементов дает хорошую маневренность, включая уборку вдоль мягкой мебели и под кроватями.

Верхняя панель выполнена из минерального стекла, устойчивого к появлению царапин. Светлые цвета скрывают пыль и возможные загрязнения.

Выведена механическая клавиша, совмещенная со светодиодным индикатором. Поддерживаются звуковые уведомления. Громкость можно будет отрегулировать.

На боковой грани гнездо питания, позволяющее провести сеанс зарядки напрямую без зарядной базы. Здесь же механический тумблер.

Polaris PVCR 0833 IQ Home оснащается съемным контейнером для сухих загрязнений. Емкость его составляет 500 мл.

Снимается нажатием на механический фиксатор. Открытие и удаление накопленных загрязнений проходит без контакта с руками. В конструкции применен выпускной HEPA-фильтр, отсеивающий мельчайшую пыль.

За перемещение по полу отвечают два колеса с грунтозацепами, установленные на амортизаторах. Съезжает и заезжает на ковры без пробуксовки.

Используется группа датчиков, состоящая из инфракрасных сенсоров для ориентации в помещении и предотвращения ударов по стенам, а также перепада высоты. Робот-пылесос автоматически определяет свесы и лестницы, останавливаясь и сменяя направление движения.

Две щетки-кисточки по краям собирают загрязнения и направляют в сопло с турбощеткой. Намотавшиеся со временем нитки и волосы можно будет убрать, сняв щетки и воспользовавшись комплектным аксессуаром. Предусмотрели сменный набор щеток.

На лицевой панели у Polaris PVCR 0833 IQ Home амортизационный бампер. Он смягчает контакты с мебелью и твердыми поверхностями.

Парковку и автоматическую зарядку после завершения уборки робот-пылесос проводит на зарядной базе.

Софт

Есть пульт для запуска и остановки уборки, ручного выбора направлений и поворотов, смены режимов работы.Совместимая техника и умные устройства используют общее приложение Polaris IQ Home. Для соединения и дистанционного управления отвечает Wi-Fi модуль. Начальное сопряжение проходит с наглядными подсказками. Разобраться будет несложно, даже не имея опыта.

В окне управления выводится пульт ручной навигации. Кнопка старта и остановки уборки. Выводится текущий статус и уровень заряда батареи.

Кнопки выбора режимов: автоматический, по периметру, точечная и возврат на базу. Поддерживается функция «НАЙДИ МЕНЯ». При ее активации устройство издает хорошо слышимый сигнал.

Владелец в приложении сможет задать расписание уборки, выбрав частоту уборки, дни и время. Так можно автоматизировать процесс поддержания чистоты в помещении.

Голосовое управление

Выводятся данные по оставшемуся ресурсу расходников. При замене расходников необходимо нажать кнопку «Заменить» в приложении, после чего счетчик будет сброшен.Polaris PVCR 0833 IQ Home поддерживает интеграцию с популярными экосистемами, включая голосовых помощников Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru. Интеграция проходит через объединение аккаунтов по инструкции, после этого совместимым устройствам присваивается имя на русском языке и комната размещения.

Запустить уборку можно прямо с приложения Яндекс. Здесь же выбор режима и скорость работы.

Выводится список с примерами команд. Запуск, остановка уборки, выбор уборки и завершение с таймером, запрос текущего статуса.

Алиса Polaris PVCR 0833 IQ Home

Тесты

Мы используем устройства этого производителя в течение длительного времени и можем отметить, что за весь период не было замечено проблем со стабильностью управления и скоростью передачи команд. С примерами по традиции можно ознакомиться в ролике ниже.Этот робот-пылесос поддерживает только сухую уборку. Основное время использовали автоматический режим, при котором Polaris PVCR 0833 IQ Home проходит всю площадь квартиры, возвращаясь после завершения на зарядную базу. Запуск с интервалом в 1-3 дня в зависимости от наличия домашних животных и детей позволяет поддерживать чистоту полового покрытия без необходимости ручной уборки.

Эффективно собирает сухие загрязнения с разных типов полового покрытия. На коврах можно будет повысить вручную мощность и перевести в режим точечной уборки. Подходит для ковров с низкой и средней высотой ворса. Если не требуется более тщательная уборка ковра, вполне хватает автоматического.

После завершения уборки, в зависимости от степени заполнения контейнера, необходимо провести его очистку. Периодически рекомендуем проводить ревизию щеток-кисточек и турбощетки, удаляя намотавшиеся нитки и волосы.

Итоги