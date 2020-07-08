Обзор Acer Predator X35. Флагманский 35-дюймовый монитор 200 Гц и G-Sync

Сегодня героем нашего обзора будет Predator X35 от Acer - игровой монитор флагманского уровня. Эта модель предлагает VA-матрицу с разрешением 3440 на 1440 пикселей с разрешением 200 Гц. На борту модуль NVIDIA G-Sync. Помимо этого, реализован полноценный HDR c 512 зонами подсветки. Диагональ 35 дюймов.

Acer Predator X35

Средняя его стоимость составляет 219 990 рублей. Находится в широкой продаже в российских магазинах.

Predator X35 обзор

Комплектация

Упакован в массивную коробку с изображением монитора и данными по характеристикам. На боковых гранях расположены вырезы для транспортировки, тут они усилены пластиковой рамкой. Комплект включает внешний блок питания, USB-кабель, силовой кабель, VESA-крепление, крепеж под наушники.

Acer Predator X35

Внешний вид

Габариты у него больше, чем у большинства мониторов. Связано это с увеличенной до 35 дюймов диагональю экрана.

Acer Predator X35

Соотношение сторон тут 21:9. Как показала практика, такое соотношение позволяет не только с комфортом просматривать фильмы, а большинство фильмов и сериалов идут именно с таким форматом, но и получить дополнительный в обзор в играх.

Acer Predator X35

В обычное время экран можно будет делить на две части, распределяя окна между правой и левой частью, получив в одном корпусе удобство работы, характерное для связки из двух мониторов. Не говоря уже о комфортном монтаже видео, обработке фотографий и построении 3D-моделей.

Acer Predator X35

Для улучшенного восприятия выводимого изображения панель Acer Predator X35 изогнута (1800R). Все части экрана находятся в поле видимости. Какого-либо дискомфорта при работе за ним не ощущаешь.

Acer Predator X35

Используется VA-матрица с разрешением 3440 на 1440 пикселей. Частота обновления 200 Гц с технологией синхронизации NVIDIA G-Sync.

Acer Predator X35

Стоит понимать, что для раскрытия потенциала монитора потребуется соответствующая аппаратная платформа. И тут даже одной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не всегда будет достаточно. Нехватка по FPS будет компенсироваться за счет модуля NVIDIA в самом мониторе.

Acer Predator X35

Подключать источник сигнала можно будет через HDMI или DisplayPort. Помимо них на панели разъемов расположен USB хаб с тремя скоростными портами.

Acer Predator X35

Задняя крышка монитора с интересным рисунком в виде полигональных вставок. Часть из них подсвечивается. Владелец сможет выбирать цвет с помощью программы RGB Light Sense.

Acer Predator X35

Здесь же на крышке распределены зоны с вентиляционными решетками. Они необходимы для отвода тепла, в первую очередь, от модуля NVIDIA. Периодически работу активного охлаждения было слышно.

Acer Predator X35

Подставка выполнена из направленных в сторону лучей. В основе используется металл. Задняя стойка с текстурным рисунком в виде чешуи дракона. В центре хромированный логотип Predator.

Acer Predator X35

На стойке предусмотрен блок, используемый для сбора кабелей, обеспечивающий последующий аккуратный монтаж. В верхней части ручка, упрощающая перенос монитора с места на место. Стойку также можно будет снять, зафиксировав монитор на VESA кронштейн.

Acer Predator X35

Штатная подставка в Predator X35 дает возможность изменения высоты расположения панели, можно наклонить ее вперед и назад.

Acer Predator X35

Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок, дополненных джойстиком. Они хорошо определяются слепым методом.

Acer Predator X35

Боковые рамки вокруг экрана узкие. При наличии бюджета и места на рабочем столе вполне можно будет комфортно использовать связку из нескольких мониторов.

Acer Predator X35

Полуматовое покрытие. Блики при работе не замечены. Кристаллический эффект минимальный. Псевдо 10-битная матрица с 512 зонами подсветки.

Управление

Acer Predator X35

Стартовый экран управления выполнен в виде двух рядов плиток. Так можно будет с помощью джойстика переключить профили настроек, поменять пресет под популярные жанры игр, активировать энергосбережение.

Acer Predator X35

Основное меню включает детальные настройки по изображению. Яркость и контрастность, а также дополнительные опции.

Acer Predator X35

Пресеты по цветовой температуре изображения.

Acer Predator X35

Регулировка громкости динамиков. А оснащен Predator X35 от Acer двумя динамиками по 4 Вт каждый.

Acer Predator X35

Игровые опции с отображением прицела, счетчика кадра и опции по разгону матрицы. Здесь обратим внимание на вывод по умолчанию максимальной частоты обновления в 180 Гц, 200 Гц доступны при активном разгоне матрицы.

Acer Predator X35

Параметры вывода меню и локализация интерфейса.

Acer Predator X35

Системные настройки.

Acer Predator X35

Тесты Predator X35

Яркость максимальная

Predator X35 - 549 cd/m2

Яркость минимальная

Predator X35 - 0.09 cd/m2

Температура цвета

Predator X35 – 6317K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Predator X35

Задержка, светлые тона – 2.9ms
Задержка, темные тона – 8.8ms

Итоги по Predator X35

Золото. Выбор редакции MegaObzorPredator X35 от Acer – флагманский игровой монитор, предлагающий высокое качество выводимой картинки. Здесь помимо минимальных задержек вывода и частоты 200 Гц с NVIDIA G-Sync, предлагается высокое качество заводской калибровки и поддержка стандарта Display HDR 1000. Изображение тут действительно выглядит шикарно. Но стоит понимать, что получение высокого FPS в 4К-разрешении потребует высокопроизводительной системы. Не устроить в нем может слышимая работа системы активного охлаждения.
Predator X35 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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