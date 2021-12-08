Обзор RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1). Игровые наушники для смартфона с ANC

Средняя стоимость составляет 9990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Комплектация Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя, карточку с благодарностью за покупку. Собрано все в коробке со светлым оформлением.
В этой модели учтена эксплуатация с носимыми устройствами. Они компактные и легкие. Вес 270 граммов.
Чашки использует поворотный способ соединения. Их можно развернуть на 90 градусов, упростив ношение в сумке.
Поверхность их матовая. Приятна тактильно и не подверженная загрязнению следами пальцев.
Амбушюры из экокожи с мягким наполнителем внутри. Решетка динамика обтянута тканью.
На нижнем торце выведен USB-C разъем, используемый для зарядки. В комплекте есть кабель длиной 50 сантиметров.
Управляется при помощи группы механических кнопок. Они хорошо определяются слепым методом, доступ к ним не затруднителен и без снятия наушников.
Микрофон есть на каждой чашке. Используются не только для передачи голоса и разговоров, но и оценки окружающего шума для работы системы активного шумоподавления.
Оголовье из пластика. Внутри подкладка с мягким наполнителем. Поддерживается регулировка длины. Направляющие выполнены из металла.
По внешнему исполнению отметим отсутствие броских зон с логотипом бренда и подсветкой. Только слегка заметная гравировка на боковой части чашек.
Ведется контроль уровня заряда аккумулятора, включается и выключается активное шумоподавление, ведутся настройки и проводится корректировка эквалайзера. Включается игровой режим
Для последнего доступны готовые пресеты, а также проводится ручная корректировка выбранных. Смещение баланса между басами и верхними частотами. Включается усиление.
Мы эксплуатировали их с Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6, консолью Sony PlayStation 5, ноутбуком MacBook Air M1, настольным ПК с Windows. Во всех сценариях работали стабильно. Для сокращения задержек можно включить игровой режим. Без него в шутерах заметно отставание происходящего на карте и в наушниках.
Это касается как консольных, так и мобильных игр. Огрехов в качестве воспроизведения музыки и при просмотре фильмов замечено не было. Запас по громкости присутствует. Общая звуковая сцена без перекоса в басы. За звук в них отвечают 40 мм излучатели.
Поддерживается активное шумоподавление. Работает технология в этих наушниках корректно. При активации отсутствуют посторонние шумы. В общественном транспорте можно будет играть и смотреть ролики, не отвлекаясь на разговоры в салоне или шум на дороге.
Наушники порадовали длительным временем автономной работы. Без активного шумоподавления дает до 2 дней беспрерывной работы. С ANC работают около 30 часов. В типовых сценариях это один сеанс зарядки в 1-1.5 недели.
Удобно сидят на голове. Вес у наушников легкий. Мы в них ходили на улице вместе с теплой шапкой, в отличие от внутриканальных моделей, еще и греют уши. Полное отсутствие проводов и интегрированные в корпус микрофоны.
Оценить качество передачи голоса можно в отдельном ролике.