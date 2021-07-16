Обзор Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home. Робот-пылесос с поддержкой голосового управления

Тестируемый сегодня робот-пылесос является одним из самых доступных с поддержкой интеграции в систему умного дома, включая управление голосовыми помощниками Алиса и Маруся. Помимо этого Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home поддерживает три ровня мощности и четыре режима работы. Используемый в нем аккумулятор дает около 2 часов автономной работы с автоматическим возвращением на базу для зарядки.

Рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по ключевым его особенностям. Есть ручка для переноски. Комплект включает четыре кисточки, щетку для очистки, сменный HEPA-фильтр, пульт ДУ с батарейками, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home обзор

Внешний вид

Белый цвет, используемый в оформлении, выглядит привлекательно. На полу не привлекает к себе внимание и гармонично вписывается в общий интерьер комнаты.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Формат исполнения традиционный. На крышке расположен кнопка включения, совмещенная со светодиодными индикаторами.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Поверхность матовая, не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев. На тыльной стороне съемный контейнер.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Выполнен он из полупрозрачного пластика. Сопровождается HEPA-фильтром. Ёмкость пылесборника 0.5 литра.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

По периметру Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home распределена группа сенсоров, отвечающих за определения расстояния до стен и препятствий.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Фронтальная сторона с амортизационным бампером, смягчающим контакт с твердыми поверхностями и мягкой мебелью.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

На основании два колесика, отвечающих за перемещение по полу и смену направления движения. Грунтозацепы позволят перемещаться по разным типам полового покрытия.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

По краям устанавливаются вращающиеся щетки. В комплекте есть две пары таких щеток, давая возможность замены по мере износа. При работе они направляют пыль и сухую грязь в сопло с вращающимся валиком.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Под защитной силиконовой заглушкой выведен механический тумблер питания. Датчики определения высоты, предотвращающие падение с лестницы или отвесных поверхностей.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Зарядная база с отсеком под хранение пульта ДУ. Для более устойчивого расположения на полу на нижнюю поверхность нанесены зоны с липкой лентой.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Пульт помимо кнопок получил монохромный дисплей. С помощью него можно переключать мощность, запускать и останавливать уборку, проводить точечную уборку.

Polaris IQ Home

Эта модель оснащена модулем Wi-Fi, используемым для дистанционного управления через приложение. Добавление проходит интуитивно, сопровождая наглядными подсказками.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

В окне управления выведены данные по заряду батареи, время последней уборки, пульт для ручного перемещения и запуска уборки. Также доступен выбор одного из четырех режимов: автоматическая уборка, уборка по спирали, уборка вдоль стен по периметру помещения и быстрая уборка.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Задается расписание по которому Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home будет начинать уборку. Можно выбрать дни недели, режим уборки и интенсивность. Поддерживается защита от детей.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Маруся

С примером голосового управления с помощью Алисы можно ознакомиться в обзоре Polaris PVCR 0833 IQ Home, вышедшем ранее. Сегодня же предлагаем рассмотреть пример интеграции с Марусей от Mail.ru.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Интеграция проходит во вкладке «Умный дом». После этого для устройств предлагается присвоить имя на русском языке. В списке выводится дополнительная информация по рабочим параметрам устройств.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Во вкладке управления пылесосом можно включить уборку и просмотреть список поддерживаемых команд. Пример выполнения голосовых команд можно посмотреть в отдельном ролике.

Маруся управление пылесосом Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Тесты

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home рассчитан на проведение сухой уборки. Несколько уровней мощности. Турбо режим будет полезен при уборке ковров. Ламинат, плитку, паркет эффективно убирает на начальном уровне.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Эффективность уборки высокая, при перемещении не оставляет за собой пыли и загрязнений. После завершения уборки робот автоматически возвращается на базу.

Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home

Все способы управления, а включают они тут пульт ДУ, кнопку на корпусе, приложение и системы с голосовыми помощниками, работают стабильно и без сбоев. Емкости контейнера и времени автономной работы хватает на уборку многокомнатной квартиры.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home станет хорошим выбором при поиске робот-пылесоса для проведения сухой уборки квартиры или дома с запуском по расписанию, вручную или с возможностью интеграцию в систему умного дома с голосовым управлением на русском языке. Аккуратный внешний вид, дополнительные расходники в комплекте, длительное время автономной работы, несколько режимов уборки.
Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PVCR 1028 WI-FI IQ Home
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