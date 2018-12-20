Обзор Prestigio Muze V3 LTE. Недорогой 4G-смартфон

В нашем распоряжение находится недорогой смартфон Prestigio Muze V3 LTE, представленный в ноябре текущего года и уже доступный в российских магазинах за 4990 рублей. Построен он на платформе Spreadtrum SC9850KL, предустановлена Android Go. В остальном характеристики соответствуют своему ценовому сегменту.

Prestigio Muze V3 LTE обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с минималистичным оформлением. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, защитную пленку на экран, документацию.

Внешний вид

Интересно смотрится сочетание черной крышки с красной окантовки. Основным материалом выступает пластик.

Собран Prestigio Muze V3 LTE без огрехов. Крышка прилегает к корпусу без зазоров. Общие габариты составляют 137 x 66 x 9.9 мм при весе в 131 грамм.

На верхнем торце доступны microUSB с поддержкой OTG и аудиоразъем для подключения наушников. Разъемы расположены близко, но это не создаст трудностей с одновременным задействованием.

Справа кнопка включения и регулятор громкости. Кнопки также окрашены в красный цвет, они не люфтят, нажимаются с небольшим усилием.

Блок основной камеры смещен левее. Под объективом светодиодная вспышка. Блок выступает над плоскостью крышки, она выступает одной из точек опоры.

Динамик также расположен на крышке, его громкость нельзя назвать очень высокой, но и в шумном помещении входящее уведомление не останется без внимания владельца.

Корпус разборный, аккумулятор съемный. Под крышкой Prestigio Muze V3 LTE находятся слот для карты памяти microSD и два отсека под SIM.

Рамка вокруг экрана черная, боковые грани узкие. Эффект 2.5D. Сенсорные кнопки реализованы программно, сверху разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры.

Экран

Используется TFT TN-матрица с ограниченными углами обзора. Уровень максимальной яркости не позволит комфортно пользоваться под прямыми солнечными лучами, экран слепнет. Разрешение составляет 480 на 960 пикселей, диагональ 5 дюймов. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

За быстродействие отвечает четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9850KL, работающий на частоте 1.3 ГГц. Графика Mali-820 MP1. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия не рекордный, но его вполне хватает для работы с мессенджерами, браузером и клиентами социальных сетей.

Связь

Аккумулятор

Камера

Поддерживается работа в сетях LTE, связь уверенная, скорость загрузки файлов достаточно высокая. Bluetooth 4.0 с A2DP. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц.На борту батарейка с емкостью 2000 мАч. Её хватает примерно на 3.5 часа с постоянно работающим экраном. В экономном режиме можно будет растянуть заряд на весь рабочий день. Быстрая зарядка не поддерживается, график разрядки равномерный.Основная камера с автофокусом, разрешение 8 Мп. Фронтальная камера 5 Мп. Знакомое приложение из пакета Google с традиционным набором настроек и режимов работы. В условиях хорошего освещения дает хорошее качество снимков.

Камера Prestigio Muze V3 LTE. Тест съемки

Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Работает Prestigio Muze V3 LTE под управлением Android 8.1 Oreo Go edition. В памяти есть несколько дополнительных приложений, часть из которых можно будет удалить без получения root-доступа.

Итоги по Prestigio Muze V3 LTE

Prestigio Muze V3 LTE – недорогой LTE-смартфон, выполненный в аккуратном корпусе и предлагающий стартовый минимум для работы Android приложений. Хороший вариант в качестве первого телефона для ребенка или в качестве «звонилки» и телефона под мессенджеры. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.