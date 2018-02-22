Обзор обновленного ноутбука Prestigio Visconte Ecliptica (PNT10131DEDB) с Atom x5-Z8350

2018-02-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Prestigio Visconte Ecliptica; [290]
В начале прошлого года мы проводили тестирование ноутбука-трансформера Prestigio Visconte Ecliptica, продемонстрировавший отличное сочетание характеристик, функциональности и стоимости. Построен он был на базе процессора Intel Atom X5-Z8300 с 2 Гбайт оперативной памяти. В начале текущего года вышла обновленная модификация Prestigio Visconte Ecliptica с улучшенной начинкой. Получил он более мощный процессор Intel Atom x5-Z8350 и увеличенный вдвое объем оперативной памяти.

Prestigio Visconte Ecliptica

Доступен он в интернет-магазине DNS и Технопоинт с рекомендованной стоимостью в 15790 рублей.

Prestigio Visconte Ecliptica 2018 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Приведены ключевые характеристики и его особенности.

Prestigio Visconte Ecliptica

Комплект включает зарядное устройство и набор документации.

Внешний вид

Корпус Prestigio Visconte Ecliptica выполнен в форм-факторе 2-в-1. Блок модуля дисплея соединен с клавиатурой при помощи петель.

Prestigio Visconte Ecliptica

Вес ноутбука хорошо сбалансирован, при откинутом дисплее корпус не перевешивает. У данной модели есть несколько рабочих приложений, среди которых классический ноутбук и сенсорный планшет.

Prestigio Visconte Ecliptica

Дополнительно можно выделить возможность эксплуатации в портретном режиме и в качестве цифровой рамки.

Prestigio Visconte Ecliptica

Петли достаточно жесткие для того, чтобы сохранять выбранное положение и при этом отклонять крышку можно вполне комфортно одной рукой.

Prestigio Visconte Ecliptica

Выглядит корпус аккуратно и стильно. Крышка из темно-синего матового пластика. Сборка проведена качественно.

Prestigio Visconte Ecliptica

На правом торце у Prestigio Visconte Ecliptica механический выключатель клавиатуры, слот для карты памяти microSD, USB 2.0, аудиоразъем, механическая кнопка выключения.

Prestigio Visconte Ecliptica

Слева скоростной USB 3.0, порт питания, HDMI с возможностью вывода изображения на внешний монитор.

Prestigio Visconte Ecliptica

Наличие механического выключателя для клавиатуры исключает возможность ошибки при автоматическом определении положения крышки.

Prestigio Visconte Ecliptica

Ноутбук располагает классическим набором клавиш. Буквы на кнопки нанесены краской, подсветки в данной модели нет. Ход кнопок короткий, нажимаются бесшумно.

Prestigio Visconte Ecliptica

Зона тачпада с двумя скрытыми кнопками. Изменилось покрытие тачпада, теперь он с шероховатой текстурой. По опыту длительной эксплуатации он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Prestigio Visconte Ecliptica

Весит ноутбук порядка 1.8 килограмм. В планшетном режиме можно отметить увеличенную толщину, связанную с несъемным блоком клавиатуры.

Экран

Установлен 13.3-дюймовая IPS-матрица с широкими углами обзора с разрешением Full HD. Углы обзора широкие, изображение хорошо читается под разными углами наклона. Экран подойдет для работы с текстом, просмотра фотографий и фильмов. Поддерживается сенсорное управление. На нажатия сенсор реагирует точно.

Prestigio Visconte Ecliptica

Начинка

Работает ноутбук на базе процессора Intel Atom x5-Z8350 с 4 Гбайт оперативной памяти. Уровень быстродействия по сравнению с ранней модификацией выросла. Уровня быстродействия тут достаточно для игр Dota 2, LoL, Counter-Strike, World of Tanks Blitz, а также воспроизведения видео в высоком разрешении.

Prestigio Visconte Ecliptica

Prestigio Visconte Ecliptica

Справляется с офисными приложениями, браузером с открытыми вкладками. Prestigio Visconte Ecliptica поддерживает работу в сетях Wi-Fi и Bluetooth. Для хранения файлов доступно 32 Гбайт флеш-памяти, поддерживаются емкие карты памяти.

Prestigio Visconte Ecliptica

Prestigio Visconte Ecliptica

Аккумулятор

Все в порядке с временем автономной работы. Под крышкой скрывается батарейка с емкостью 10000 мАч. С учетом установленной платформы её хватает до 9 часов беспрерывного просмотра фильмов и около 7-8 часов на интернет-серфинг. Во время продолжительной нагрузки корпус заметно не нагревается.

Софт

Предустановлена операционная система Windows 10 Home с набором офисного софта. Пользователь сможет устанавливать привычные приложения и проводить синхронизацию настроек, а также файлов с настольным ПК.

Prestigio Visconte Ecliptica

Итоги по Prestigio Visconte Ecliptica

При незначительной разнице в стоимости обновленный Prestigio Visconte Ecliptica готов предложить пользователям увеличенный уровень быстродействия и запас по оперативной памяти. В остальном, здесь мы видим качественную проработку трансформации корпуса с несколькими рабочими приложениями, сенсорный IPS-дисплей и длительное время автономной работы. Ноутбук можно рекомендовать школьникам, студентам, офисным работникам, а также в качестве машины для частых путешествий.

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