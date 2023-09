Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC

Сентябрьским выпуском Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT, AMD завершает наполнение линейки RDNA 3. В отличие от флагманских Radeon RX 7900, они ориентированы на массовый сегмент, выступая конкурентами для GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070 соответственно. Мы же провели их изучение на примере видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC от GIGABYTE. Выполнена она на графическом ядре NAVI 32 с 3840 FP32 ALU, 120 тензорными ядрами, 60 RT-ядрами, 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и заявленным TDP на уровне 263 Вт.

Radeon RX 7800 XT GAMING OC обзор

Комплектация

Преимуществом относительно «зеленой» станет стоимость, 549 против 609 евро. Технически же мы получаем больший объем кэша L2 - 64 против 32 Мбайт, графической памяти - 16 против 12 Гбайт, шину 256 бит против 192 бит, но GDDR6 против GDDR6X.Коробка оформлена в игровой стилистике. Помимо логотипа бренда, названия модели есть пометки по установленной системе охлаждения, объему памяти и заводскому разгону. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена видеокарта в минималистичном дизайне с преобладанием классического черного и выделяется только логотип бренда на боковой грани с многоцветной и управляемой подсветкой. Длина ее составляет 302 мм, вес 1300 граммов.

Обратная сторона печатной платы усилена металлической пластиной, также принимающей участие в отводе тепла. В небольшом углублении с этой стороны скрывается переключатель двух версий BIOS. По умолчанию установлен в положение заводского разгона, вторым положением является тихий режим (SILENT).

Здесь не стали усложнять способ подачи дополнительного питания, сохранив традиционные 8-пиновые PCIe разъемы в количестве двух штук. Рекомендованная мощность блока питания составляет 700 Вт.

Установлена система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами 85 мм. Тут уже привычная схема, когда центральный вентилятор вращается в другом направлении, уменьшая турбулентность. Поддерживается режим полной остановки.

Под кожухом находится двухсекционный радиатор с семью 7 мм никелированными медными трубками. Контактная площадка осуществляет отвод тепла как с графического чипа, так и чипов памяти. Отдельная пластина с термоинтерфейсом есть в районе расположения силовой цепи.

Radeon RX 7800 XT GAMING OC использует схему питания 11+3 со сборками на 70А. Используется качественная элементная база с высоким ресурсом службы.

Графическое ядро NAVI 32 работает на частоте 2254 МГц, оно разогнано с базовых 2124 МГц. 16 Гбайт памяти GDDR6 с шиной 256-бит на частоте 19500 МГц. Для подключения использует интерфейс PCIe 4.0 x16.

Софт

На панели вывода доступны два HDMI и два DisplayPort. Занимает два слота расширения.Помимо стандартного пакета от AMD, владелец сможет использовать GIGABYTE CONTROL CENTER. С помощью фирменной утилиты ведется управление подсветкой с выбором цветов и эффектов из библиотеки.

Управление поведением вентиляторов с выбором частоты вращения в зависимости от температуры.

Мониторинг работы графического ядра, памяти и напряжений.

Есть инструмент для проведения автоматического и ручного разгона.

Тесты

Проверка актуальности версии программного обеспечения, драйвера и рабочей утилиты.Тестовый стенд построен с процессором Intel Core i5 12400 и 32 Гбайт оперативной памяти с частотой 3600 МГц. Тесты с нагревом велись в условиях закрытого стенда. Radeon RX 7800 XT GAMING OC не прогревалась выше 59 градусов.

FireStrike Extreme

При этом отметим низкий уровень шума во время работы. Синтетические бенчмарки проводились в режиме BIOS OC (заводской разгон).

NightRaid

Time Spy

Port Royal

PCMARK 10

Тесты в играх

Far Cry 6: Radeon RX 7800 XT GAMING OC

Red Dead Redemption 2: Radeon RX 7800 XT GAMING OC

Rise of the Tomb Raider: Radeon RX 7800 XT GAMING OC

Итоги

Тестирование в играх Rise of the Tomb Raider, Far Cry 6 и RDR 2 велось в разрешениях Full HD и Quad HD с максимальными настройками графики.Radeon RX 7800 XT GAMING OC по уровню быстродействия успешно конкурирует с GeForce RTX 4070, предлагая высокий фреймрейт в современных играх, но ценой увеличенного энергопотребления. При этом ожидается, что она будет немного дешевле. На финальный же выбор будет влиять не только стоимость, но и список поддерживаемых технологий, у AMD это Super Resolution, Anti Lag, Radeon Boost и FSR 3 в будущем, а у NVIDIA – DLSS и Broadcast.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".