Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC

Сентябрьским выпуском Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT, AMD завершает наполнение линейки RDNA 3. В отличие от флагманских Radeon RX 7900, они ориентированы на массовый сегмент, выступая конкурентами для GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070 соответственно. Мы же провели их изучение на примере видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC от GIGABYTE. Выполнена она на графическом ядре NAVI 32 с 3840 FP32 ALU, 120 тензорными ядрами, 60 RT-ядрами, 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и заявленным TDP на уровне 263 Вт.
Преимуществом относительно «зеленой» станет стоимость, 549 против 609 евро. Технически же мы получаем больший объем кэша L2 - 64 против 32 Мбайт, графической памяти - 16 против 12 Гбайт, шину 256 бит против 192 бит, но GDDR6 против GDDR6X.
Radeon RX 7800 XT GAMING OC обзор
Комплектация
Коробка оформлена в игровой стилистике. Помимо логотипа бренда, названия модели есть пометки по установленной системе охлаждения, объему памяти и заводскому разгону. Комплект включает руководство пользователя.
Внешний вид
Выполнена видеокарта в минималистичном дизайне с преобладанием классического черного и выделяется только логотип бренда на боковой грани с многоцветной и управляемой подсветкой. Длина ее составляет 302 мм, вес 1300 граммов.
Обратная сторона печатной платы усилена металлической пластиной, также принимающей участие в отводе тепла. В небольшом углублении с этой стороны скрывается переключатель двух версий BIOS. По умолчанию установлен в положение заводского разгона, вторым положением является тихий режим (SILENT).
Здесь не стали усложнять способ подачи дополнительного питания, сохранив традиционные 8-пиновые PCIe разъемы в количестве двух штук. Рекомендованная мощность блока питания составляет 700 Вт.
Установлена система охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами 85 мм. Тут уже привычная схема, когда центральный вентилятор вращается в другом направлении, уменьшая турбулентность. Поддерживается режим полной остановки.
Под кожухом находится двухсекционный радиатор с семью 7 мм никелированными медными трубками. Контактная площадка осуществляет отвод тепла как с графического чипа, так и чипов памяти. Отдельная пластина с термоинтерфейсом есть в районе расположения силовой цепи.
Radeon RX 7800 XT GAMING OC использует схему питания 11+3 со сборками на 70А. Используется качественная элементная база с высоким ресурсом службы.
Графическое ядро NAVI 32 работает на частоте 2254 МГц, оно разогнано с базовых 2124 МГц. 16 Гбайт памяти GDDR6 с шиной 256-бит на частоте 19500 МГц. Для подключения использует интерфейс PCIe 4.0 x16.
На панели вывода доступны два HDMI и два DisplayPort. Занимает два слота расширения.
Софт
Помимо стандартного пакета от AMD, владелец сможет использовать GIGABYTE CONTROL CENTER. С помощью фирменной утилиты ведется управление подсветкой с выбором цветов и эффектов из библиотеки.
Управление поведением вентиляторов с выбором частоты вращения в зависимости от температуры.
Мониторинг работы графического ядра, памяти и напряжений.
Есть инструмент для проведения автоматического и ручного разгона.
Проверка актуальности версии программного обеспечения, драйвера и рабочей утилиты.
Тесты
Тестовый стенд построен с процессором Intel Core i5 12400 и 32 Гбайт оперативной памяти с частотой 3600 МГц. Тесты с нагревом велись в условиях закрытого стенда. Radeon RX 7800 XT GAMING OC не прогревалась выше 59 градусов.
При этом отметим низкий уровень шума во время работы. Синтетические бенчмарки проводились в режиме BIOS OC (заводской разгон).
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Тесты в играх
Тестирование в играх Rise of the Tomb Raider, Far Cry 6 и RDR 2 велось в разрешениях Full HD и Quad HD с максимальными настройками графики.
Far Cry 6: Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Red Dead Redemption 2: Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Rise of the Tomb Raider: Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Итоги
Radeon RX 7800 XT GAMING OC по уровню быстродействия успешно конкурирует с GeForce RTX 4070, предлагая высокий фреймрейт в современных играх, но ценой увеличенного энергопотребления. При этом ожидается, что она будет немного дешевле. На финальный же выбор будет влиять не только стоимость, но и список поддерживаемых технологий, у AMD это Super Resolution, Anti Lag, Radeon Boost и FSR 3 в будущем, а у NVIDIA – DLSS и Broadcast.Radeon RX 7800 XT GAMING OC
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