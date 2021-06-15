Обзор Polaris PVCR 0833 IQ Home. Умный робот-пылесос с Марусей и Алисой

Не так давно компания Polaris пополнила линейку умных устройств сразу несколькими интересными новинками. Одна из них — это робот-пылесос Polaris PVCR 0833 WI-FI IQ Home с дистанционным управлением, интеграцией с голосовыми помощниками, сухой уборкой с регулируемой мощностью и несколькими режимами уборки, поддержкой расписания и пультом ДУ.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Приобрести его можно на момент публикации за 18 500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с ручкой для переноски. На гранях упаковки приведены ключевые особенности и характеристики.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Комплект включает зарядную базу с адаптером питания, руководство пользователя и гарантийный талон, дополнительные щетки, запасной HEPA-фильтр, щетку для очистки щеток.

Polaris PVCR 0833 IQ Home обзор

Внешний вид

Вышел в белом и сером вариантах исполнения. Идеально круглая форма корпуса, традиционная для такого типа устройств.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Невысокий профиль, не превышающий 8 сантиметров, и отсутствие выступающих элементов дает хорошую маневренность, включая уборку вдоль мягкой мебели и под кроватями.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Верхняя панель выполнена из минерального стекла, устойчивого к появлению царапин. Светлые цвета скрывают пыль и возможные загрязнения.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Выведена механическая клавиша, совмещенная со светодиодным индикатором. Поддерживаются звуковые уведомления. Громкость можно будет отрегулировать.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

На боковой грани гнездо питания, позволяющее провести сеанс зарядки напрямую без зарядной базы. Здесь же механический тумблер.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Polaris PVCR 0833 IQ Home оснащается съемным контейнером для сухих загрязнений. Емкость его составляет 500 мл.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Снимается нажатием на механический фиксатор. Открытие и удаление накопленных загрязнений проходит без контакта с руками. В конструкции применен выпускной HEPA-фильтр, отсеивающий мельчайшую пыль.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

За перемещение по полу отвечают два колеса с грунтозацепами, установленные на амортизаторах. Съезжает и заезжает на ковры без пробуксовки.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Используется группа датчиков, состоящая из инфракрасных сенсоров для ориентации в помещении и предотвращения ударов по стенам, а также перепада высоты. Робот-пылесос автоматически определяет свесы и лестницы, останавливаясь и сменяя направление движения.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Две щетки-кисточки по краям собирают загрязнения и направляют в сопло с турбощеткой. Намотавшиеся со временем нитки и волосы можно будет убрать, сняв щетки и воспользовавшись комплектным аксессуаром. Предусмотрели сменный набор щеток.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

На лицевой панели у Polaris PVCR 0833 IQ Home амортизационный бампер. Он смягчает контакты с мебелью и твердыми поверхностями.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Парковку и автоматическую зарядку после завершения уборки робот-пылесос проводит на зарядной базе.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Есть пульт для запуска и остановки уборки, ручного выбора направлений и поворотов, смены режимов работы.

Софт

Совместимая техника и умные устройства используют общее приложение Polaris IQ Home. Для соединения и дистанционного управления отвечает Wi-Fi модуль. Начальное сопряжение проходит с наглядными подсказками. Разобраться будет несложно, даже не имея опыта.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

В окне управления выводится пульт ручной навигации. Кнопка старта и остановки уборки. Выводится текущий статус и уровень заряда батареи.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Кнопки выбора режимов: автоматический, по периметру, точечная и возврат на базу. Поддерживается функция «НАЙДИ МЕНЯ». При ее активации устройство издает хорошо слышимый сигнал.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Владелец в приложении сможет задать расписание уборки, выбрав частоту уборки, дни и время. Так можно автоматизировать процесс поддержания чистоты в помещении.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Выводятся данные по оставшемуся ресурсу расходников. При замене расходников необходимо нажать кнопку «Заменить» в приложении, после чего счетчик будет сброшен.

Голосовое управление

Polaris PVCR 0833 IQ Home поддерживает интеграцию с популярными экосистемами, включая голосовых помощников Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru. Интеграция проходит через объединение аккаунтов по инструкции, после этого совместимым устройствам присваивается имя на русском языке и комната размещения.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Запустить уборку можно прямо с приложения Яндекс. Здесь же выбор режима и скорость работы.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Выводится список с примерами команд. Запуск, остановка уборки, выбор уборки и завершение с таймером, запрос текущего статуса.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Мы используем устройства этого производителя в течение длительного времени и можем отметить, что за весь период не было замечено проблем со стабильностью управления и скоростью передачи команд. С примерами по традиции можно ознакомиться в ролике ниже.

Алиса Polaris PVCR 0833 IQ Home

Тесты

Этот робот-пылесос поддерживает только сухую уборку. Основное время использовали автоматический режим, при котором Polaris PVCR 0833 IQ Home проходит всю площадь квартиры, возвращаясь после завершения на зарядную базу. Запуск с интервалом в 1-3 дня в зависимости от наличия домашних животных и детей позволяет поддерживать чистоту полового покрытия без необходимости ручной уборки.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Эффективно собирает сухие загрязнения с разных типов полового покрытия. На коврах можно будет повысить вручную мощность и перевести в режим точечной уборки. Подходит для ковров с низкой и средней высотой ворса. Если не требуется более тщательная уборка ковра, вполне хватает автоматического.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

После завершения уборки, в зависимости от степени заполнения контейнера, необходимо провести его очистку. Периодически рекомендуем проводить ревизию щеток-кисточек и турбощетки, удаляя намотавшиеся нитки и волосы.

Polaris PVCR 0833 IQ Home

Если среди требований при выборе пылесоса необходимо проведение влажной уборки, рекомендуем обратить внимание на протестированный ранее Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua, но он будет дороже.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorРобот-пылесос Polaris PVCR 0833 IQ Home эффективно решает вопросы поддержания чистоты полового покрытия в квартире, частном доме или офисе. Два уровня мощности, несколько режимов работы, голосовое управление и интеграция в общую систему умного дома, приложение на русском языке с детальными настройками, пульт ДУ, комплект расходников, аккуратный внешний вид, невысокий профиль и хорошая проходимость.
Polaris PVCR 0833 IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PVCR 0833 IQ Home
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