Обзор RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1). Игровые наушники для смартфона с ANC

Сегодня в центре внимания игровые наушники RAZER Opus X Green с беспроводным подключением. В них используется Bluetooth, обеспечивая совместимость с носимыми устройствами, консолями, ПК и ноутбуками. Из особенностей отмечаются функцию активного шумоподавления, два микрофона и игровой режим с увеличенной скоростью передачи сигнала.

RAZER Opus X Green

Средняя стоимость составляет 9990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Комплектация Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя, карточку с благодарностью за покупку. Собрано все в коробке со светлым оформлением.

RAZER Opus X Green

RAZER Opus X Green обзор

Внешний вид

Окрашены наушники в ярко-зеленый цвет. Сочное оформление и молодежный внешний вид.

RAZER Opus X Green

В этой модели учтена эксплуатация с носимыми устройствами. Они компактные и легкие. Вес 270 граммов.

RAZER Opus X Green

Чашки использует поворотный способ соединения. Их можно развернуть на 90 градусов, упростив ношение в сумке.

RAZER Opus X Green

Поверхность их матовая. Приятна тактильно и не подверженная загрязнению следами пальцев.

RAZER Opus X Green

Амбушюры из экокожи с мягким наполнителем внутри. Решетка динамика обтянута тканью.

RAZER Opus X Green

На нижнем торце выведен USB-C разъем, используемый для зарядки. В комплекте есть кабель длиной 50 сантиметров.

RAZER Opus X Green

Управляется при помощи группы механических кнопок. Они хорошо определяются слепым методом, доступ к ним не затруднителен и без снятия наушников.

RAZER Opus X Green

Микрофон есть на каждой чашке. Используются не только для передачи голоса и разговоров, но и оценки окружающего шума для работы системы активного шумоподавления.

RAZER Opus X Green

Оголовье из пластика. Внутри подкладка с мягким наполнителем. Поддерживается регулировка длины. Направляющие выполнены из металла.

RAZER Opus X Green

По внешнему исполнению отметим отсутствие броских зон с логотипом бренда и подсветкой. Только слегка заметная гравировка на боковой части чашек.

Софт

Для устройств на базе iOS и Android доступно бесплатное приложение Razer Audio. Отображаются автоматически после подключения.

RAZER Opus X Green

Ведется контроль уровня заряда аккумулятора, включается и выключается активное шумоподавление, ведутся настройки и проводится корректировка эквалайзера. Включается игровой режим

RAZER Opus X Green

Для последнего доступны готовые пресеты, а также проводится ручная корректировка выбранных. Смещение баланса между басами и верхними частотами. Включается усиление.

RAZER Opus X Green

Тесты

RAZER Opus X Green гарнитура не предполагает предварительной установки софта. Достаточно включить, запустить режим сопряжения для нового устройства и подключиться к ним. В дальнейшем подключение будет проходить автоматически при включении. Установлен актуальный модуль Bluetooth 5.0, поддерживая разные типы устройств. В отличие от старшей версии у них нет проводного подключения.

RAZER Opus X Green

Мы эксплуатировали их с Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6, консолью Sony PlayStation 5, ноутбуком MacBook Air M1, настольным ПК с Windows. Во всех сценариях работали стабильно. Для сокращения задержек можно включить игровой режим. Без него в шутерах заметно отставание происходящего на карте и в наушниках.

RAZER Opus X Green

Это касается как консольных, так и мобильных игр. Огрехов в качестве воспроизведения музыки и при просмотре фильмов замечено не было. Запас по громкости присутствует. Общая звуковая сцена без перекоса в басы. За звук в них отвечают 40 мм излучатели.

RAZER Opus X Green

Поддерживается активное шумоподавление. Работает технология в этих наушниках корректно. При активации отсутствуют посторонние шумы. В общественном транспорте можно будет играть и смотреть ролики, не отвлекаясь на разговоры в салоне или шум на дороге.

RAZER Opus X Green

Наушники порадовали длительным временем автономной работы. Без активного шумоподавления дает до 2 дней беспрерывной работы. С ANC работают около 30 часов. В типовых сценариях это один сеанс зарядки в 1-1.5 недели.

RAZER Opus X Green

Удобно сидят на голове. Вес у наушников легкий. Мы в них ходили на улице вместе с теплой шапкой, в отличие от внутриканальных моделей, еще и греют уши. Полное отсутствие проводов и интегрированные в корпус микрофоны.

RAZER Opus X Green

Оценить качество передачи голоса можно в отдельном ролике.

Тест микрофона RAZER Opus X Green

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRAZER Opus X Green - игровые наушники с Bluetooth подключением, поддерживающие режим увеличения скорости передачи звука. Это впервую очередь наушники для смартфона и планшета, а также консолей и ноутбуков. Хорошая эргономика, длительное время автономной работы, сбалансированный звук и активное шумоподавление. Отличиями от старшей модели стало отсутствие THX и проводного подключения.
RAZER Opus X Green получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы RAZER Opus X Green
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