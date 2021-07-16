Обзор Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home. Робот-пылесос с поддержкой голосового управления

Рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей.
Формат исполнения традиционный. На крышке расположен кнопка включения, совмещенная со светодиодными индикаторами.
Поверхность матовая, не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев. На тыльной стороне съемный контейнер.
Выполнен он из полупрозрачного пластика. Сопровождается HEPA-фильтром. Ёмкость пылесборника 0.5 литра.
По периметру Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home распределена группа сенсоров, отвечающих за определения расстояния до стен и препятствий.
Фронтальная сторона с амортизационным бампером, смягчающим контакт с твердыми поверхностями и мягкой мебелью.
На основании два колесика, отвечающих за перемещение по полу и смену направления движения. Грунтозацепы позволят перемещаться по разным типам полового покрытия.
По краям устанавливаются вращающиеся щетки. В комплекте есть две пары таких щеток, давая возможность замены по мере износа. При работе они направляют пыль и сухую грязь в сопло с вращающимся валиком.
Под защитной силиконовой заглушкой выведен механический тумблер питания. Датчики определения высоты, предотвращающие падение с лестницы или отвесных поверхностей.
Зарядная база с отсеком под хранение пульта ДУ. Для более устойчивого расположения на полу на нижнюю поверхность нанесены зоны с липкой лентой.
Пульт помимо кнопок получил монохромный дисплей. С помощью него можно переключать мощность, запускать и останавливать уборку, проводить точечную уборку.
В окне управления выведены данные по заряду батареи, время последней уборки, пульт для ручного перемещения и запуска уборки. Также доступен выбор одного из четырех режимов: автоматическая уборка, уборка по спирали, уборка вдоль стен по периметру помещения и быстрая уборка.
Задается расписание по которому Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home будет начинать уборку. Можно выбрать дни недели, режим уборки и интенсивность. Поддерживается защита от детей.
Интеграция проходит во вкладке «Умный дом». После этого для устройств предлагается присвоить имя на русском языке. В списке выводится дополнительная информация по рабочим параметрам устройств.
Во вкладке управления пылесосом можно включить уборку и просмотреть список поддерживаемых команд. Пример выполнения голосовых команд можно посмотреть в отдельном ролике.
Эффективность уборки высокая, при перемещении не оставляет за собой пыли и загрязнений. После завершения уборки робот автоматически возвращается на базу.
Все способы управления, а включают они тут пульт ДУ, кнопку на корпусе, приложение и системы с голосовыми помощниками, работают стабильно и без сбоев. Емкости контейнера и времени автономной работы хватает на уборку многокомнатной квартиры.