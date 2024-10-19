Обзор третьего дополнения Railway Empire 2: India. Песни, пляски и соперничество

Спустя всего несколько месяцев вслед за DLC, посвященному электрификации железных дорог High Voltage , стартовало третье дополнение для Railway Empire 2 – India. В центре сюжета эпоха расцвета Ост-Индской компании и новый масштабный регион Индия. Новые грузы, новые тематические саундтреки, пять новых локомотивов, особый режим с новыми локациями и три сценария.

Начнем с последних, тут сразу три сценария, которые разделяют эпоху на несколько отрезков и проходят в разных частях Индии. Первые сценарии проще, это чаще всего ровная местность с узкими речушками и плавными переходами в горы. Больших расходов в них на создание путей не будет. В третьем уже география сложнее и потребует большего внимания, хотя по сложности уступает Швейцарии из первого дополнения Journey to the East . В плане набора заданий в сценариях все в пределах общей концепции игры, есть как те которые потребует приложить усилия и те что выполняются проще, при наличии опыта из основной игры.

Из интересного, повествование ведут сразу два NPC, первый – это суровый бизнесмен, представитель Британии и короны, второй местный – более мягкий и переживающий за местных жителей. В ряде сценариев они могут давать разные типы заданий и есть возможность выбора по какому пути будет идти развитие. Небольшая, но нелинейность в развитие сюжета.

С каждым регионом в игру добавляются новые производственные цепочки и вариантов грузов. В Индии общее количество товаров увеличилось. Город для развития требует сразу большого разнообразия и оно с увеличением жителей еще больше возрастает.

Поэтому здесь больше внимания потребуется уделить именно логистике, а не пассажирам. Это интересно, по ощущениям, выше темп самой игры. Требуется больше внимания и приходится держать сразу большой набор факторов. Что-то есть рядом, но и не мало придется везти из далека. Из нововведений, отметим появление в некоторых хозяйствах выбирать между двумя типами производимых ресурсов. Отмечаются такие отдельным типом иконки, сначала покупается ферма, а дальше за отдельную плату происходит смена.

Осуществлять перевозку пассажиров и грузов будут четыре уникальных паровоза, среди них есть «Королева фей» и несколько адаптированных по раскраске. Весь новый набор можно будет опробовать уже в ходе первых двух сценариев, третий сценарий идет с адаптированными и знакомыми по европейскому набору игры.

Прохождение Railway Empire 2: India заняло несколько вечером, общие впечатления от дополнения положительные. Хорошо сбалансированные и насыщенные по заданиям сценарии, разная сложность логистики в зависимости от участка в рамках нового региона, новые саундтреки и джинглы с местной тематикой, расширенная логистика по количеству товаров, а также новые локомотивы.