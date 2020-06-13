Обзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушники

Тестируемые сегодня проводные наушники RHA MA650 были выпущены в двух модификациях: проводной и беспроводной. Проводная версия стоит дешевле, но даже с учетом этого их нельзя отнести к массовому сегменту. Помимо этой линейки были обновлены и другие линейки этого британского бренда.

Актуальные предложения мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с откидной крышкой. Внутри расположен вспененный материал. Комплект сменных амбушюр, прищепку, тряпичный чехол, руководство пользователя. Сопровождается трехлетней гарантией.

Внешний вид

Можно обратить внимание, что с наушниками идут большое количество амбушюр. Это как силиконовые разных размеров, так и несколько «елочек» и «пенки».

Одна из пар зафиксирована на самих наушниках. В итоге получаем выбор с возможностью подобрать оптимальный под свои предпочтения. Хранить все можно на металлической палетке, внутри тканевого мешочка. В нем же поместятся и сами наушники.

Дизайн у RHA MA650 строгий и аскетичный. Большая часть выполнена из металла. Внешние поверхности немаркие. Внутри чашек есть магниты, позволяющие скрепить чашки между собой.

На внешней стороне нанесен логотип производителя. Корпус наушников легкий. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба.

На кабеле, отступя от чашки зафиксирован пульт управления. Он также выполнен из металла. На нем расположены кнопки управления громкостью и воспроизведением. С помощью него можно поставить воспроизведение на паузу, ответить на входящий вызов.

Подключается при помощи традиционного аудиоразъема. Корпус коннектора здесь также исполнен из металла.

Тесты

За счет наличия сразу серии сменных амбушюр, владелец сможет выбрать оптимальный вариант под свои уши. Вес легкий. В ушах сидят плотно. При движениях головой в сторону не выпадают. Дискомфорта при длительном ношении не испытваешь.

Управление логичное и понятное. Пульт не оттягивает. Кабель при неаккуратном обращении может запутываться. С учетом того, что растет количество смартфонов без аудиоразъема, не помешал бы комплектный переходник с USB Type-C.

За воспроизведение в RHA MA650 отвечают динамические драйверы с широкой частотой воспроизведения. Звучат хорошо, без слышимых огрехов и артефактов. Имеется запас по громкости. В целом звуковая сцена сбалансированная.

Есть встроенный микрофон. Речь передает без искажений, но собеседники отмечали приглушенный звук. Системы шумоподавления нет.

Итоги по RHA MA650

RHA MA650 – наушники с хорошим качеством звучания, выполненные в корпусе из металла и предлагающий расширенную комплектацию с хорошим выбором сменных амбушюр. К минусам отнесем стоимость.
Комментарии и отзывы RHA MA650
Обзоры:
Обзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушникиОбзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушники
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Лучшие наушники для спорта. Baseus S16Лучшие наушники для спорта. Baseus S16
Новости:
Свежие подробности о Realme Buds Air Neo

Realme собирается выпустить более доступную альтернативу своим настоящим беспроводным наушникам, Realme B...
AirPods могут получить функции биометрических измерений

В будущем AirPods могут присоединиться к Apple Watch в качестве монитора здоровья. ...
В России Powerbeats Pro появились в новых ярких цветах

Беспроводные наушники Powerbeats Pro стали доступны в четырех новых ярких цветах: весенний желтый (Sprin...
Обзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушникиОбзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушники
Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быстрая и надежная флешкаОбзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быстрая и надежная флешка
Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15
OnePlus представила платёжную систему On...
OnePlus представила платёжную систему OnКитайская компания OnePlus уже давно работает над созданием собственной платежной системы. И вот сейчас к...
Redmi K30 Pro официально представлен...
Redmi K30 Pro официально представленОфициально представлен новый флагманский смартфон Redmi K30 Pro, который не только выглядит достаточно пр...
iLife V8c новый бюджетный робот-пылесос...
iLife V8c новый бюджетный робот-пылесос В начале марта 2020 года китайская компа...
HP EliteBook x360 830 G7 для ценителей с...
HP EliteBook x360 830 G7 для ценителей сОфициально представлен гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7, который выглядит достаточно привлекате...
Представлена новая серия видеокарт Palit...
Представлена новая серия видеокарт PalitPalit Microsystems Ltd представляет видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6 на базе архитектуры NVIDIA Turing с...
Visionox создаст дисплеи нового поколени...
Visionox создаст дисплеи нового поколениНекоторое время все говорили о том, что выпускать смартфоны с камерой под дисплеем достаточно тяжело и ка...
Как купить чехол для Samsung Galaxy A10...
Как купить чехол для Samsung Galaxy A10Длительное время производители смартфонов не знали, как же им привлекать внимание аудитории своими новыми...
Новое фото с камеры смартфона Honor 30S...
Новое фото с камеры смартфона Honor 30SВ сети появилась новая фотография, сделанная на основную камеру смартфона Honor 30S, который будет предст...
Неттоп HP EliteDesk 800 G6 получил проце...
Неттоп HP EliteDesk 800 G6 получил процеКомпания HP пополнила ассортимент семейства ПК EliteDesk 800 G6 моделями EliteDesk 800 G6 Desktop Mini PC...
Опубликованы первые изображения платы AS...
Опубликованы первые изображения платы ASASUS ROG Maximus XII Apex, как и предыдущая версия, предназначена для оверклокеров и энтузиастов строящих...
Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy N...
Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy NРанее в просторах интернета гуляла информация, что компания Samsung обновит старые флагманы до фирменной ...
Nintendo Switch продана в Японии в колич...
Nintendo Switch продана в Японии в количNintendo Switch была запущена в Японии в 2017 году. По своим техническим характеристикам, устройство прев...
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсорным управлениемОбзор SVEN E-705BT. TWS-наушники с сенсорным управлением
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Обзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбоксОбзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбокс
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor