Обзор второго дополнения Railway Empire 2: High Voltage. Эпоха зарождения электровозов

Рассматривая первое дополнение Railway Empire 2: Journey to the East , мы предполагали, что следующее затронет период развития железных дорог в Российской Империи, но в действительности это затронуло Швейцарию и период технологического прорыва с началом электрификации.уже доступна для приобретения и загрузки.

Игрокам предлагаются два сценария – «Высокое напряжение» и «Энергия для народа». Стартуют они в 1914 и 1920 годах соответственно. Это новая игровая карта – Швейцария. В сравнение с первым дополнением она проще по геодезии, тут умеренная горная местность с полями и небольшими возвышенностями. Прокладывание дорог относительно простое и не требует серьезных вложений.

Нововведением стал новый тип дорог с электрификацией. Они затратнее и имеют постоянный уровень расхода, который в дополнении отображается в верхней строке, это дает наглядную возможность контролировать текущий баланс экономической составляющей. При этом можно комбинировать, используя электричество только для скорых поездов между городами, а с сельских предприятий используя паровозы. Хотя по опыту, смысла в такой комбинации и дополнительном усложнении продумывания логистики нет.

Это связано с тем, что у электровозов отпадает необходимость установки сервисных пунктов с водой и песком на железнодорожных линиях. По наблюдениям, у них больше и межсервисный интервал на станциях. Возможно, это особенность на старте выхода обновления и в дальнейшем будет балансировка, пока же оптимально весь парк держать только из электровозов. В саму же игру было добавлено 10 новых электровозов, часть наиболее технологичных будут доступны только при выборе региона США со свободной игрой, в сценариях их не будет.

На новой карте в Railway Empire 2: High Voltage появились новые продукты и производственные линии. Это горный сыр и сырное фондю, травяные конфеты, ножи, часы. Общий подход схож и разобравшись с основной частью, тут проблем с пониманием необходимого и организации нужных поставок не будет. Есть и набор новых тематических саундтреков.Общий набор задач в двух сценариях подобран интересно, сложность с выполнением тоже возрастает. Оценивая же с первым дополнением, выполняются они проще. Если до этого использовали сохранения и возвраты для исправления ошибок, то тут оба сценария получилось пройти с хорошим результатом с первого раза. Из особенностей второго сценария будет вывод конкурента, которого потребуется поглотить. Игрок также сможет использовать новые механики в свободных играх, но в ранее созданные их добавить не получиться, только создав новую.

И теперь ложка дегтя – еще с начала игры сохраняется проблема, связанная с работой складов. Со временем товары в них получают статус ошибки, которая исправляется удалением и повторным добавлением товара. В дополнении также с ней сталкивались.

Railway Empire 2: High Voltage – удачное дополнение, добавившее в игру новую механику с электропоездами, два сценария для того чтобы познакомиться с ней и новый регион. Общее улучшение интерфейса с отображением недельного экономического баланса в верхнюю строку, а также целый ряд исправленных ошибок.