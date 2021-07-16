Обзор Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home. Робот-пылесос с поддержкой голосового управления

Тестируемый сегодня робот-пылесос является одним из самых доступных с поддержкой интеграции в систему умного дома, включая управление голосовыми помощниками Алиса и Маруся. Помимо этого Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home поддерживает три ровня мощности и четыре режима работы. Используемый в нем аккумулятор дает около 2 часов автономной работы с автоматическим возвращением на базу для зарядки.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей.Упакован в коробку с изображением устройства и данными по ключевым его особенностям. Есть ручка для переноски. Комплект включает четыре кисточки, щетку для очистки, сменный HEPA-фильтр, пульт ДУ с батарейками, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home обзор

Внешний вид

Белый цвет, используемый в оформлении, выглядит привлекательно. На полу не привлекает к себе внимание и гармонично вписывается в общий интерьер комнаты.

Формат исполнения традиционный. На крышке расположен кнопка включения, совмещенная со светодиодными индикаторами.

Поверхность матовая, не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев. На тыльной стороне съемный контейнер.

Выполнен он из полупрозрачного пластика. Сопровождается HEPA-фильтром. Ёмкость пылесборника 0.5 литра.

По периметру Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home распределена группа сенсоров, отвечающих за определения расстояния до стен и препятствий.

Фронтальная сторона с амортизационным бампером, смягчающим контакт с твердыми поверхностями и мягкой мебелью.

На основании два колесика, отвечающих за перемещение по полу и смену направления движения. Грунтозацепы позволят перемещаться по разным типам полового покрытия.

По краям устанавливаются вращающиеся щетки. В комплекте есть две пары таких щеток, давая возможность замены по мере износа. При работе они направляют пыль и сухую грязь в сопло с вращающимся валиком.

Под защитной силиконовой заглушкой выведен механический тумблер питания. Датчики определения высоты, предотвращающие падение с лестницы или отвесных поверхностей.

Зарядная база с отсеком под хранение пульта ДУ. Для более устойчивого расположения на полу на нижнюю поверхность нанесены зоны с липкой лентой.

Polaris IQ Home

Пульт помимо кнопок получил монохромный дисплей. С помощью него можно переключать мощность, запускать и останавливать уборку, проводить точечную уборку.Эта модель оснащена модулем Wi-Fi, используемым для дистанционного управления через приложение. Добавление проходит интуитивно, сопровождая наглядными подсказками.

В окне управления выведены данные по заряду батареи, время последней уборки, пульт для ручного перемещения и запуска уборки. Также доступен выбор одного из четырех режимов: автоматическая уборка, уборка по спирали, уборка вдоль стен по периметру помещения и быстрая уборка.

Задается расписание по которому Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home будет начинать уборку. Можно выбрать дни недели, режим уборки и интенсивность. Поддерживается защита от детей.

Маруся

С примером голосового управления с помощью Алисы можно ознакомиться в обзоре Polaris PVCR 0833 IQ Home, вышедшем ранее. Сегодня же предлагаем рассмотреть пример интеграции с Марусей от Mail.ru.

Интеграция проходит во вкладке «Умный дом». После этого для устройств предлагается присвоить имя на русском языке. В списке выводится дополнительная информация по рабочим параметрам устройств.

Маруся управление пылесосом Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Тесты

Во вкладке управления пылесосом можно включить уборку и просмотреть список поддерживаемых команд. Пример выполнения голосовых команд можно посмотреть в отдельном ролике.Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home рассчитан на проведение сухой уборки. Несколько уровней мощности. Турбо режим будет полезен при уборке ковров. Ламинат, плитку, паркет эффективно убирает на начальном уровне.

Эффективность уборки высокая, при перемещении не оставляет за собой пыли и загрязнений. После завершения уборки робот автоматически возвращается на базу.

Итоги

Все способы управления, а включают они тут пульт ДУ, кнопку на корпусе, приложение и системы с голосовыми помощниками, работают стабильно и без сбоев. Емкости контейнера и времени автономной работы хватает на уборку многокомнатной квартиры.Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home станет хорошим выбором при поиске робот-пылесоса для проведения сухой уборки квартиры или дома с запуском по расписанию, вручную или с возможностью интеграцию в систему умного дома с голосовым управлением на русском языке. Аккуратный внешний вид, дополнительные расходники в комплекте, длительное время автономной работы, несколько режимов уборки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".