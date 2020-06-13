Обзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушники

Тестируемые сегодня проводные наушники RHA MA650 были выпущены в двух модификациях: проводной и беспроводной. Проводная версия стоит дешевле, но даже с учетом этого их нельзя отнести к массовому сегменту. Помимо этой линейки были обновлены и другие линейки этого британского бренда.

Комплектация

Актуальные предложения мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляются в коробке из плотного картона с откидной крышкой. Внутри расположен вспененный материал. Комплект сменных амбушюр, прищепку, тряпичный чехол, руководство пользователя. Сопровождается трехлетней гарантией.

Внешний вид

Можно обратить внимание, что с наушниками идут большое количество амбушюр. Это как силиконовые разных размеров, так и несколько «елочек» и «пенки».

Одна из пар зафиксирована на самих наушниках. В итоге получаем выбор с возможностью подобрать оптимальный под свои предпочтения. Хранить все можно на металлической палетке, внутри тканевого мешочка. В нем же поместятся и сами наушники.

Дизайн у RHA MA650 строгий и аскетичный. Большая часть выполнена из металла. Внешние поверхности немаркие. Внутри чашек есть магниты, позволяющие скрепить чашки между собой.

На внешней стороне нанесен логотип производителя. Корпус наушников легкий. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба.

На кабеле, отступя от чашки зафиксирован пульт управления. Он также выполнен из металла. На нем расположены кнопки управления громкостью и воспроизведением. С помощью него можно поставить воспроизведение на паузу, ответить на входящий вызов.

Тесты

Подключается при помощи традиционного аудиоразъема. Корпус коннектора здесь также исполнен из металла.За счет наличия сразу серии сменных амбушюр, владелец сможет выбрать оптимальный вариант под свои уши. Вес легкий. В ушах сидят плотно. При движениях головой в сторону не выпадают. Дискомфорта при длительном ношении не испытваешь.

Управление логичное и понятное. Пульт не оттягивает. Кабель при неаккуратном обращении может запутываться. С учетом того, что растет количество смартфонов без аудиоразъема, не помешал бы комплектный переходник с USB Type-C.

За воспроизведение в RHA MA650 отвечают динамические драйверы с широкой частотой воспроизведения. Звучат хорошо, без слышимых огрехов и артефактов. Имеется запас по громкости. В целом звуковая сцена сбалансированная.

Есть встроенный микрофон. Речь передает без искажений, но собеседники отмечали приглушенный звук. Системы шумоподавления нет.

Итоги по RHA MA650

RHA MA650 – наушники с хорошим качеством звучания, выполненные в корпусе из металла и предлагающий расширенную комплектацию с хорошим выбором сменных амбушюр. К минусам отнесем стоимость.