Обзор обновленного ноутбука Prestigio Visconte Ecliptica (PNT10131DEDB) с Atom x5-Z8350

В начале прошлого года мы проводили тестирование ноутбука-трансформера Prestigio Visconte Ecliptica , продемонстрировавший отличное сочетание характеристик, функциональности и стоимости. Построен он был на базе процессора Intel Atom X5-Z8300 с 2 Гбайт оперативной памяти. В начале текущего года вышла обновленная модификация Prestigio Visconte Ecliptica с улучшенной начинкой. Получил он более мощный процессор Intel Atom x5-Z8350 и увеличенный вдвое объем оперативной памяти.

Prestigio Visconte Ecliptica 2018 обзор

Доступен он в интернет-магазине DNS и Технопоинт с рекомендованной стоимостью в 15790 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Приведены ключевые характеристики и его особенности.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство и набор документации.Корпус Prestigio Visconte Ecliptica выполнен в форм-факторе 2-в-1. Блок модуля дисплея соединен с клавиатурой при помощи петель.

Вес ноутбука хорошо сбалансирован, при откинутом дисплее корпус не перевешивает. У данной модели есть несколько рабочих приложений, среди которых классический ноутбук и сенсорный планшет.

Дополнительно можно выделить возможность эксплуатации в портретном режиме и в качестве цифровой рамки.

Петли достаточно жесткие для того, чтобы сохранять выбранное положение и при этом отклонять крышку можно вполне комфортно одной рукой.

Выглядит корпус аккуратно и стильно. Крышка из темно-синего матового пластика. Сборка проведена качественно.

На правом торце у Prestigio Visconte Ecliptica механический выключатель клавиатуры, слот для карты памяти microSD, USB 2.0, аудиоразъем, механическая кнопка выключения.

Слева скоростной USB 3.0, порт питания, HDMI с возможностью вывода изображения на внешний монитор.

Наличие механического выключателя для клавиатуры исключает возможность ошибки при автоматическом определении положения крышки.

Ноутбук располагает классическим набором клавиш. Буквы на кнопки нанесены краской, подсветки в данной модели нет. Ход кнопок короткий, нажимаются бесшумно.

Зона тачпада с двумя скрытыми кнопками. Изменилось покрытие тачпада, теперь он с шероховатой текстурой. По опыту длительной эксплуатации он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Экран

Весит ноутбук порядка 1.8 килограмм. В планшетном режиме можно отметить увеличенную толщину, связанную с несъемным блоком клавиатуры.Установлен 13.3-дюймовая IPS-матрица с широкими углами обзора с разрешением Full HD. Углы обзора широкие, изображение хорошо читается под разными углами наклона. Экран подойдет для работы с текстом, просмотра фотографий и фильмов. Поддерживается сенсорное управление. На нажатия сенсор реагирует точно.

Начинка

Работает ноутбук на базе процессора Intel Atom x5-Z8350 с 4 Гбайт оперативной памяти. Уровень быстродействия по сравнению с ранней модификацией выросла. Уровня быстродействия тут достаточно для игр Dota 2, LoL, Counter-Strike, World of Tanks Blitz, а также воспроизведения видео в высоком разрешении.

Справляется с офисными приложениями, браузером с открытыми вкладками. Prestigio Visconte Ecliptica поддерживает работу в сетях Wi-Fi и Bluetooth. Для хранения файлов доступно 32 Гбайт флеш-памяти, поддерживаются емкие карты памяти.

Аккумулятор

Софт

Все в порядке с временем автономной работы. Под крышкой скрывается батарейка с емкостью 10000 мАч. С учетом установленной платформы её хватает до 9 часов беспрерывного просмотра фильмов и около 7-8 часов на интернет-серфинг. Во время продолжительной нагрузки корпус заметно не нагревается.Предустановлена операционная система Windows 10 Home с набором офисного софта. Пользователь сможет устанавливать привычные приложения и проводить синхронизацию настроек, а также файлов с настольным ПК.

Итоги по Prestigio Visconte Ecliptica

При незначительной разнице в стоимости обновленный Prestigio Visconte Ecliptica готов предложить пользователям увеличенный уровень быстродействия и запас по оперативной памяти. В остальном, здесь мы видим качественную проработку трансформации корпуса с несколькими рабочими приложениями, сенсорный IPS-дисплей и длительное время автономной работы. Ноутбук можно рекомендовать школьникам, студентам, офисным работникам, а также в качестве машины для частых путешествий.